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Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ

Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ - 19.10.2024 Украина.ру

Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на экстренные службы

2024-10-19T11:28

2024-10-19T11:28

2024-10-19T11:30

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Другой информации, а также официального подтверждения властей, сейчас нет.Минобороны России 19 октября сообщало, что за минувшую ночь российские военные уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской.Ранним утром средства ПВО уничтожили и перехватили еще четыре украинских дрона над Брянской областью.Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что при отражении атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.

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новости, россия, санкт-петербург, александр богомаз, брянская область, минобороны, вооруженные силы украины