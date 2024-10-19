"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти - 19.10.2024 Украина.ру
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"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти - 19.10.2024 Украина.ру
"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
Экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью телеканалу "Прямой" заявил, что украинская власть в первые часы конфликта с Россией сбежала из Киева
2024-10-19T12:27
2024-10-19T12:49
новости
украина
владимир зеленский
россия
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дональд трамп
вооруженные силы украины
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"В первые часы широкомасштабного вторжения... вся власть сдернула из Киева", - сказал Порошенко.Он также усомнился в эффективности "плана победы" Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров.Прошлой зимой, когда Зеленский приехалв Мюнхен для участия в конференции по безопасности, британский эксперт Александр Меркурис указывал, что на самом деле он "сбежал" в Германию на фоне окружения и разгрома частей ВСУ на фронте.На днях экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский несет личную ответственность за начало украинского конфликта. По его словам, столкновения с Россией не должно было быть вовсе.Подробнее о Зеленском - в материале Елены Мурзиной Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, владимир зеленский, россия, киев, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти

12:27 19.10.2024 (обновлено: 12:49 19.10.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Рассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью телеканалу "Прямой" заявил, что украинская власть в первые часы конфликта с Россией сбежала из Киева
"В первые часы широкомасштабного вторжения... вся власть сдернула из Киева", - сказал Порошенко.
Он также усомнился в эффективности "плана победы" Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров.
Прошлой зимой, когда Зеленский приехалв Мюнхен для участия в конференции по безопасности, британский эксперт Александр Меркурис указывал, что на самом деле он "сбежал" в Германию на фоне окружения и разгрома частей ВСУ на фронте.
На днях экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский несет личную ответственность за начало украинского конфликта. По его словам, столкновения с Россией не должно было быть вовсе.
Подробнее о Зеленском - в материале Елены Мурзиной Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
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