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Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию

Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию - 19.10.2024 Украина.ру

Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию

Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией, цель которой - очернить Россию. Об этом 19 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-10-19T17:55

2024-10-19T17:55

2024-10-19T17:55

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"В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию", - возмутилась Захарова.Она отметила, что ложь Борреля находится в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про "резню в Буче", "20 тысяч похищенных украинских детей", "зверства российских военных" и другими выдумками.По ее словам, при этом в открытом доступе есть много свидетельств преступлений украинцев и иностранных наемников на стороне Киева, в том числе в отношении пленных российских военнослужащих."Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение" ценою жизни украинцев", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что победить Россию все равно не выйдет."Это уже становится очевидно всем здравомыслящим людям. И чем скорее это осознают в Евросоюзе и на Западе в целом, тем будет лучше для всех", - заключила она.Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.

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новости, россия, киев, буча, жозеп боррель, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато