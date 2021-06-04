Причина популярности гефилте фиш в Одессе проста: в городе всегда было много рыбы, за которой местные жители обычно отправляются на Привоз.
Для гефилте фиш стараются использовать рыбу крупных пород, например, карпа, щуку, кефаль. Также популярны рецепты фаршированной рыбы, в которых применяется лосось.
Интересно, что существует даже «десертный» вариант гефилте фиш — с сахаром ее готовят галицийские евреи.
Для гефилте фиш с рыбы аккуратно снимают кожу, удаляют жабры, голову и хвост. Из филе делают фарш, которым начиняют кожу и голову рыбы. Из избытка фарша готовят рыбные котлеты, которые подают непосредственно с гефилте фиш.
Для приготовления гефилте фиш вам понадобятся:
- карп — 1,5 кг
- репчатый лук — 8 головок
- морковь — 1 штука
- яйцо — 1 штука
- яичный желток — 1 штука
- белый хлеб — 250 г
- молоко — 150 мл
- растительное масло — 2 ст. ложки
- сливочное масло — 40 г
- лавровый лист — 2 штуки
- черный перец горошком, соль, душистый перец — по вкусу.
Очистите и выпотрошите карпа. Удалите жабры и плоскую косточку на стыке головы и туловища. Отрежьте голову и разделите карпа на куски шириной 6-7 сантиметров. Из каждого куска вырежьте филе, оставив кожу и центральную кость.
В кастрюлю сложите голову, хвост и кости, добавьте морковь и луковицу. Залейте водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте лавровый лист, черный перец горошком и душистый перец. Проварите еще час.
Оставшийся лук нарежьте кубиками. Разогрейте в сковороде половину растительного и сливочного масла, обжарьте лук до золотистости.
Срежьте корку с белого хлеба и залейте его молоком.
В мясорубке прокрутите мясо карпа, хлеб и треть жареного лука. Добавьте яйцо и желток, посолите, поперчите и хорошо взбейте. Добавьте еще треть лука и снова перемешайте.
Положите на ладонь половину кожи от каждого куска рыбы, поместите на нее фарш, а затем прижмите.
Уложите нафаршированные кусочки в сотейник, залейте бульоном, добавьте оставшийся лук и проварите час.
Разогрейте на сковороде растительное масло, добавьте туда немного сливочного и обжарьте куски с двух сторон. Выложите на тарелку и дайте остыть.
Подавайте гефилте фиш, украсив зеленью или морковью.
Приятного аппетита!