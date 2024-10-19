https://ukraina.ru/20241019/1058212647.html
Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ
Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ - 19.10.2024 Украина.ру
Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ
Жители Херсонской области призывают власти убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Валерия Чуприны, передает РИА Новости
2024-10-19T15:06
2024-10-19T15:06
2024-10-19T15:26
новости
луганская народная республика
херсонская область
донбасс
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102355/33/1023553342_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8e2a8ca69534680e71faf6290b033357.jpg.webp
По рассказам местных жителей, мужчина из села Костогрызово принимал участие в так называемой "антитеррористической операции на Донбассе" в качестве сержанта ВСУ. В 2016 году его убили на территории Луганской Народной Республики и захоронили на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, где с 1980-х годов был воздвигнут мемориальный комплекс."Он воевал в Донбассе с позывным "Невменяемый". <...> Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была. Он погиб. Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну", – возмутилась жительница села.В селе также рассказали, что мать погибшего угрожала местным жителям, выступавшим против героизации националиста.Но в июне 2024 года они все же подписали коллективное обращение в администрацию Алёшкинского округа с просьбой "оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место".Мать Чуприны в итоге дала свое согласие на перезахоронение сына и написала соответствующее заявление на имя главы Алёшкинского округа.Жители села Костогрызово ждут от администрации решения по этому вопросу уже несколько месяцев.О других националистах - в материале В Харькове националисты победили памятник Ломоносову на сайте Украина.ру.
луганская народная республика
херсонская область
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102355/33/1023553342_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8d521ec8d2bbf2949a5458a064a85d97.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, луганская народная республика, херсонская область, донбасс, вооруженные силы украины
Новости, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ
15:06 19.10.2024 (обновлено: 15:26 19.10.2024)
Жители Херсонской области призывают власти убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Валерия Чуприны, передает РИА Новости
По рассказам местных жителей, мужчина из села Костогрызово принимал участие в так называемой "антитеррористической операции на Донбассе" в качестве сержанта ВСУ. В 2016 году его убили на территории Луганской Народной Республики и захоронили на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, где с 1980-х годов был воздвигнут мемориальный комплекс.
"Он воевал в Донбассе
с позывным "Невменяемый". <...> Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину
и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была. Он погиб. Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну", – возмутилась жительница села.
В селе также рассказали, что мать погибшего угрожала местным жителям, выступавшим против героизации националиста.
Но в июне 2024 года они все же подписали коллективное обращение в администрацию Алёшкинского округа с просьбой "оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место".
Мать Чуприны в итоге дала свое согласие на перезахоронение сына и написала соответствующее заявление на имя главы Алёшкинского округа.
Жители села Костогрызово ждут от администрации решения по этому вопросу уже несколько месяцев.
О других националистах - в материале В Харькове националисты победили памятник Ломоносову на сайте Украина.ру.