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Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России - 19.10.2024 Украина.ру
Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления в Бундестаге раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России
2024-10-19T11:59
2024-10-19T11:59
2024-10-19T12:01
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"Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — сказал он, обращаясь к Бербок.Вундрак обвинил ее в том, что политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно.Ранее СМИ сообщали, что в партии "Зеленых", в которой также состоит и Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.Подробнее о непопулярной политике Бербок - в материале Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, анналена бербок, россия, германия, украина, бундестаг, бундесвер, госдума
Новости, Анналена Бербок, Россия, Германия, Украина, Бундестаг, Бундесвер, Госдума
Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
11:59 19.10.2024 (обновлено: 12:01 19.10.2024)
Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления в Бундестаге раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России
"Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — сказал он, обращаясь к Бербок.
Вундрак обвинил ее в том, что политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно.
"Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение <…>, ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно по мнению военных специалистов", — предупредил депутат.
Ранее СМИ сообщали, что в партии "Зеленых", в которой также состоит и Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.
Подробнее о непопулярной политике Бербок - в материале Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии на сайте Украина.ру.