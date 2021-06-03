До конца нынешней недели может быть завершена одна из веток «Северного потока-2», а уже на следующей объекты газопровода на территории России начнут работу в тестовом режиме

В России готовятся к запуску объектов СП-2 в тестовом режиме

Объекты газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) в Ленинградской области со следующей недели начнут работу в тестовом режиме для подготовки пуска газа в Германию. Об этом 2 июня заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам участия в пленарном заседании бизнес-форума «День предпринимателей: Россия в Мекленбурге — Передней Померании».

«Вчера была инспекция российских объектов на ленинградской земле, в Кингисеппском районе, которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону», — сказал Дрозденко по итогам участия в бизнес-форуме, который проходит в рамках деловой программы стартового дня Петербургского международного экономического форума. Что будет с «Северным потоком – 2»? Главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Губернатор отметил, что в среду утром он встречался с Герхардом Шрёдером и Маттиасом Варнигом, представляющими немецкую сторону в проекте СП-2. «Мы как раз обсуждали, что проект вышел на финишную прямую», — добавил он. Дрозденко напомнил, что Мекленбург — Передняя Померания — это та территория, которая будет принимать российский газ. «Мануэла Швезиг — одна из немногих, кто последовательно все это время отстаивал интересы и Германии, и наши интересы по продолжению строительства «Северного потока — 2», — сказал он.

Как известно, премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг в январе 2021 года добилась создания фонда «Защита климата и экологии» с целью достройки СП-2 — путём выведения из-под возможных санкций со стороны США фирм-поставщиков оборудования и строительных материалов.

При этом, по данным навигационного портала Vesselfinder, по состоянию на 2 июня для завершения нитки «В» газопровода «Северный поток — 2» барже «Фортуна» осталось уложить в немецких водах всего два километра труб. Если нынешняя скорость работ сохранится, это будет сделано до конца текущей недели. Трубоукладчику «Академик Черский», который ныне работает в водах Дании, осталось пройти по ветке «А» около 75 километров. В Датском энергетическом агентстве сообщали со ссылкой на обновленный план-график, что все работы планируют завершить до конца сентября.

Немецкие экологи поддерживают американских противников проекта

В минувший четверг, 27 мая, во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что не поддерживает решение президента страны Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора газопровода «Северный поток — 2» — компанию Nord Stream 2 AG. Министр также сказала конгрессменам, что выступает против проекта не только по геополитическим, но и экологическим причинам. «Одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самый грязный на Земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата», — заявила Грэнхолм, не предоставив никаких доказательств своих слов.

На следующий день вице-премьер РФ, бывший глава Минэнерго Александр Новак заявил, что углеродный след российского газа, уже поставляемого в Европу по первому «Северному потоку», в четыре раза меньше, чем у американского. Новак пояснил, что использует данные консалтинговых и аналитических агентств в пересчете на киловатт-часы. «В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов. В свою очередь, Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией», — подчеркнул он. Зеленский: «Северный поток-2» — козырь в руках России © REUTERS, Gleb Garanich

А 2 июня уже немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала новую заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) с тем, чтобы остановить СП-2, причём используя те же аргументы, что и американская чиновница. «Хотя этот трубопровод является крупнейшим проектом в сфере ископаемого топлива в Европе, влияние на климатические цели не проверялось в предыдущем процессе утверждения. В качестве альтернативы DUH подает заявку на проведение проверки в области защиты климата и приостановку дальнейшего строительства трубопровода на этот период», — говорится в заявлении организации.

Директор организации Саша Мюллер-Краннер утверждает, что работа газопровода приведет к выбросам 100 миллионов тонн СО2 в год. При этом, по данным экологического отчета «Газпрома», в 2019 году выбросы парниковых газов на всех объектах компании были лишь в 2,5 раза выше объема, который озвучил руководитель DUH. В свою очередь, в BSH отметили, что запрос экологов не приведет к автоматической остановке строительных работ на «Северном потоке — 2».

Меркель направила в США своих советников на переговоры по СП-2

Накануне первого визита Джо Байдена в Европу в качестве американского президента в Вашингтон отправилась высокопоставленная команда немецких переговорщиков, которая должна помочь сблизить позиции США и Германии в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом во вторник, 1 июня, сообщили издания немецкой медиагруппы Funke.

