https://ukraina.ru/20241019/1058211694.html

Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября

Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру

Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября

Пятый президент Украины Пётр Порошенко обвинил власти страны в трусости в первые дни СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-10-19T13:00

2024-10-19T13:00

2024-10-19T13:00

эксклюзив

хроники

украина

россия

владимир зеленский

петр порошенко

вооруженные силы украины

нато

служба внешней разведки

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В интервью каналу "Прямой" Пётр Порошенко заявил, что многие представители украинских властей сбежали из столицы страны в первые дни СВО."В первые часы широкомасштабного вторжения... вся власть сдёрнула из Киева", - заявил Порошенко.Ранее ряд силовиков обвинял руководство украинских спецслужб в трусости."Мы не выехали [с Украины] в первые дни, как кое-кто из их окружения — те, кого они поназначали вместо нас на эти должности <...> Это был и <...> начальник Службы внешней разведки. Первые два дня его разведчики не знали, что делать. Вы знаете, что в первые два дня в центральный офис Службы внешней разведки парни из Территориальной обороны зашли и взяли себе там оружие, потому что не было чем защищать родину? Может, он был и заперт на замок, но замки в то время ничего не значили. Когда они (парни из ТрО) знали, что там оружие, они зашли потому, что разведчики все оказались на Западной Украине, начальник выключил телефон, сказал: "Все переодевайтесь в "гражданку", встретимся. Мы вас найдём". Вот такая была фраза. И этот человек сейчас возглавляет СВР", - заявлял в январе 2023 года экс-разведчик Главного управления разведки Минобороны Украины Богдан Червинский в интервью Марине Данилюк-Ермолаевой.Те же украинские политики, кто остался, были, как позже выяснилось, защищены — они прятались в бункере, как, в частности, Владимир Зеленский.Так, в начале октября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Financial Times рассказал о том, как разговаривал с Зеленским в первые дни специальной военной операции. По его словам, с Зеленским сложно было связаться, поскольку в первые дни СВО он находился в бункере.В течение двух дней после начала спецопрации Столтенберг так и не смог связаться с Зеленским. Огда же разговор состоялся, он, по словам экс-генсека НАТО, был "довольно трудным".Причиной этого, по словам Столтенберга, был страх Зеленского, что его скоро "поймают или убьют"."Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему её предоставить", — рассказал он.Ранее о том, что Зеленский первые месяцы после начала СВО прятался в бункере писал его биограф, журналист Time Саймон Шустер. Он провёл с Зеленским год. При этом Шустер указывал, что никогда не бывал в бункере: иностранцев туда не пускали.Кроме того, о том, что Зеленский прятался в бункере, рассказывал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. А в феврале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как договорился о безопасности для Зеленского во время визита в Москву."Я ему (президенту России Владимиру Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского"", — заявил экс-премьер Израиля.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что он "ничего не боится".Обстрелы и налётыУтром 19 октября Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В период с 00:00 до 06:00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью", - отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 10 различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 1 объект гражданской инфраструктуры.После полуночи ВСУ выпустили 2 снаряда калибром 155 мм по Горловке.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 30 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Горностаевка — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 4; Днепряны — 8; Каиры — 3", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Корсунка.Утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Красный Хутор, Солнцевка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Обошлось без последствий", - писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по селу Дроновка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка и Колотиловка выпущены 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Без последствий.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Середа выпущены 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Повреждены автомобиль и частный дом", - отмечал губернатор Белгородской области.Утром 19 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новых атаках украинских БПЛА, последовавших после отражённых Минобороны РФ ночных атак."Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БпЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - писал Богомаз в своём телеграм-канале в 09:06.Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью предупреждал земляков о ракетной атаке. В области идут бои со вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как оценивают на Украине ситуацию на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, нато, служба внешней разведки