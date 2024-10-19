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Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"

Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент" - 19.10.2024 Украина.ру

Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"

Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро приехал в Киев и провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Андреем Сибигой

2024-10-19T13:58

2024-10-19T13:58

2024-10-19T13:58

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Он заверил, что, несмотря на увеличение числа кризисов в мире, "Украина есть и продолжит оставаться нашим приоритетом".Барро также отметил, что Франция "открыта" к идее приглашения Украины в НАТО в настоящий момент и ведет соответствующие обсуждения с партнерами по альянсу.Накануне Барро сообщил, что отправится на выходных на Украину. До этого он заявлял, что Украина "переживает сложный момент", и ей "тяжело удерживать линию фронта".На днях глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню признал, что Франция не сможет выполнить свое обещание о предоставлении Украине помощи в размере трех миллиардов евро в 2024 году из-за дефицита бюджета страны. Подробнее об уменьшении помощи - в материале Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал на сайте Украина.ру.

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