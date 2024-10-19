Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру
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Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября
Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру
Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября
Пятый президент Украины Пётр Порошенко обвинил власти страны в трусости в первые дни СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-10-19T13:00
2024-10-19T13:00
эксклюзив
хроники
украина
россия
владимир зеленский
петр порошенко
вооруженные силы украины
нато
служба внешней разведки
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В интервью каналу "Прямой" Пётр Порошенко заявил, что многие представители украинских властей сбежали из столицы страны в первые дни СВО."В первые часы широкомасштабного вторжения... вся власть сдёрнула из Киева", - заявил Порошенко.Ранее ряд силовиков обвинял руководство украинских спецслужб в трусости."Мы не выехали [с Украины] в первые дни, как кое-кто из их окружения — те, кого они поназначали вместо нас на эти должности &lt;...&gt; Это был и &lt;...&gt; начальник Службы внешней разведки. Первые два дня его разведчики не знали, что делать. Вы знаете, что в первые два дня в центральный офис Службы внешней разведки парни из Территориальной обороны зашли и взяли себе там оружие, потому что не было чем защищать родину? Может, он был и заперт на замок, но замки в то время ничего не значили. Когда они (парни из ТрО) знали, что там оружие, они зашли потому, что разведчики все оказались на Западной Украине, начальник выключил телефон, сказал: "Все переодевайтесь в "гражданку", встретимся. Мы вас найдём". Вот такая была фраза. И этот человек сейчас возглавляет СВР", - заявлял в январе 2023 года экс-разведчик Главного управления разведки Минобороны Украины Богдан Червинский в интервью Марине Данилюк-Ермолаевой.Те же украинские политики, кто остался, были, как позже выяснилось, защищены — они прятались в бункере, как, в частности, Владимир Зеленский.Так, в начале октября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Financial Times рассказал о том, как разговаривал с Зеленским в первые дни специальной военной операции. По его словам, с Зеленским сложно было связаться, поскольку в первые дни СВО он находился в бункере.В течение двух дней после начала спецопрации Столтенберг так и не смог связаться с Зеленским. Огда же разговор состоялся, он, по словам экс-генсека НАТО, был "довольно трудным".Причиной этого, по словам Столтенберга, был страх Зеленского, что его скоро "поймают или убьют"."Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему её предоставить", — рассказал он.Ранее о том, что Зеленский первые месяцы после начала СВО прятался в бункере писал его биограф, журналист Time Саймон Шустер. Он провёл с Зеленским год. При этом Шустер указывал, что никогда не бывал в бункере: иностранцев туда не пускали.Кроме того, о том, что Зеленский прятался в бункере, рассказывал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. А в феврале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как договорился о безопасности для Зеленского во время визита в Москву."Я ему (президенту России Владимиру Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского"", — заявил экс-премьер Израиля.После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что он "ничего не боится".Обстрелы и налётыУтром 19 октября Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В период с 00:00 до 06:00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью", - отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 10 различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 1 объект гражданской инфраструктуры.После полуночи ВСУ выпустили 2 снаряда калибром 155 мм по Горловке.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 30 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Горностаевка — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 4; Днепряны — 8; Каиры — 3", - отмечалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Корсунка.Утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Красный Хутор, Солнцевка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Обошлось без последствий", - писал Гладков.В Грайворонском муниципальном округе по селу Дроновка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет.В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка и Колотиловка выпущены 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Без последствий.Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Середа выпущены 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Повреждены автомобиль и частный дом", - отмечал губернатор Белгородской области.Утром 19 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новых атаках украинских БПЛА, последовавших после отражённых Минобороны РФ ночных атак."Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БпЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - писал Богомаз в своём телеграм-канале в 09:06.Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью предупреждал земляков о ракетной атаке. В области идут бои со вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как оценивают на Украине ситуацию на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241019/1058207220.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, россия, владимир зеленский, петр порошенко, вооруженные силы украины, нато, служба внешней разведки
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Вооруженные силы Украины, НАТО, Служба внешней разведки

Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября

13:00 19.10.2024
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРазвитие ситуации в Киеве
Развитие ситуации в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пятый президент Украины Пётр Порошенко обвинил власти страны в трусости в первые дни СВО. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В интервью каналу "Прямой" Пётр Порошенко заявил, что многие представители украинских властей сбежали из столицы страны в первые дни СВО.
"В первые часы широкомасштабного вторжения... вся власть сдёрнула из Киева", - заявил Порошенко.
Ранее ряд силовиков обвинял руководство украинских спецслужб в трусости.
"Мы не выехали [с Украины] в первые дни, как кое-кто из их окружения — те, кого они поназначали вместо нас на эти должности <...> Это был и <...> начальник Службы внешней разведки. Первые два дня его разведчики не знали, что делать. Вы знаете, что в первые два дня в центральный офис Службы внешней разведки парни из Территориальной обороны зашли и взяли себе там оружие, потому что не было чем защищать родину? Может, он был и заперт на замок, но замки в то время ничего не значили. Когда они (парни из ТрО) знали, что там оружие, они зашли потому, что разведчики все оказались на Западной Украине, начальник выключил телефон, сказал: "Все переодевайтесь в "гражданку", встретимся. Мы вас найдём". Вот такая была фраза. И этот человек сейчас возглавляет СВР", - заявлял в январе 2023 года экс-разведчик Главного управления разведки Минобороны Украины Богдан Червинский в интервью Марине Данилюк-Ермолаевой.
Те же украинские политики, кто остался, были, как позже выяснилось, защищены — они прятались в бункере, как, в частности, Владимир Зеленский.
Праздничные мероприятия, посвященные 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
09:30
Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октябряУкраинские СМИ распространяют информацию о якобы прибытии в Россию военных из Корейской Народно-Демократической Республики для участия в спецоперации. Украина и Россия провели обмены пленными
Так, в начале октября бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью британскому изданию Financial Times рассказал о том, как разговаривал с Зеленским в первые дни специальной военной операции. По его словам, с Зеленским сложно было связаться, поскольку в первые дни СВО он находился в бункере.
В течение двух дней после начала спецопрации Столтенберг так и не смог связаться с Зеленским. Огда же разговор состоялся, он, по словам экс-генсека НАТО, был "довольно трудным".
Причиной этого, по словам Столтенберга, был страх Зеленского, что его скоро "поймают или убьют".
"Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне [над Украиной]. Он Зеленский хотел бесполетную зону. А я не мог ему её предоставить", — рассказал он.
Ранее о том, что Зеленский первые месяцы после начала СВО прятался в бункере писал его биограф, журналист Time Саймон Шустер. Он провёл с Зеленским год. При этом Шустер указывал, что никогда не бывал в бункере: иностранцев туда не пускали.
Кроме того, о том, что Зеленский прятался в бункере, рассказывал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. А в феврале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал, как договорился о безопасности для Зеленского во время визита в Москву.
"Я ему (президенту России Владимиру Путину — Ред.) сказал: "Я хочу пояснить, вы даете мне слово, что не убьёте Зеленского?" Он ответил: "Я не убью Зеленского"", — заявил экс-премьер Израиля.
После беседы с Путиным из автомобиля Беннет позвонил Зеленскому, который на тот момент скрывался в бункере, и передал ему содержание разговора с российским президентом. Узнав об обещании Путина, Зеленский вернулся в офис и снял там видеоролик с обращением к народу и заявлением, что он "ничего не боится".
Президент Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Вчера, 18:37
Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на УкраинеПрезидент России Владимир Путин рассказал, когда на самом деле началась война на Украине, прокомментировал высказывания украинских политиков о ядерном оружии и коснулся вопроса сроков окончания конфликта
Обстрелы и налёты
Утром 19 октября Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников.
"В период с 00:00 до 06:00 по московскому времени пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью", - отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.
Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 10 различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении гражданского лица. Огнём ВСУ были повреждены 1 жилое домостроение и 1 объект гражданской инфраструктуры.
После полуночи ВСУ выпустили 2 снаряда калибром 155 мм по Горловке.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 30 снарядов.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 30 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 3; Новая Каховка — 4; Горностаевка — 3; Алёшки — 5; Малая Лепетиха — 4; Днепряны — 8; Каиры — 3", - отмечалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Алёшки, Каховка и Корсунка.
треннинг (вишкіл) 3-й ошбр - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Вчера, 13:00
Война — дело молодых и не только, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 18 октябряНа Украине всё громче раздаются голоса, требующие понизить мобилизационный возраст, а также призывать в армию женщин. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Утром 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России.
"В Белгородском районе посёлок Малиновка, сёла Красный Хутор, Солнцевка и Щетиновка подверглись атакам с помощью 18 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Системой ПВО сбиты 4 беспилотника. Обошлось без последствий", - писал Гладков.
В Грайворонском муниципальном округе по селу Дроновка выпущено 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Пострадавших и повреждений нет.
В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Демидовка и Колотиловка выпущены 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Без последствий.
Над Прохоровским районом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Обошлось без повреждений.
"В Шебекинском городском округе по сёлам Новая Таволжанка и Середа выпущены 14 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и 2 беспилотника. Повреждены автомобиль и частный дом", - отмечал губернатор Белгородской области.
Утром 19 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о новых атаках украинских БПЛА, последовавших после отражённых Минобороны РФ ночных атак.
"Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. Четыре БпЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание. Благодаря слаженной работе всех служб, возгорания не допущено. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы", - писал Богомаз в своём телеграм-канале в 09:06.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Вчера, 09:20
Ядерное оружие Украины. Главное на Украине на утро 18 октябряВласти Украины отрицают работу над ядерным оружием, но украинские чиновники заявили, что оно может появиться у страны в течение недель
Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью предупреждал земляков о ракетной атаке. В области идут бои со вторгшимися украинскими формированиями.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, как оценивают на Украине ситуацию на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоВооруженные силы УкраиныНАТОСлужба внешней разведки
 
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Заголовок открываемого материала
13:13Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности
13:00Трусость власти, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 19 октября
12:50Кому адресован "план" Зеленского, когда падёт Украина и в чём сейчас единственная интрига - Гаспарян
12:27"Сбежали из Киева": Порошенко* рассказал о позоре украинской власти
11:59Немецкий генерал раскритиковал Бербок за агрессию в адрес России
11:28Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ
10:58"Страна обречена": Дубинский объяснил, почему Запад игнорирует хаос на Украине
10:41Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине
10:32"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
10:11ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
09:50Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
09:31США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
09:30Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
09:14Главное за ночь 19 октября
08:10Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:02Брестская уния: как создавалась УГКЦ
08:00Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев
07:50Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне
07:30Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
07:20Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская
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