https://ukraina.ru/20241019/1058207849.html

Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине

Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине - 19.10.2024 Украина.ру

Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине

Самая большая сенсация недели на Украине : выяснилось, что Зеленский решил продать украинские недра и заодно загнать народ на мобилизацию - "за пару систем ПВО" от США.

2024-10-19T10:41

2024-10-19T10:41

2024-10-19T10:41

эксклюзив

украина

сша

литва

владимир зеленский

снежана егорова

мазепа

рада

нато

верховная рада

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Даже перспектива ядерного удара не так шокировала украинцев, как откровенное и бесстыжее предложение Зеленского.- Забирайте! Литий, марганец, редкие металлы, что там еще есть? Люди: женщины, пенсионеры...Вот так, легко и непринуждённо, "прекрасный чёрт" собирается допродать Украину.Землю Украины он продал ещё в начале правления. Теперь взялся за недра.Но ведь недра Украины принадлежат народу, стране, а не Зеленскому? Да и вообще, предложение настолько дикое, настолько безумное, что даже верится в него с трудом.И не будем забывать, что делает этот широкий жест даже не президент (что тоже было бы преступлением), а нелегитимный узурпатор власти.Сакраментальный вопрос:"Да кто ты такой?" - должен наконец прозвучать на Украине.Но нет, парламент аплодирует, оппозиция пока молчит. Народ пока безмолвствует.Но шок, конечно, был конкретный. Еще даже не до всех "дошло", что Зеленский выставил на продажу.За счет чего воевать?Украинский политолог Кость Бондаренко:"За счёт чего Украина собирается воевать дальше? За счёт того, что мы продадим свои недра американцам, а они поставят нам несколько систем ПВО? Или за счёт того, что начнётся Третья мировая война и про Украину все забудут?"Да, Зеленский хочет и недра продать, и третью мировую развязать.Всё ради того, чтобы остаться правителем Украины."Союзники"А вообще, есть ли у Украины "союзники", о которых так много говорит и к которым взывает Зеленский?Заинтересовала многих экспертов вот эта формулировка: "союзники".Когда же "партнёры" превратились в "союзников"? И считают ли они сами себя таковыми?Это обсуждается с большой долей скептицизма.Общий вывод примерно такой: "союзников" у Украины точно нет, и партнёров скоро не будет тоже.А как "план победы" восприняли на фронте? Будут ли ждать те три месяца, которые анонсировал Зеленский для принятия 2"плана победы" западными "союзниками"?Отвечает политолог Константин Бондаренко:"Уже давно сложилась ситуация, когда Киев живёт сам по себе, а люди на фронте живут сами по себе. Вряд ли военные под Купянском или в других точках вообще заметили, что Зеленский что-то сказал".Потому что, как говорит украинская актриса Снежана Егорова:"Украина - это периметр смерти"Снежана Егорова:"Украина - это периметр смерти. Государства нет, есть преступная группировка"."Зеленский - глава администрации концлагеря. Суть происходящего - убийство народа"."Я настаиваю на том, что это гражданская война, которая развязана внешними силами для того, чтобы разорить и рассорить славянские народы"."Мазепа и Бандера - это ваши герои? Мои герои Жуков и Маресьев. Я хочу ассоциировать себя с народом победителем!""Зеленский ездит по миру, как "прекрасный чёрт", и просит смерти. Он просит не оружия, которое якобы принесет победу. Он просит смерти для народа Украины"."Всех на Украине как будто посыпали крысиным ядом. Но не голливудским, а в украинской обёртке. Снаружи яркая оболочка конфеты, а внутри - яд".Снежана Егорова - пример удивительного мужества и силы духа. Мать пятерых детей! Трое младших вместе с нею, за пределами Украины.А бывший муж и отец этих детей, украинский националист Антин (именно так, не российский "Антон") Мухарский, смог выехать из Украины только потому, что он - многодетный отец. Но детей своих он давным-давно не видел, Снежана воспитывает их одна.Антин же, который удачно выбрался из концлагеря Украина, теперь раздаёт из-за рубежа интервью про свою бывшую жену.И "москворотая" она, и "путинистка".Что совершенно не меняет позицию Снежаны Егоровой.Это во многом типичная история для Украины, где действительно идёт гражданская война."