Поданный в Верховную Раду в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС законопроект о борьбе с дискриминацией упраздняет на Украине расовую, национальную и религиозную ненависть как отягчающее обстоятельство при совершении уголовных преступлений. Эта инициатива на самом деле закрепляют дискриминацию русских на Украине

Равенство неравных

Профильный комитет Верховной Рады рассматривает новый законопроект о внесении изменений в «Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Украины касательно борьбы с проявлениями дискриминации». Подал его премьер-министр Денис Шмыгаль, а пояснительную записку к законопроекту написал министр МВД Арсен Аваков. Безпалько рассказал, в чем проявляется дискриминация русских © РИА Новости, Нина Зотина

Причины, указанные Аваковым в качестве необходимости пересмотреть антидискриминационное законодательство, вызывают некоторое недоумение. Министр пишет, что это должно быть сделано согласно утвержденному Кабмином в 2017 году Плану мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации с ЕС и Плану мероприятий по реализации Национальной стратегии в сфере прав человека на период до 2020 года. Как можно в 2021 году выполнить план, утвержденный до 2020 года — загадка.

Как бы там ни было, с 2013 года на Украине действует подписанный Януковичем закон «Об основах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине». В частности, в ст.2 говорится о равенстве прав и свобод лиц или групп лиц, а также об обеспечении равных возможностей лиц или групп лиц.

В то же время, имея абсолютно равное право получить те или иные блага за деньги, реально их получат только те, у кого эти деньги есть. Как писал автор критического дискурс-анализа, профессор Тен ван Дейк, «доминирующие группы или классы стремятся сокрыть свою идеологию (а значит и свои интересы) и в то же время добиться того, чтобы она воспринималась большинством как «общая» или «естественная» система ценностей, норм и целей». Поэтому декларативный закон времен Януковича, а также нормы конституции касающиеся дискриминации, т.е. красивую демократическую ширму, никто менять не собирается. А вот что происходит за ширмой — это вопрос непосредственно качества жизни, а часто и жизни как таковой тех граждан Украины, которые не входят в доминирующие группы.

Взять хотя бы законы о языке и среднем образовании, которые лишают не столько права (открывайте частные школы — никто не запрещает), сколько фактической возможности абсолютному большинству учиться на родном языке. Ирония в том, что такие законы, которые по факту ведут к сегрегации и как результат — к насильственной ассимиляции части населения (этноцид) и апартеиду в отношении не желающих ассимилироваться, не противоречат букве Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств. Ст. 8 Хартии вполне дает возможность украинизировать образование, оставив пару мелких щелочек вроде «обеспечивать доступность существенной части образования по крайней мере к тем ученикам, чьи семьи просят об этом и количество которых считается достаточным для этого». Кем считается — это уже вопросы тактики, а Хартия — о стратегии.

«Самореализующееся пророчество»

На Украине практически невозможно найти людей, особенно молодых, которые не знали бы украинского языка. Таким образом, казалось бы, в плане качества образования представители нацменьшинств не страдают — ведь они знают язык, на котором их учат. «Люди имеют право общаться»: харьковская власть будет бороться за русский язык © slovoidilo.ua

В социальной психологии есть такое понятие как «самореализующееся пророчество». Знать язык — не значит мыслить на нем. Необходимость постоянного мысленного перевода с родного на государственный как минимум замедляет реакцию на запрос преподавателя. Учащийся тратит больше времени на подготовку, устные и письменные ответы, что в среднем не может не сказываться на успеваемости. А тогда лидеры общественного мнения со стороны националистов скажут в оправдание дискриминационной политики: «Глядите, русские дети глупее украинских. Зачем тратить лишние деньги на их отдельное обучение, если это все-равно не даст высоких результатов?».

Так замыкается круг «самореализующегося пророчества». Чтобы увидеть его в развитой стадии, достаточно взглянуть на США. Сначала чернокожее население дискриминируется законодательно, вследствие чего уровень образованности, квалифицированности, а значит и материального достатка чернокожих в среднем становится ниже, чем белых. Затем законодательные барьеры снимаются, а фактическое неравенство остается.

Да, теперь можно учиться наравне с белыми, но для этого нет ни денег, ни способностей (откуда они у поколений, выросших в криминальных гетто?). Это вызывает с одной стороны чувство неполноценности, а с другой — гнев. Вместе они выливаются в насилие и наркотики, а «белые братья» понимающе качают головами, наукообразно объясняя такое поведение расовой неполноценностью. Какой смысл уравнивать черных с белыми, если они не равны «по природе»?

Круг замкнулся, а идиотские квоты в Голливуде и тому подобное данную проблему не только не решают, но лишь распаляют больше межрасовую ненависть. Черные ненавидят белых за ничего не решающую в жизни миллионов обитателей гетто подачку, белые ненавидят черных за то, что те «отнимают» у них рабочие места. А власти напрямую или через ширму транслируют дискурс о «естественном» положении вещей, о том, что все это конечно не очень здорово, но так уж устроена природа или божественная воля. «Вы должны понять — у нас же война с Россией, Христос терпел и нам велел» и т.д. Хотя в Евангелиях Христос только и делал, что боролся с несправедливостью — кормил голодающих, исцелял немощных, изгонял торговцев из Храма, мешал избиению Магдалины, требовал от учеников раздать имение неимущим и жить «общаком» и тому подобное. Вот так и толкуемая специфическим образом религия становится оружием доминирования.

