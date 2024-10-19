Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру
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Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября - 19.10.2024 Украина.ру
Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
Украинские СМИ распространяют информацию о якобы прибытии в Россию военных из Корейской Народно-Демократической Республики для участия в спецоперации. Украина и Россия провели обмены пленными
2024-10-19T09:30
2024-10-19T10:09
эксклюзив
хроники
дмитрий медведев
владимир зеленский
совбез
вооруженные силы украины
"азов"
северная корея
украина
россия
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Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политике Украины вечером 18 октября на своей странице в X распространил видео, на котором была запечатлена выдача военного обмундирования, похожего на российского, молодым солдатам."Эксклюзив — Свежеполученная съёмка с Сергеевского полигона, показывающая военных из Северной Кореи, которые экипируются российским снаряжением для подготовки к отправке на Украину",- указывалось в подписи к видео.При этом позднее российские пользователи указали, что видео было снято в сентябре во время учений совместных военных учений России и Лаоса в Приморье "Ларос-2024". В тот же день южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тыс. солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. В частности, северокорейские военные якобы находились во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Им якобы выдали российскую военную форму.Накануне, 17 октября, на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из Северной Кореи для участия в СВО."Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (президент России Владимир Путин — Ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск", - отметил Зеленский.Он также заявил, что также якобы есть данные, что "сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать, и чтобы они воевали против Украины".На заявления Зеленского отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Нынешний окраинский режим "Незалежной" обладает уникальной особенностью всё делать максимально бездарно. А потом ещё и удивляться: "А нас-то за що?" Вот наглядный тому пример. Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты об очередном своём "успехе": о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму. В качестве главной сенсации подаются разведданные о "фактическом включении в войну" наших северокорейских друзей. Это вызвало исступлённо-нервную реакцию киевской ОПГ. Отвечать ей нет никакого смысла, но для тех, кто пытается анализировать события на основе логики, замечу", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".Он отметил, что во-первых, российские планы и осенью, и зимой, и в любое другое время года изменений не претерпели."Россия должна додавить раненую гадину, выполнив тем самым все долгосрочные цели спецоперации", - подчеркнул запредседателя Совбеза РФ.Во-вторых, по словам Медведева, истерика Зеленского симптоматична."Истерика наркоклоуна симптоматична. Она проистекает из осознания собственного внешнеполитического провала. Всё по классике – фашистский режим в XX веке тоже со временем терял сателлитов, в то время как Объединённые Нации союзников приобретали. Но офис президента на Банковой решил окончить свой путь по заветам рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе. Qui seminat mala, metet mala (Кто сеет зло, пожнёт зло- лат. - Ред.)", - подчеркнул Медведев.Он также обратил внимание на то, что Зеленский не угадал с моментом."Третье. Надо быть конченым дебилом, чтобы психануть именно в день, когда Президент России внёс в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Хотел бы напомнить, что в нём есть особая статья об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Это неслучайно: добрососедские отношения между нашими странами прошли испытание временем. Москва и Пхеньян свято чтут традиции, завещанные нашими предками: жить в мире и согласии, делать всё для укрепления дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ. Считаем, что безопасность в Евразии пора выстраивать на новых, справедливых принципах сообразно реалиям формируемого многополярного мироустройства", - указал зампредседателя Совбеза РФ.Медведев отметил, что "проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется"."В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств. В этом и есть коренное отличие данного документа от ничего не значащих "соглашений о гарантиях безопасности", которые ублюдок-неонацист подмахивает с западниками. И реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключённого договора. Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне", - подытожил замглавы Совбеза РФ.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев на конкретном примере показал, почему Запад так боится гипотетического участия северокорейских военных в спецоперации ВС РФ."ВСУ-шники жалуются, пишут про смекалку наших бойцов: за неимением химических источников света, оккупанты начали использовать композитную арматуру, которая покрыта фосфоресцентной краской для обозначения безопасных коридоров для движения своих групп через заминированные территории в ночное время. Таким простым способом наши ребята решают вроде бы маленькую незначительную проблемку. Между тем это является одной из составляющих боевого опыта. Тех элементов, которые из вооруженной толпы армии мирного времени, делают машину для перемалывания противника. Это в том числе, к слову, зачем самим северокорейцам ехать на СВО. И почему это так взволновало западных лидеров", - отметил Васильев.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.Обмен пленнымиВечером 18 октября Минобороны России сообщило о проведённом с Украиной обмене пленными."18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России."При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - также рассказали в Минобороны РФ.Об обмене пленными сообщила и украинская сторона. Так, командир 12-й бригады Нацгвардии "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Денис Прокопенко сообщил, что среди обмененных были и члены его формирования."На Украину из российского плена вернулись ещё 34 военнослужащих "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)", - написал он в соцсетях.При этом, по его словам, в плену ещё остаются около 900 боевиков его формирования.Об обеспокоенности украинских экспертов по поводу военных из КНДР - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
https://ukraina.ru/20241018/1058204405.html
https://ukraina.ru/20241018/1058189285.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, дмитрий медведев, владимир зеленский, совбез, вооруженные силы украины, "азов", северная корея, украина, россия
Эксклюзив, Хроники, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Совбез, Вооруженные силы Украины, "Азов", Северная Корея, Украина, Россия

Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября

09:30 19.10.2024 (обновлено: 10:09 19.10.2024)
 
