Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию - 19.10.2024 Украина.ру
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Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию
Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию - 19.10.2024 Украина.ру
Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию
Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией, цель которой - очернить Россию. Об этом 19 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-10-19T17:55
2024-10-19T17:55
новости
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"В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию", - возмутилась Захарова.Она отметила, что ложь Борреля находится в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про "резню в Буче", "20 тысяч похищенных украинских детей", "зверства российских военных" и другими выдумками.По ее словам, при этом в открытом доступе есть много свидетельств преступлений украинцев и иностранных наемников на стороне Киева, в том числе в отношении пленных российских военнослужащих."Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение" ценою жизни украинцев", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что победить Россию все равно не выйдет."Это уже становится очевидно всем здравомыслящим людям. И чем скорее это осознают в Евросоюзе и на Западе в целом, тем будет лучше для всех", - заключила она.Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
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новости, россия, киев, буча, жозеп боррель, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины, нато
Новости, Россия, Киев, Буча, Жозеп Боррель, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины, НАТО

Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию

17:55 19.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы имевших место убийствах пленных украинских боевиков российскими военнослужащими являются дезинформацией, цель которой - очернить Россию. Об этом 19 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию", - возмутилась Захарова.
Она отметила, что ложь Борреля находится в одном ряду с тиражируемыми западными и украинскими официальными лицами фальшивками про "резню в Буче", "20 тысяч похищенных украинских детей", "зверства российских военных" и другими выдумками.
"Ни один из этих сюжетов ни Киев, ни его западные покровители не смогли подтвердить документально. Не было предоставлено ни списка погибших в Буче, ни фамилий "украденных детей". Напомним, что бывший украинский омбудсмен Людмила Денисова, "смаковавшая" сексуальные преступления, якобы совершенные российскими военными, в итоге призналась, что выдумала их, чтобы вызвать сочувствие международного сообщества", - подчеркнула Захарова.
По ее словам, при этом в открытом доступе есть много свидетельств преступлений украинцев и иностранных наемников на стороне Киева, в том числе в отношении пленных российских военнослужащих.
"Ряд публикаций на этот счет появлялся и в западных СМИ. В соцсетях боевики Зеленского не только не скрывают своих зверств, но и упиваются ими. Жозеп Боррель, как и большинство лидеров стран НАТО, предпочитает не замечать преступлений своих украинских подопечных. Более того, глава евродипломатии не раз признавал, что с самого начала конфликта в его силах было остановить боевые действия буквально за две недели и тем самым сохранить жизни людей. Но делать этого в Евросоюзе не собирались и не собираются, преследуя недостижимую цель – нанести нашей стране "стратегическое поражение" ценою жизни украинцев", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что победить Россию все равно не выйдет.
"Это уже становится очевидно всем здравомыслящим людям. И чем скорее это осознают в Евросоюзе и на Западе в целом, тем будет лучше для всех", - заключила она.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевБучаЖозеп БоррельВладимир ЗеленскийЕСВооруженные силы УкраиныНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
18:15"Миражи" для Киева. Итоги 19 октября на Украине
17:55Захарова высказалась об очередной попытке Борреля очернить Россию
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