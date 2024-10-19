Следствие по делу экс-замминистра обороны РФ продлили из-за особой сложности
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение жалобы на продление срока ареста бывшего замглавы Минобороны
Следствие по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова продлили до 23 декабря. Об этом говорится в судебных документах
Это связано с особой сложностью уголовного дела, обусловленной давностью и характером совершенного преступления.
Специалистам предстоит провести большое количество следственных действий в разных регионах России.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. Его арестовали весной 2024 года. 20 июня стало известно о его увольнении. Бывшего замминистра обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (1,185 миллиарда рублей). По этому же делу арестованы предприниматели Сергей Бородин и Александр Фомин. Иванову грозит до 15 лет колонии.
Подробнее о взятках в Министерстве - в материале Еще один фигурант: в истории со взятками в Минобороны РФ появились новые детали на сайте Украина.ру.