Возьмите нас в аренду"Политолог Вадим Карасёв по поводу презентации "плана победы", который оказался планом продажи недр Украины, в Раде:"Вот вчера депутаты хлопали. А они понимали, что сюда придёт какая-нибудь корпорация американская? И у неё будет своё правительство, свои политики, своя полиция, банки свои"."Я помню 1970 год, когда в Чили был переворот, Сальвадор Альенде отстреливался, его убили"."Кто же делал это против Сальвадора Альенде, против правительства социалистов и коммунистов?""Это были американские корпорации и спецслужбы США. Потому что их хотели национализировать"."Зеленский фактически говорит: "Возьмите нас в концессию, возьмите нас в аренду." Ну что вы, так не делается. Мы попадем в колониальную, неоколониальную зависимость".Уже вроде бы давно попали? Украина давно и прочно стала колонией. Но Зеленский, конечно, умудрился "усугубить". Как ещё один военачальник на Украине.Ликвидаторы с дегенеративностьюЕщё две цитаты.Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая:"Генерал Сырский усугубил дегенеративность высшего военного управления."Усугубил! То есть она была, эта дегенеративность, и до Сырского, но генерал её сумел увеличить.Как точно и метко высказыватся Марьяна.Бывший депутат Рады Игорь Мосийчук констатирует:"Мы находимся в ситуации военной катастрофы.""Мы не можем победить в войне, нас становится всё меньше и меньше"Виноваты же в этом, по его мнению:"Зелёные ликвидаторы государственности и утилизаторы украинской нации."Всё это ужасно, потому что действительно "утилизаторы". И потому что мы слышим эту оценку от Игоря Мосийчука, который является настоящим, идейным, крепким украинским националистом.Сам он этого никогда не скрывал, наоборот, гордился и подчёркивал.Сегодня же говорит о ликвидации нации.Как и другой украинский националист (тоже сам так себя называет) Михаил Чаплыга."Символы Украины исчезают"Украинский политолог Михаил Чаплыга:"На Украине больше нет тех, кто владеет украинским языком (после последней языковой реформы - ред.)"Нет больше религии".Нет дат.Я не могу никого поздравить ни с религиозными праздниками , ни с обычными. Даже с Днем города! У каждого города - по две даты.У вас нет религии, дат, нет истории - её полностью пересмотрели. У вас нет языка.У вас нет культуры. У вас нет памятников, улиц и всего остального.Все стали эмигрантами. Только одни географически, а другие внутри."Архитектор руины Украины"Так называет Зеленского Олег Соскин, бывший советник президента Украины Кучмы.Это настоящее звание "прекрасного черта".Зеленского будут вспоминать в будущем как Мазепу и Бандеру, которых тоже сейчас попытались сделать "героями Украины".И вот что из этой бандеризации вышло.Говорит украинский философ Сергей Дацюк. Тоже, кстати, вполне националистических взглядов философ. Раньше прямо предлагал "зачистить Донбасс".Дацюк об интеллекте"Я рассматриваю войну России с Украиной, как антизападное восстание, в которое Украина была вовлечена из-за своего чрезвычайно низкого интеллектуального уровня. Не экономического, не политического, а именно интеллектуального"."Примитивные теории: национализма, быстрых реформ, европейского выбора НАТО, вся эта примитивщина, отказ думать своими силами и своими концепциями. Нас погубило именно это"."Чрезвычайно низкий интеллектуальный потенциал нас выбил в 0. И продолжает разрушать и убивать"."Ничего нового"И наконец что-то заметили страны Прибалтики.Нет, их не волнует судьба страны, ликвидация народа и недра Украины (если волнует, то с целью пограбить). Их не волнует низкий интеллектуальный уровень и бандеризация Украины. И никогда не волновала.Гитанас Науседа, президент Литвы, сообщил, что "в плане Зеленского нет ничего нового", и он содержит только те пункты, которые ранее отказались выполнять ЕС и НАТО.Науседе, конечно, приказали это озвучить те самые "союзники", к которым взывает Зеленский.Если уже верные "побратимы" из Литвы критикуют, дело Зеленского плохо."План победы" полностью провалился.Но ликвидация Украины и утилизация народа продолжается."Прекрасный чёрт", он же начальник концлагеря, продолжает разрушать страну ради своих мелких уродливых амбиций.О том, что говорил об Украине президент России - в статье Егора Леева "Путин об Украине: когда началась война, когда закончится и кто воюет. Итоги 18 октября на Украине"

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, сша, литва, владимир зеленский, снежана егорова, мазепа, рада, нато, верховная рада