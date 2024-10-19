"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани - 19.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241019/1058208982.html
"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани - 19.10.2024 Украина.ру
"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани. Об этом заявила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
2024-10-19T10:32
2024-10-19T10:42
новости
россия
брикс
валентина матвиенко
казань
сша
камала харрис
совет федерации
дональд трамп
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_02fcbc39e79d91c997ef7583a5030fe2.jpg
"Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", - написала Матвиенко.Она отметила, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС окажут "ключевое влияние" на будущее человечества.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Подробнее о саммите - в материале Дениса Рудометова Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае на сайте Украина.ру.
россия
казань
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/06/1039460135_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_29855bef08235e16ddf2f36ca94cd947.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, брикс, валентина матвиенко, казань, сша, камала харрис, совет федерации, дональд трамп, оон
Новости, Россия, БРИКС, Валентина Матвиенко, Казань, США, Камала Харрис, Совет Федерации, Дональд Трамп, ООН

"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани

10:32 19.10.2024 (обновлено: 10:42 19.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Парламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани. Об этом заявила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
"Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", - написала Матвиенко.
Она отметила, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС окажут "ключевое влияние" на будущее человечества.
"По-настоящему ответственные политики в суверенных государствах это понимают. Яркое тому доказательство - уровень представительства на саммите и постоянный рост числа заявок на вступление в объединение. Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно", - резюмировала политик.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Подробнее о саммите - в материале Дениса Рудометова Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияБРИКСВалентина МатвиенкоКазаньСШАКамала ХаррисСовет ФедерацииДональд ТрампООН
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:41Зеленский - "прекрасный черт" и "глава администрации концлагеря". Самые главные цитаты недели на Украине
10:32"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
10:11ВС РФ установили контроль над островами в дельте Днепра - Сальдо
09:50Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилию
09:31США готовы заплатить миллионы за информацию о сотрудниках российского телеграм-канала "Рыбарь"
09:30Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
09:14Главное за ночь 19 октября
08:10Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
08:02Брестская уния: как создавалась УГКЦ
08:00Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев
07:50Выдрин: Европа на глазах дряхлеет, но старушка все еще готова к войне
07:30Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада
07:20Пыталась броситься под машину и просит денег. Чем занимается фурия украинской политики Инна Богословская
07:00Шольц пытается не брать на себя слишком много крови: он нажмет на ядерную кнопку и отвернется
06:40Эксперт выложил всю подноготную БПЛА и назвал факторы, которые приведут пилотов к успеху в небе
06:30Джаред Лето в компании Пушкина, уютный польский бункер на случай "российской угрозы". События культуры
06:10Выдрин: "Мирный план" просроченного президента наглядно демонстрирует его просроченные хотелки
06:00Борисов: Украина для Европы — яблоко раздора, но ей придется и дальше тянуть Зеленского на своих плечах
05:50Запад проводит учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны — Ермаков
05:40Запад испугался “мультиков” про ядерную компетенцию России, поэтому Байден попытался смягчить ситуацию
Лента новостейМолния