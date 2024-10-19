https://ukraina.ru/20241019/1058213096.html
Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович
Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович - 19.10.2024 Украина.ру
Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру сравнил "план победы" Зеленского с походом в супермаркет, а также спрогнозировал ход президентских выборов в Молдавии и рассказал о том, кто из стран Запада может присоединиться к БРИКС
2024-10-19T17:07
2024-10-19T17:07
2024-10-19T17:07
видео
молдавия
украина
россия
владимир зеленский
александр носович
брикс
нато
санду майя
выборы
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:40 - О "плане победы" Зеленского.04:54 - О "защите" украинскими военными стран НАТО.08:57 - О предстоящих выборах в Молдавии.16:03 - Почему объединение БРИКС имеет такой вес?
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, молдавия, украина, россия, владимир зеленский, александр носович, брикс, нато, санду майя, выборы, верховная рада, казань, сша, армия, видео
Видео, Молдавия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Александр Носович, БРИКС, НАТО, Санду Майя, выборы, Верховная Рада, Казань, США, Армия
Самые жестокие методы ещё впереди: о Молдавии и плане распродажи Украины от Зеленского - Носович
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович в эфире Украина.ру сравнил "план победы" Зеленского с походом в супермаркет, а также спрогнозировал ход президентских выборов в Молдавии и рассказал о том, кто из стран Запада может присоединиться к БРИКС
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:40 - О "плане победы" Зеленского.
04:54 - О "защите" украинскими военными стран НАТО.
08:57 - О предстоящих выборах в Молдавии.
16:03 - Почему объединение БРИКС имеет такой вес?