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"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани

"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани - 19.10.2024 Украина.ру

"Определит ход истории": Матвиенко указала на важность саммита БРИКС в Казани

Предстоящие президентские выборы в США не станут самым значительным событием 2024 года, дальнейший ход истории определит саммит БРИКС в Казани. Об этом заявила в своем телеграм-канале председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

2024-10-19T10:32

2024-10-19T10:32

2024-10-19T10:42

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"Мир серьезно изменился. Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС. Это отражение объективных и необратимых процессов", - написала Матвиенко.Она отметила, что именно предстоящие три дня саммита БРИКС окажут "ключевое влияние" на будущее человечества.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Подробнее о саммите - в материале Дениса Рудометова Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком Китае на сайте Украина.ру.

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новости, россия, брикс, валентина матвиенко, казань, сша, камала харрис, совет федерации, дональд трамп, оон