Впрочем, религиозную свободу украинское законодательство нам тоже гарантирует. Но мы то знаем, что такое равные права в обществе неравенства. Законопроект Шмыгаля дает право омбудсмену составлять протоколы об админнарушениях в сфере дискриминации и обращаться в суд. Ура? Нет, не ура, учитывая личность омбудсмена Людмилы Денисовой, которая скорее отдаст под суд продавца из продуктового магазина за приветствие на русском языке, чем заметит захват очередного храма УПЦ.

Посмотрите, что происходит с предыдущим омбудсменом — Валерией Лутковской, которая дискриминацию видела хотя бы местами и даже требовала закрыть печальноизвестный сайт «Миротворец»: постоянные петиции и доносы о ее «антиукраинской деятельности», а с тех пор, как она начала в качестве адвоката защищать в суде Партию Шария, еще и разжигающие ненависть в ее адрес публикации в СМИ. Таким образом, увеличение полномочий Денисовой — это по факту уменьшение прав и свобод немалой части населения Украины.

Равноправие преступника и жертвы

Еще одно предлагаемое законопроектом нововведение — добавить в ст. 161 УК (нарушение равноправия граждан) положение о публичных призывах к насилию на основании нетерпимости. Раньше уголовно карались только действия. Хотя, что значит карались? Данная статья в плане ее правоприменения на Украине мертва. Полиция не то, что не начинает расследования по этой статье, она даже с большим скрипом вносит поданные гражданами данные в ЕРДР. Проверено на практике. Не вносит потому, что часть групп, призывающих к расправам на почве национальной ненависти, находится под кураторством министра МВД, а часть — под контролем СБУ. Таким образом ужесточается ответственность по неработающему закону, а перед Европой можно будет отчитаться о борьбе с дискриминацией. Дискриминация нацменьшинств на Украине: слово за Европарламентом © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Но самый большой «подарок» равноправию на Украине делает пункт законопроекта об исключении из ч.2 ст. ст. 121, 122, 126, 127 и 129 слов «расовой, национальной или религиозной». Для лучшего понимания, это обычные уголовные статьи, работающие статьи, об умышленных тяжких телесных повреждениях (до 10 лет по ч.2), о повреждениях средней тяжести (до 5 лет по ч.2), о побоях и истязаниях (до 5 лет по ч.2), о пытках (до 10 лет по ч.2), об угрозе убийством (до 5 лет по ч.2).

Вторые части указанных статей повышали сроки тюремного заключения за действия членов организованной группы или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Теперь нетерпимость будет убрана, т.е. нападения Нацкорпуса, С14 и других неонацистских группировок на законопослушных граждан Украины фактически выводятся из-под удара, даже гипотетического. Какой-нибудь «Сатана», избивший до полусмерти активиста Партии Шария, если вообще когда-нибудь будет привлечен к ответственности, пойдет по более мягкой, первой части соответствующей статьи. А там и условный срок можно дать. Конечно, все еще остается ч.3 ст. 161 УК (не работающей, как мы уже отметили) — действия на основании нетерпимости, приведшие к тяжким последствиям — но даже там от 5 до 8 лет. «Десятки» нет.

Так что равноправие налицо. Нацистов и бандитов уравнивают в правах с нормальными гражданами, преступников уравнивают в правах с жертвами, а то ведь действительно дискриминация. Если боевик Нацкорпуса нападет на кого-то из-за национальности или языка, получается, что имеет право. Ведь если он не убил, а только угрожает убить, то срок в случае привлечения к ответственности его ждет совсем смешной. Нетерпимость не будет больше отягчающим обстоятельством, нацизм продолжает легализоваться окольными путями.

А что Европа? Пропустит, не заметит? Ведь законопроект подается в рамках исполнения именно европейских договоренностей. Помните, что буквально на днях куратор Украины в Комитете по иностранным делам Европарламента госпожа Виола фон Крамон-Таубадель написала, находясь в Мариуполе? Она предложила дать Украине оружие, чтобы защитить Мариуполь и «Европу западнее Мариуполя» (!!!) от обстрелов российских вооруженных сил. Пропустим тезис об участии армии РФ в конфликте на Донбассе, но, простите, ни Мариуполь, ни «Европу» западнее этого города никто не обстреливает. Однако же таковы представления не последнего человека, от которого во многом зависят отношения ЕС с Украиной. Поэтому кажущийся безумным с точки зрения евроинтеграции законопроект о противодействии дискриминации, равно как и законы о языке и образовании, вряд ли таковы на самом деле. Ведь не помешал же институт «не граждан» в Латвии принять эту страну в Евросоюз. Нет, Украину туда все-равно не примут, но совсем не из-за нацизма, сегрегации и других издевательств над людьми.

«Люди, творящие безумства, вовсе не обязательно безумны», — говорил американский психолог Элиот Аронсон.

Преступны — может быть, но не безумны.