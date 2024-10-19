Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта - 19.10.2024 Украина.ру
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Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта
Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта - 19.10.2024 Украина.ру
Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 октября на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал о работе над урегулированием украинского конфликта
2024-10-19T17:27
2024-10-19T17:27
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"Мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищаться. Эта страна может на нас в этом положиться. И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы эта война окончилась", - заверил Шольц.Накануне канцлер провел в Германии переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.В сентябре стало известно, что Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, во всяком случае так утверждала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".В свою очередь президент России Владимир Путин в пятницу отметил, что Москва ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, и назвал их хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира.Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, германия, олаф шольц, россия, москва, джо байден, эммануэль макрон
Новости, Германия, Олаф Шольц, Россия, Москва, Джо Байден, Эммануэль Макрон

Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта

17:27 19.10.2024
 
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 октября на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал о работе над урегулированием украинского конфликта
"Мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищаться. Эта страна может на нас в этом положиться. И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы эта война окончилась", - заверил Шольц.
Накануне канцлер провел в Германии переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В сентябре стало известно, что Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, во всяком случае так утверждала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".
В свою очередь президент России Владимир Путин в пятницу отметил, что Москва ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, и назвал их хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира.
Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
 
НовостиГерманияОлаф ШольцРоссияМоскваДжо БайденЭммануэль Макрон
 
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