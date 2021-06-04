Всего полторы недели прошло от момента задержания белорусского оппозиционера и наемника нацистского батальона «Азов» Романа Протасевича до момента рыданий этого субъекта в прямом эфире телеканала ОНТ. «Воин света» винился, признавался, разоблачал, каялся, восхищался президентом Белоруссии, умолял не выдавать его по месту службы в «Азове»

И рыдал. Эти слезы порядочно размыли образ коварно плененного, но не сломленного борца за «свабодную, дэмакратычную Беларусь». Так в упавшем в лужу паспорте размываются буквы, подписи и печати, делая документ недействительным. Роман Протасевич, из которого лепили Надежду Савченко, оказался недействительным.

И это фиаско подводит читателя к теме настоящего материала. И поскольку речь пойдет о ситуации дикой, немыслимой (украинско-белорусская война), то уместно на фоне рыдающего, кающегося Протасевича задать риторический вопрос: зачем Зеленский опозорил Украину, растоптав отношения с братской Белоруссией, которая ничего плохого Киеву не сделала, кроме хорошего? Кравчук: Лукашенко осталось жить недолго, но при одном условии © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Неблагодарность

История умалчивает, почему при «президенте войны» Петре Порошенко Киев имел спокойные, взаимовыгодные и даже теплые отношения с Минском, а при «президенте мира» Владимире Зеленском все это рухнуло в бездну.

Как так получилось, где логика и в чем урок для потомков? Ответ, надо полагать, лежит в области профессионализма. Порошенко, при всей его маргинальности и одиозности, — все же он профессионал высочайшего класса в украинской политике. Он своими руками создавал эту политическую систему, был у истоков большинства знаковых проектов, знает, как все работает, все узлы, механизмы, механиков и подземные ходы.

Да — он был марионеткой Вашингтонского обкома и ничего не смел без разрешения посла США. Но будучи холопом уровня «эксперт», он умел ловко обманывать пана, творя под его носом свое воровство. А без сущего воровства, как известно, на Украине испокон веков и горилка не захмелит, и сало не насытит. Порошенко не мог ссориться с Лукашенко хотя бы потому, что тот принял на своей территории около двухсот тысяч граждан Украины, сбежавших в РБ от последствий госпереворота. Все они были потенциальными повстанцами, если бы им некуда было бежать. Белорусская оппозиция начала сбор средств на арест Лукашенко © Пресс-служба президента РБ / Пресс-служба президента РБ / Перейти в фотобанк

Но это не мелочи

Куда весомее была роль Белоруссии как посредника в заключении Минских соглашений, которые спасли Порошенко в прямом смысле от свержения, вплоть до геройского, хотя и физического устранения.

Наконец, северные соседи реэкспортировали Порошенко российские нефтепродукты, которыми заправляли МАЗы украинской армии в самые горячие деньки АТО. Не говоря о комплектующих к ним. Ради этого Порошенко даже заставил себя поехать в Гомель на Форум регионов. Потому что пятый президент Украины был профессионал.

А шестой президент Украины — дилетант, который не понимает, что в политике мухи, а что котлеты. Теперь некомпетентный либертарианец, обещавший избирателям мир, вверг их в войну на два фронта. Ибо теперь северная граница Украины — фронт. Нужно быть дилетантом, чтобы настроить против себя самую «помяркованную» страну бывшего СССР. Мотивировать ее стать военным союзником «гибридного врага».

Зеленский бездумно присоединился к западным санкциям против Белоруссии, а после инцидента со злосчастным ирландским самолетом пустился в пляс с бубном. Апофеозом позорища стало осуждение Радой «принудительной посадки и задержания оппозиционера», которые «нарушили правила гражданской авиации». Хотя сами в 2016 году точно так же вынудили самолет «Белавиа» вернуться в аэропорт, принудили его сесть, задержали оппозиционера и не побрезговали. Михеев: почему Лукашенко не признает Крым российским и одновременно запускает авиарейсы? © Украина.ру

Ярость благородная

Украина.ру уже писала о том, сколько пакостей успел наделать президент Зеленский в отношении ни в чем перед его страной не провинившейся Белоруссии. Более того — активно помогавшей Украине, ее властям не мытьем, так катаньем.

Черная неблагодарность была за все благодеяния платой. Высшей точкой непорядочности стало присоединение Украины к воздушной блокаде РБ. Лукашенко до последнего терпел выходки украинского коллеги, доросшего от комического артиста до президента державы, относя их на счет его дилетантизма и несамостоятельности.

Но после блокады его терпение лопнуло, и он заговорил о Зеленском в третьем лице. Для начала была введена самая легкая санкция: обязательная сертификация украинского экспорта, состоящего из наименований, которые, кроме Белоруссии, никому не нужны. Но это цветочки. По слухам, пока не подтвержденным, президент РБ, в ярости от поведения киевских властей, потребовал изучить все направления, по которым сотрудничество с Украиной можно в одностороннем порядке закрыть. А вишенкой на тортике стала публичная тирада Лукашенко: как теперь белорусам летать в Крым, где у многих родственники и места заслуженного отдыха?

