"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани
10:32 19.10.2024 (обновлено: 10:42 19.10.2024)
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПарламентские слушания по федеральному бюджету в Совете Федерации
Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани. Об этом заявила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
"Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", - написала Матвиенко.
Она отметила, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС окажут "ключевое влияние" на будущее человечества.
"По-настоящему ответственные политики в суверенных государствах это понимают. Яркое тому доказательство - уровень представительства на саммите и постоянный рост числа заявок на вступление в объединение. Уверена, следить за новостями из России будут на всех континентах. И это правильно", - резюмировала политик.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Подробнее о саммите - в материале Дениса Рудометова Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае на сайте Украина.ру.