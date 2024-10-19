Система ПВО сбила беспилотник в Санкт-Петербурге — СМИ
11:28 19.10.2024 (обновлено: 11:30 19.10.2024)
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на экстренные службы
Другой информации, а также официального подтверждения властей, сейчас нет.
Минобороны России 19 октября сообщало, что за минувшую ночь российские военные уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над Брянской областью, два над Ростовской и один над Белгородской.
Ранним утром средства ПВО уничтожили и перехватили еще четыре украинских дрона над Брянской областью.
Губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале написал, что при отражении атаки БПЛА один из беспилотников врезался в нежилое здание, возгорания не допущено, пострадавших нет.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО за ночь сбила больше сотни украинских беспилотников над регионами России - Минобороны на сайте Украина.ру.