Открытым текстом было сказано, что «Белавиа» разрешат летать в Крым. Другой спич касался допуска прокуратуры ЛНР на допросы к Протасевичу, где тот выкладывает все про обитание нацистской стаи «Азов» в дикой природе. Пусть содержание показаний Киев не волнует, пока спокоен Вашингтон. Но допуск чиновников ЛНР к официальному уголовному производству в Белоруссии попахивает признанием вышеупомянутой «непризнанной» республики. Как и Крыма тоже, кстати. Пусть заявления Александра Лукашенко об авиарейсах из РБ в эту часть Южного ФО из жанра толстого троллинга. Пусть киевские власти в это не верят. Но Лукашенко знают все. Как и его манеры, которым более подходит слово «норов». Санкции против Лукашенко: Подоляк назвал дату нового знакового заседания СНБО © president.gov.ua

На войне как на войне



Война началась. Санкционная, но агрессор — Украина, а Белоруссия — жертва украинской агрессии. Все то, что мямлят киевские политики, вызывает у народа только презрение. Все прекрасно видят, что к чему. То есть начатая Зеленским война не имеет поддержки у населения — она непопулярна. И это сводит мотивацию участников украинской «армии» к нулю. Воинственность демонстрируют дилетанты, которые не разбираются в политике, а главное — не несут ответственность за те зоны экономики, которые питаются от Белоруссии.

Тупоумный ректор Киевского национального университета может сколь угодно «впервые в истории» лишать Лукашенко церемониальной, абсолютно ничего не значащей почетной ученой степени. Этим он выставит себя и ученый совет КНУ идиотами и ослами в квадрате. Но нет на Украине ни одного энергетика, медика, атомщика, машиностроителя, наконец, рабочего и крестьянина, кто разделял бы санкции против Белоруссии. И никакого пафоса в подобном рассуждении нет.

Украина начала заведомо безнадежную, непопулярную войну, которую никогда не сможет выиграть. Главным образом, потому, что она одна из немногих стран, на которые у Минска есть серьезные рычаги экономического давления. Отношения с Белоруссией слишком важны для украинской экономики, чтобы воевать с ней санкциями. Пострадают украинцы: Бужанский о последствиях признания Лукашенко угрозой нацбезопасности © Facebook, Макс Бужанский

Стратегия цифр



Только в 2020-м Украина получила из РБ практически весь импорт 92-го бензина, 70% импорта битума для правительственной программы «Большое строительство», 64% импорта 95-го бензина, 34% импорта дизельного топлива.

За семь лет после госпереворота Белоруссия стала одним из крупнейших поставщиков угля на украинский рынок. На белорусской территории нет крупных угольных месторождений, поэтому не исключено, что поставки через Белоруссию на самом деле идут из регионов Донбасса. Поставляется из Белоруссии и электроэнергия.

Причем в самые критические периоды осенне-зимнего отопительного сезона, на брошенных окраинах, где царит неофеодализм. В элитных районах Киева этому никто не придает никакого значения, тем более что правят там сейчас дилетанты. Но это очень серьезный участок фронта, который развалится в ближайшую зиму.

В целом по итогам 2020 (коронавирусного) года Белоруссия оставалась в пятерке крупнейших импортеров на украинский рынок с долей 5,3% (около $2,9 млрд). Ее значение для украинского экспорта тоже не маленькое — седьмое место и доля 2,8% ($1,3 млрд).

Лукашенко — профессиональный политик. Он молчит о сути вопроса, а в публичной сфере весело и толсто троллит незадачливых профанов, которые не понимают, куда лезут. Но как только Киев присоединился к воздушной блокаде, Белорусская нефтяная компания заявила об ограничении поставок бензина А-95 с июня 2021-го под предлогом капитального ремонта на Мозырском НПЗ. Заодно пощекотали лицензированием экспорта. Мирзаян объяснил, что точно потеряют белорусы, если ЕС будет жестко вести себя с Лукашенко © РИА Новости, Виктор Драчев / Перейти в фотобанк

Шах и мат

Для Лукашенко это справедливая война, в которой ставка — его жизнь. Он будет воевать всерьез.

А Зеленский ничем не рискует, поэтому не сможет мобилизоваться, не говоря о мотивации своих «солдат». Он не стесняясь выставляет на «выставку» свою некомпетентность, делая в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung открытие о том, что Россия и Белоруссия сотрудничают, из этого сотрудничества может получиться политический союз, а там недалеко и до военного.

Из чего можно понять, что о существовании Союзного государства и ОДКБ президенту Зеленскому ничего не известно. А его слова о том, что «на северной границе Украины армия под командованием белорусского режима» — блестящий конферанс на корпоративной вечеринке профсоюза троллей, встреченный бурными, продолжительными аплодисментами, переходящими в овации.

Самое смешное — требование сменить место встречи Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Над ним смеялись всем Кремлем. Теперь украинской делегации придется трястись в поезде «Киев—Минск» или идти пешком. Пандемия теперь для Зеленского — дом родной. Когда она кончится, предстоит неотвратимое унижение поездкой в Минск.

Но это шуточки. Серьезно то, что, начиная войну, Зеленский полагался на Вашингтон. Не придавая значения расстоянию до него с одной стороны и до Минска и Москвы — с другой. Теперь он имеет дело не с Москвой при дружественном нейтралитете Минска, а с Москвой при злой, мотивированной поддержке Минска. А тыл гнилой, в нем зреет «зрада»: «Северный поток – 2» будет достроен к концу года. Это значит, что Вашингтон Зеленского пошло кинул.

Дальше — хуже: впереди встреча хозяина Белого дома с хозяином Московского Кремля. Результаты этой встречи Зеленскому передадут через посла США в виде директивы. Будущий посол США в Киеве — отставной генерал. О директивах для подчиненных он знает все.