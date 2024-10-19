https://ukraina.ru/20241019/1058212346.html
Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"
Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент" - 19.10.2024 Украина.ру
Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро приехал в Киев и провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Андреем Сибигой
2024-10-19T13:58
2024-10-19T13:58
2024-10-19T13:58
новости
украина
франция
киев
мид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_a7decde5d10b002ced64268c38055471.jpg
Он заверил, что, несмотря на увеличение числа кризисов в мире, "Украина есть и продолжит оставаться нашим приоритетом".Барро также отметил, что Франция "открыта" к идее приглашения Украины в НАТО в настоящий момент и ведет соответствующие обсуждения с партнерами по альянсу.Накануне Барро сообщил, что отправится на выходных на Украину. До этого он заявлял, что Украина "переживает сложный момент", и ей "тяжело удерживать линию фронта".На днях глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню признал, что Франция не сможет выполнить свое обещание о предоставлении Украине помощи в размере трех миллиардов евро в 2024 году из-за дефицита бюджета страны. Подробнее об уменьшении помощи - в материале Правительство Франции пообещало Украине €3 млрд, но €1 млрд куда-то пропал на сайте Украина.ру.
украина
франция
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103338/77/1033387739_178:0:1849:1253_1920x0_80_0_0_30f34d1cdae19de94e13354700269932.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, франция, киев, мид, нато
Новости, Украина, Франция, Киев, МИД, НАТО
Глава МИД Франции приехал в Киев, чтобы поддержать в "сложный момент"
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро приехал в Киев и провел совместную пресс-конференцию с украинским коллегой Андреем Сибигой
Он заверил, что, несмотря на увеличение числа кризисов в мире, "Украина есть и продолжит оставаться нашим приоритетом".
Барро также отметил, что Франция "открыта" к идее приглашения Украины
в НАТО
в настоящий момент и ведет соответствующие обсуждения с партнерами по альянсу.
Накануне Барро сообщил, что отправится на выходных на Украину. До этого он заявлял, что Украина "переживает сложный момент", и ей "тяжело удерживать линию фронта".
На днях глава французского Министерства обороны Себастьян Лекорню признал, что Франция не сможет выполнить свое обещание о предоставлении Украине помощи в размере трех миллиардов евро в 2024 году из-за дефицита бюджета страны.