"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
12:27 19.10.2024 (обновлено: 12:49 19.10.2024)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкРассмотрение апелляции на меру пресечения экс-президенту Украины П. Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко* в интервью телеканалу "Прямой" заявил, что украинская власть в первые часы конфликта с Россией сбежала из Киева
"В первые часы широкомасштабного вторжения... вся власть сдернула из Киева", - сказал Порошенко.
Он также усомнился в эффективности "плана победы" Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров.
На днях экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский несет личную ответственность за начало украинского конфликта. По его словам, столкновения с Россией не должно было быть вовсе.
Подробнее о Зеленском - в материале Елены Мурзиной Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.