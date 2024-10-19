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Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности

Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности - 19.10.2024 Украина.ру

Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности

Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах

2024-10-19T13:13

2024-10-19T13:13

2024-10-19T13:13

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Это связано с особой сложностью уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления. Специалистам предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России.Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Его арестовали весной 2024 года. 20 июня стало известно о его увольнении. Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (1,185 миллиарда рублей). По этому же делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванову грозит до 15 лет колонии.Подробнее о взятках в Министерстве - в материале Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали на сайте Украина.ру.

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новости, россия, тимур иванов, министерство, взятка, уголовное дело