https://ukraina.ru/20241019/1058213235.html
Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта
Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта - 19.10.2024 Украина.ру
Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 октября на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал о работе над урегулированием украинского конфликта
2024-10-19T17:27
2024-10-19T17:27
2024-10-19T17:27
новости
германия
олаф шольц
россия
москва
джо байден
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_e848ea0b5af0c882ac1a765069dbf03f.jpg
"Мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищаться. Эта страна может на нас в этом положиться. И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы эта война окончилась", - заверил Шольц.Накануне канцлер провел в Германии переговоры с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.В сентябре стало известно, что Шольц готовит план мирного урегулирования украинского кризиса, во всяком случае так утверждала итальянская газета Repubblica со ссылкой на парламентский источник в Германии. Источник газеты называет этот план "своего рода Минском-3", включающим "гипотезу об уступке кусков украинской территории Москве".В свою очередь президент России Владимир Путин в пятницу отметил, что Москва ознакомилась с предложениями Китая и Бразилии по урегулированию украинского кризиса, и назвал их хорошей базой для того, чтобы предпринять попытки к поиску мира.Подробнее о возможных переговорах - в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.
германия
россия
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/08/1043387236_136:0:1840:1278_1920x0_80_0_0_69a81ad1603cdaaae638efaf757a28f5.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, олаф шольц, россия, москва, джо байден, эммануэль макрон
Новости, Германия, Олаф Шольц, Россия, Москва, Джо Байден, Эммануэль Макрон
Шольц рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 19 октября на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сказал о работе над урегулированием украинского конфликта