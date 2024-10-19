Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ - 19.10.2024 Украина.ру
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Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ
Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ - 19.10.2024 Украина.ру
Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ
Жители Херсонской области призывают власти убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Валерия Чуприны, передает РИА Новости
2024-10-19T15:06
2024-10-19T15:26
новости
луганская народная республика
херсонская область
донбасс
вооруженные силы украины
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По рассказам местных жителей, мужчина из села Костогрызово принимал участие в так называемой "антитеррористической операции на Донбассе" в качестве сержанта ВСУ. В 2016 году его убили на территории Луганской Народной Республики и захоронили на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, где с 1980-х годов был воздвигнут мемориальный комплекс."Он воевал в Донбассе с позывным "Невменяемый". &lt;...&gt; Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была. Он погиб. Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну", – возмутилась жительница села.В селе также рассказали, что мать погибшего угрожала местным жителям, выступавшим против героизации националиста.Но в июне 2024 года они все же подписали коллективное обращение в администрацию Алёшкинского округа с просьбой "оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место".Мать Чуприны в итоге дала свое согласие на перезахоронение сына и написала соответствующее заявление на имя главы Алёшкинского округа.Жители села Костогрызово ждут от администрации решения по этому вопросу уже несколько месяцев.О других националистах - в материале В Харькове националисты победили памятник Ломоносову на сайте Украина.ру.
луганская народная республика
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новости, луганская народная республика, херсонская область, донбасс, вооруженные силы украины
Новости, Луганская Народная Республика, Херсонская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины

Жители Херсонской области требуют убрать могилу националиста с мемориала воинам ВОВ

15:06 19.10.2024 (обновлено: 15:26 19.10.2024)
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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Жители Херсонской области призывают власти убрать с мемориала воинам Великой Отечественной войны могилу украинского националиста Валерия Чуприны, передает РИА Новости
По рассказам местных жителей, мужчина из села Костогрызово принимал участие в так называемой "антитеррористической операции на Донбассе" в качестве сержанта ВСУ. В 2016 году его убили на территории Луганской Народной Республики и захоронили на месте братской могилы воинов Великой Отечественной войны, где с 1980-х годов был воздвигнут мемориальный комплекс.
"Он воевал в Донбассе с позывным "Невменяемый". <...> Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была. Он погиб. Его побратимы с мамой захоронили его на кладбище, на территории памятника неизвестным солдатам Великой Отечественной войны. При этом, когда они делали захоронение, они одну могилку неизвестного солдата убрали и захоронили Чуприну", – возмутилась жительница села.
В селе также рассказали, что мать погибшего угрожала местным жителям, выступавшим против героизации националиста.
Но в июне 2024 года они все же подписали коллективное обращение в администрацию Алёшкинского округа с просьбой "оказать содействие в восстановлении исторической справедливости и принять меры по переносу останков участника АТО с территории мемориального комплекса в иное место".
Мать Чуприны в итоге дала свое согласие на перезахоронение сына и написала соответствующее заявление на имя главы Алёшкинского округа.
Жители села Костогрызово ждут от администрации решения по этому вопросу уже несколько месяцев.
О других националистах - в материале В Харькове националисты победили памятник Ломоносову на сайте Украина.ру.
 
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