https://ukraina.ru/20241019/1058213096.html

Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович

Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович - 19.10.2024 Украина.ру

Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру сравнил "план победы" Зеленского с походом в супермаркет, а также спрогнозировал ход президентских выборов в Молдавии и рассказал о том, кто из стран Запада может присоединиться к БРИКС

2024-10-19T17:07

2024-10-19T17:07

2024-10-19T17:07

видео

молдавия

украина

россия

владимир зеленский

александр носович

брикс

нато

санду майя

выборы

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:40 - О "плане победы" Зеленского.04:54 - О "защите" украинскими военными стран НАТО.08:57 - О предстоящих выборах в Молдавии.16:03 - Почему объединение БРИКС имеет такой вес?

молдавия

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казань

сша

армия

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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