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© РИА Новости . Илья Питалев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Украинские СМИ распространяют информацию о якобы прибытии в Россию военных из Корейской Народно-Демократической Республики для участия в спецоперации. Украина и Россия провели обмены пленными
Центр стратегических коммуникаций при министерстве культуры и информационной политике Украины вечером 18 октября на своей странице в X распространил видео, на котором была запечатлена выдача военного обмундирования, похожего на российского, молодым солдатам.
"Эксклюзив — Свежеполученная съёмка с Сергеевского полигона, показывающая военных из Северной Кореи, которые экипируются российским снаряжением для подготовки к отправке на Украину",- указывалось в подписи к видео.
При этом позднее российские пользователи указали, что видео было снято в сентябре во время учений совместных военных учений России и Лаоса в Приморье "Ларос-2024".
В тот же день южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тыс. солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке. В частности, северокорейские военные якобы находились во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Им якобы выдали российскую военную форму.
Накануне, 17 октября, на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы намерена привлечь 10 тыс. солдат из Северной Кореи для участия в СВО.
"Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он (президент России Владимир Путин — Ред.) ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск", - отметил Зеленский.
Он также заявил, что также якобы есть данные, что "сейчас уже Северная Корея готовит контингент, чтобы отослать, и чтобы они воевали против Украины".
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На заявления Зеленского отреагировал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Нынешний окраинский режим "Незалежной" обладает уникальной особенностью всё делать максимально бездарно. А потом ещё и удивляться: "А нас-то за що?" Вот наглядный тому пример. Селюковская разведка радостно отрапортовала просроченному нарколидеру бандеровской хунты об очередном своём "успехе": о якобы добытых военных планах России на текущую осень и зиму. В качестве главной сенсации подаются разведданные о "фактическом включении в войну" наших северокорейских друзей. Это вызвало исступлённо-нервную реакцию киевской ОПГ. Отвечать ей нет никакого смысла, но для тех, кто пытается анализировать события на основе логики, замечу", - написал Медведев на своей странице в социальной сети "Вконтакте".
Он отметил, что во-первых, российские планы и осенью, и зимой, и в любое другое время года изменений не претерпели.
"Россия должна додавить раненую гадину, выполнив тем самым все долгосрочные цели спецоперации", - подчеркнул запредседателя Совбеза РФ.
Во-вторых, по словам Медведева, истерика Зеленского симптоматична.

"Истерика наркоклоуна симптоматична. Она проистекает из осознания собственного внешнеполитического провала. Всё по классике – фашистский режим в XX веке тоже со временем терял сателлитов, в то время как Объединённые Нации союзников приобретали. Но офис президента на Банковой решил окончить свой путь по заветам рейхсканцелярии на Вильгельмштрассе. Qui seminat mala, metet mala (Кто сеет зло, пожнёт зло- лат. - Ред.)", - подчеркнул Медведев.
Он также обратил внимание на то, что Зеленский не угадал с моментом.

"Третье. Надо быть конченым дебилом, чтобы психануть именно в день, когда Президент России внёс в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР. Хотел бы напомнить, что в нём есть особая статья об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами в соответствии со статьёй 51 Устава ООН. Это неслучайно: добрососедские отношения между нашими странами прошли испытание временем. Москва и Пхеньян свято чтут традиции, завещанные нашими предками: жить в мире и согласии, делать всё для укрепления дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ. Считаем, что безопасность в Евразии пора выстраивать на новых, справедливых принципах сообразно реалиям формируемого многополярного мироустройства", - указал зампредседателя Совбеза РФ.
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Медведев отметил, что "проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется".
"В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств. В этом и есть коренное отличие данного документа от ничего не значащих "соглашений о гарантиях безопасности", которые ублюдок-неонацист подмахивает с западниками. И реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключённого договора. Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне", - подытожил замглавы Совбеза РФ.
Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев на конкретном примере показал, почему Запад так боится гипотетического участия северокорейских военных в спецоперации ВС РФ.
"ВСУ-шники жалуются, пишут про смекалку наших бойцов: за неимением химических источников света, оккупанты начали использовать композитную арматуру, которая покрыта фосфоресцентной краской для обозначения безопасных коридоров для движения своих групп через заминированные территории в ночное время. Таким простым способом наши ребята решают вроде бы маленькую незначительную проблемку. Между тем это является одной из составляющих боевого опыта. Тех элементов, которые из вооруженной толпы армии мирного времени, делают машину для перемалывания противника. Это в том числе, к слову, зачем самим северокорейцам ехать на СВО. И почему это так взволновало западных лидеров", - отметил Васильев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР подразумевает углубленное сотрудничество во всех областях, включая обеспечение безопасности двух стран.
- РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Вчера, 09:20
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Обмен пленными
Вечером 18 октября Минобороны России сообщило о проведённом с Украиной обмене пленными.
"18 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.
Там отметили, что все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты", - также рассказали в Минобороны РФ.
Об обмене пленными сообщила и украинская сторона. Так, командир 12-й бригады Нацгвардии "Азов"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.) Денис Прокопенко сообщил, что среди обмененных были и члены его формирования.
"На Украину из российского плена вернулись ещё 34 военнослужащих "Азова"* (запрещённая в РФ террористическая организация — Ред.)", - написал он в соцсетях.
При этом, по его словам, в плену ещё остаются около 900 боевиков его формирования.
Об обеспокоенности украинских экспертов по поводу военных из КНДР - в статье Дмитрия Ковалевича "Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте".
 
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09:30Страх перед военными из Северной Кореи, обмен пленными. Главное на Украине на утро 19 октября
09:14Главное за ночь 19 октября
08:10Провокации против Приднестровья и корейская угроза. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте
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