Возглавляют немецкую делегацию Ян Хеккер, внешнеполитический советник канцлера Ангелы Меркель, и Ларс-Хендрик Реллер, советник Меркель по экономическим вопросам. Они встретятся с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

В тот же день глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил журналистам в Берлине: «Как вы знаете, сейчас проходят переговоры между правительством ФРГ и администрацией в Вашингтоне, мы не только приняли к сведению решение в Вашингтоне и комментарии президента Байдена по данной теме, но и подчеркнули, что у нас есть интерес к поиску общего пути». Он добавил, что «сейчас это является предметом обсуждений в Вашингтоне». Маас выразил уверенность в том, что «путь удастся найти, хотя это будет непросто и, возможно, не с сегодня на завтра, но мы выступаем за диалог с ответственными лицами в Вашингтоне, как это было в прошлом, и намерены продолжать это». Германия заплатит США за «Северный поток – 2» — депутат Бундестага © РИА Новости, Виталий Савельев / Перейти в фотобанк

Транзит газа через Украину будет сохранён и после запуска СП-2

Договор о транзите газа с Украиной остается в силе, Россия не собирается отказываться от этого маршрута и после истечения контракта, заявил 1 июня представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин исходит из того, что объемы поставляемого в Европу сырья будут расти, и «украинский транзит может быть востребован». «Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то, как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы», — добавил пресс-секретарь президента РФ.

В тот же день подобное мнение высказал и Роберт Гершнер, советник-посланник посольства Австрии, возглавляющий делегацию диппредставительства на Петербургском международном экономическом форуме. «Вопрос о том, как и сколько российского газа будет импортироваться в Австрию в будущем, — к компаниям OMV (австрийская OMV является одним из европейских партнёров СП-2 — Прим.) и «Газпрому». В любом случае прогнозы предсказывают рост европейских потребностей в импорте в ближайшие годы. Таким образом, речь идет не о замене или вытеснении существующих путей доставки газа «Северным потоком — 2». Транзит российского газа через Украину, как известно, также обеспечен контрактом в ближайшие годы. Ключевое слово для ответа на вопрос — диверсификация маршрутов доставки. Исходя из этого, СП-2 вносит вклад в обеспечение безопасных и недорогих поставок газа в Европу», — сказал Гершнер.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел ФРГ отметили 2 июня, что для правительства Германии «было и остается всегда самым важным, чтобы Украина, также с «Северным потоком — 2», оставалась страной-транзитёром». «Поэтому мы интенсивно выступали за то, чтобы при европейском посредничестве — вы помните, что в правительстве ФРГ был уполномоченный по данной теме — Россия и Украина заключили новый договор о транзите», — заявил представитель МИД Германии в комментарии РИА Новости. «Северный поток – 2»: Байден назвал санкции контрпродуктивными, а Украина будет бороться до конца © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

При этом 28 мая в ходе телефонной конференции заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников отметил, что «на платежах за транспортировку «Северный поток — 2» при условиях полной загрузки сэкономит нам не менее 1 миллиарда долларов в год». С одной стороны, компания получит более короткое транспортное плечо от месторождений до границы с Германией. С другой — затраты на транзит будут ниже, чем через Украину, которая установила самые высокие тарифы на транзит газа в Европе — 31,75$ за тысячу кубометров. Судя по данным «Газпрома», используя СП-2, компания сможет экономить 18$ на каждой тысяче кубометров поставляемого в Германию газа.

Владимир Зеленский винит СП-2 во всех бедах Украины

Президент Украины в последние дни пугает Запад проблемами, которые, по его словам, ожидают Киев после запуска СП-2 в эксплуатацию. Так, в опубликованном 31 мая интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung он заявил: «Если они достроят «Северный поток — 2» — это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт… Через три года этот контракт закончится. Если они завершат техническую сторону СП-2 в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Всё это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было». По словам Зеленского, «Северный поток — 2» на сегодня — это «козырная ставка» России. «Реально у них на руках флеш-рояль, который ещё и частично поддерживает Европа», — заявил он.

А 2 июня президент Украины на встрече с делегацией Конгресса США заявил: «СП-2 отключит Украину от поставок газа, а значит, «отключит» нас, по меньшей мере, от трех миллиардов долларов в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию». При этом, по оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2020 году Киев потратил на оборонную сферу 5,9 миллиарда долларов, или 4,1% ВВП Украины. Для сравнения: Германия в прошлом году потратила на оборону лишь 1,57% своего валового внутреннего продукта.