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Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ

Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ - 19.10.2024 Украина.ру

Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ

Жители Херсонской области призывают власти убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Валерия Чуприны, передает РИА Новости

2024-10-19T15:06

2024-10-19T15:06

2024-10-19T15:26

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По рассказам местных жителей, мужчина из села Костогрызово принимал участие в так называемой "антитеррористической операции на Донбассе" в качестве сержанта ВСУ. В 2016 году его убили на территории Луганской Народной Республики и захоронили на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, где с 1980-х годов был воздвигнут мемориальный комплекс."Он воевал в Донбассе с позывным "Невменяемый". <...> Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была. Он погиб. Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну", – возмутилась жительница села.В селе также рассказали, что мать погибшего угрожала местным жителям, выступавшим против героизации националиста.Но в июне 2024 года они все же подписали коллективное обращение в администрацию Алёшкинского округа с просьбой "оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место".Мать Чуприны в итоге дала свое согласие на перезахоронение сына и написала соответствующее заявление на имя главы Алёшкинского округа.Жители села Костогрызово ждут от администрации решения по этому вопросу уже несколько месяцев.О других националистах - в материале В Харькове националисты победили памятник Ломоносову на сайте Украина.ру.

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новости, луганская народная республика, херсонская область, донбасс, вооруженные силы украины