Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности - 19.10.2024 Украина.ру
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Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности
Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности - 19.10.2024 Украина.ру
Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности
Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах
2024-10-19T13:13
2024-10-19T13:13
новости
россия
тимур иванов
министерство
взятка
уголовное дело
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Это связано с особой сложностью уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления. Специалистам предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России.Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Его арестовали весной 2024 года. 20 июня стало известно о его увольнении. Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (1,185 миллиарда рублей). По этому же делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванову грозит до 15 лет колонии.Подробнее о взятках в Министерстве - в материале Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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452
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новости, россия, тимур иванов, министерство, взятка, уголовное дело
Новости, Россия, Тимур Иванов, министерство, взятка, уголовное дело

Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности

13:13 19.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на продление срока ареста бывшего замглавы Минобороны
Рассмотрение жалобы на продление срока ареста бывшего замглавы Минобороны - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах
Это связано с особой сложностью уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления.
Специалистам предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Его арестовали весной 2024 года. 20 июня стало известно о его увольнении. Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (1,185 миллиарда рублей). По этому же делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванову грозит до 15 лет колонии.
Подробнее о взятках в Министерстве - в материале Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияТимур Ивановминистерствовзяткауголовное дело
 
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Заголовок открываемого материала
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