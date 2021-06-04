Нельзя уехать из Одессы, не попробовав звезду одесской кухни – гефилте фиш. Фаршированная рыба под таким названием занимает одно из центральных мест в праздничном рационе европейских евреев. Ее едят в «хорошие дни» — Шаббат, Песах, Рош Ха-Шана

Причина популярности гефилте фиш в Одессе проста: в городе всегда было много рыбы, за которой местные жители обычно отправляются на Привоз.

Одесская кухня: рецепт цимеса © kitchen.727go.com

Интересно, что существует даже «десертный» вариант гефилте фиш — с сахаром ее готовят галицийские евреи.

Для гефилте фиш с рыбы аккуратно снимают кожу, удаляют жабры, голову и хвост. Из филе делают фарш, которым начиняют кожу и голову рыбы. Из избытка фарша готовят рыбные котлеты, которые подают непосредственно с гефилте фиш.

Для приготовления гефилте фиш вам понадобятся:

- карп — 1,5 кг

- репчатый лук — 8 головок

- морковь — 1 штука

- яйцо — 1 штука

- яичный желток — 1 штука

- белый хлеб — 250 г

- молоко — 150 мл

- растительное масло — 2 ст. ложки

- сливочное масло — 40 г

- лавровый лист — 2 штуки

- черный перец горошком, соль, душистый перец — по вкусу.

Очистите и выпотрошите карпа. Удалите жабры и плоскую косточку на стыке головы и туловища. Отрежьте голову и разделите карпа на куски шириной 6-7 сантиметров. Из каждого куска вырежьте филе, оставив кожу и центральную кость.

В кастрюлю сложите голову, хвост и кости, добавьте морковь и луковицу. Залейте водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте лавровый лист, черный перец горошком и душистый перец. Проварите еще час.

Оставшийся лук нарежьте кубиками. Разогрейте в сковороде половину растительного и сливочного масла, обжарьте лук до золотистости.

Срежьте корку с белого хлеба и залейте его молоком.

В мясорубке прокрутите мясо карпа, хлеб и треть жареного лука. Добавьте яйцо и желток, посолите, поперчите и хорошо взбейте. Добавьте еще треть лука и снова перемешайте.

Положите на ладонь половину кожи от каждого куска рыбы, поместите на нее фарш, а затем прижмите.

Уложите нафаршированные кусочки в сотейник, залейте бульоном, добавьте оставшийся лук и проварите час.

Разогрейте на сковороде растительное масло, добавьте туда немного сливочного и обжарьте куски с двух сторон. Выложите на тарелку и дайте остыть.

Подавайте гефилте фиш, украсив зеленью или морковью.

Приятного аппетита!