Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России - 19.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241019/1058210945.html
Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России - 19.10.2024 Украина.ру
Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления в Бундестаге раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России
2024-10-19T11:59
2024-10-19T12:01
новости
анналена бербок
россия
германия
украина
бундестаг
бундесвер
госдума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/66/1033106643_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_540dcd5694cbda75637ee0018e1310f7.jpg.webp
"Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — сказал он, обращаясь к Бербок.Вундрак обвинил ее в том, что политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно.Ранее СМИ сообщали, что в партии "Зеленых", в которой также состоит и Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.Подробнее о непопулярной политике Бербок - в материале Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии на сайте Украина.ру.
россия
германия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103310/66/1033106643_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_e3f3600ac6670342b10877028af3bd3a.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, анналена бербок, россия, германия, украина, бундестаг, бундесвер, госдума
Новости, Анналена Бербок, Россия, Германия, Украина, Бундестаг, Бундесвер, Госдума

Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России

11:59 19.10.2024 (обновлено: 12:01 19.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Йоахим Вундрак во время своего выступления в Бундестаге раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России
"Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма", — сказал он, обращаясь к Бербок.
Вундрак обвинил ее в том, что политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно.
"Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение <…>, ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно по мнению военных специалистов", — предупредил депутат.
Ранее СМИ сообщали, что в партии "Зеленых", в которой также состоит и Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.
Подробнее о непопулярной политике Бербок - в материале Депутат Госдумы РФ Шеремет заявил о "безумстве" главы МИД Германии на сайте Украина.ру.
 
НовостиАнналена БербокРоссияГерманияУкраинаБундестагБундесверГосдума
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:13Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности
13:00Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября
12:50Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян
12:27"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
11:59Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
11:28Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ
10:58"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине
10:41Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине
10:32"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
10:11ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
09:50Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
09:31США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
09:30Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
09:14Главное за ночь 19 октября
08:10Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:02Брестская уния: как создавалась УГКЦ
08:00Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев
07:50Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне
07:30Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
07:20Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская
Лента новостейМолния