Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ - 19.10.2024 Украина.ру
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Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ
Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ - 19.10.2024 Украина.ру
Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на экстренные службы
2024-10-19T11:28
2024-10-19T11:30
новости
россия
санкт-петербург
александр богомаз
брянская область
минобороны
вооруженные силы украины
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Другой информации, а также официального подтверждения властей, сейчас нет.Минобороны России 19 октября сообщало, что за минувшую ночь российские военные уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской.Ранним утром средства ПВО уничтожили и перехватили еще четыре украинских дрона над Брянской областью.Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что при отражении атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
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новости, россия, санкт-петербург, александр богомаз, брянская область, минобороны, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Санкт-Петербург, Александр Богомаз, Брянская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины

Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ

11:28 19.10.2024 (обновлено: 11:30 19.10.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на экстренные службы
Другой информации, а также официального подтверждения властей, сейчас нет.
Минобороны России 19 октября сообщало, что за минувшую ночь российские военные уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской.
Ранним утром средства ПВО уничтожили и перехватили еще четыре украинских дрона над Брянской областью.
Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что при отражении атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияСанкт-ПетербургАлександр БогомазБрянская областьМинобороныВооруженные силы Украины
 
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