Это - уже третья встреча с начала года. Предыдущие прошли в феврале и апреле. Последний саммит указал сроки подписания дорожных карт так называемой «углубленной интеграции», как дипломатично именуют простую реализацию буквы Союзного договора

Обещали, что летом все согласуют, включая «карты», касающиеся совмещения налогового законодательства. А осенью все подпишут. Церемонию, если небо будет благосклонно, скорее всего назначат на декабрь — случится то, чего ожидали в 2019-м году, в 20-ю годовщину создания Союзного государства. Ситуация в 2021 году, как и в году предыдущем в Белоруссии стремительно меняется. Тогда была попытка государственного переворота. Сейчас заказчики перешли к интервенции с элементами блокады. Так что знаком встречи Путина и Лукашенко является уже не столько интеграция, сколько демонстрация союзничества и поддержки Москвой Минска.

Акт войны

Политическая кухня: что Путин и Лукашенко будут есть при встрече в Сочи © РИА Новости, Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Чтобы не сеять панику было добавлено слово «гибридная», но людям бывалым все совершенно ясно и так. Потому что воздушная блокада Белоруссии со стороны запада и в первую очередь марионеточных стран «пояса верности ЕС» является актом войны. И это не фигура речи. Абсолютно все пограничные страны, кроме России, закрыли свое небо для белорусской авиации любого вида, если она прописана в РБ. В Брюсселе обсуждается расширение блокады. Речь идет о запрете покупки нефти и газа, если они прокачиваются через территорию Белоруссии. На повестке дня эмбарго на импорт стратегического белорусского экспорта: кали.

Несмотря на то, что белорусские СМИ и информационные площадки стараются изо всех сил, чтобы не сеять панику, делая хорошую мину при плохой игре, положение серьезное, можно сказать, военное. Без российского «железного купола» Белоруссии придется очень туго. Так что любая поддержка будет приниматься с благодарностью.

Кое-что уже произошло. Своей воздушной блокадой запад полностью запутал всю систему авиасообщений в Европе и отрасль стало лихорадить. Ко всему добавилось то, что нельзя просто так взять и запретить летать над какой-то страной: начинают сыпаться соглашения. Те, кто летает в Россию через Белоруссию должны согласовывать новые маршруты с Москвой. Из-за этого отменяются рейсы ведущих европейских авиаперевозчиков. Ну и потерей от волюнтаризма станет повышение цен на билеты, то есть снижение прибылей владельцев и акционеров.

Но есть и хорошие новости

Особо по-свински ведет себя по отношению к Белоруссии Украина — самая омерзительная подтанцовщица коллективного запада, которая, к слову, не является ни членом НАТО, ни, тем более ЕС.

Никаких перспектив на вступление в эти структуры у украинских евроинтеграторов нет и не предвидится, о чем им не устают напоминать старшие партнеры. Тем не менее Киев, с усердием крепостного холопа, старался на совесть, демонстрируя где надо и где не надо свою лояльность барину. Закрыто авиасообщение с Белоруссией, запрещен импорт электроэнергии (до отопительного сезона), в Раде вотированы дискриминационные меры, которые не обсуждаются даже в ЕС: вплоть до разрыва дипломатических отношений с Минском.

Смеяться и плакать от киевских политиков из «Квартала 95» все устали — в искусстве любой жанр хорош, кроме скучного. Пришло время ведра холодной воды. Как следует из постановления Совмина РБ №292 от 26 мая, Белоруссия ввела индивидуальное лицензирование на ввозимые из Украины продукты. Пикантности добавляет перечень наименований. Согласно документа, производителям шоколада, кондитерских изделий, соков, пива и других видов товаров придется всякий раз проходить процедуру ради разового разрешения. Это ни разу не блокада и даже не эмбарго. Это «геморрой и головняк» для владельца бизнеса. И судя по ассортименту проницательный наблюдатель легко поймет, что это за владелец.

Петр Порошенко, «шоколадный гетман» всея Украины был к Белоруссии коварен и вероломен. Он предал дружбу с Лукашенко и теперь ему за право зарабатывать в РБ придется платить вдвойне и втройне. Кроме кондитерки дополнительными сборами и процедурами обложен и другой ширпотреб. Не стоит и напоминать о том, что торговцы пограничных с Белоруссией областей, где скупались белорусы, теперь останутся без покупателей. Новые правила вступят в силу через 10 дней и будут действовать в течение шести месяцев. Пока Киев не попустит.

Бонус за коварство

Геворг Мирзаян: На встрече Путина и Лукашенко ожидаются большие торги © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Куюн.

«Худшее решение, которое могли принять белорусы в текущей ситуации, — закрыть поставки бензина А-95 в Украину, где за их продуктом 50% рынка. С другой стороны, еще один сигнал нам, третий за эту весну», — написал он. Этот человек ранее не засветился, как пропагандист. Он эксперт рынка, так что условно его информацию можно принять к вниманию.

Хотя, конечно, это не точно. По данным эксперта, переговоры по поставкам продолжаются, но ему известно, что белорусы непреклонны. «Задача стоит нестандартная — найти 50 тысяч тонн «девяносто пятого». Без моря не обойтись, а я даже не помню, когда в последний раз эта марка приходила морем», — сообщил Сергей Куюн.

Тревоге эксперта вторят и владельцы долгосрочных контрактов. По их инсайдерской информации ЗАО «Белорусская нефтяная компания» пока не подтвердила поставки бензина марки А-95 для украинских покупателей на июнь. «Сегодня нам сказали, что по А-95 поставок не будет совсем. Между тем по А-92 будет поставлен полный объем», — заявил источник украинской «Лиги».

В отделе продаж «БНК Украина» корреспонденту издания сообщили, что продажи по долгосрочным договорам не остановлены. При этом остановлены спотовые продажи. В то же время сети АЗС подтвердили, что А-95 по долгосрочным контрактам от БНК не поступает. Если это так, то в июне бензин на украинских заправках значительно подорожает только за счет логистики и наценок.

Трогательна реакция украинских отраслевых чиновников на белорусские шаги. По поводу индивидуального лицензирования они жалуются на попрание «принципов свободной торговли», а в случае с бензином надеются, что остановка импорта бензина не будет иметь долгосрочных последствий. Продолжение следует.

Путь на восток

Перед отлетом в Сочи Александр Лукашенко провел знаковую встречу с главами правительств стран СНГ.

Это в духе той повестки, с которой президент РБ встречается со своим российским коллегой. В центре внимания экономика, совместные проекты, а также, в свете текущих событий, реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Кто-кто, а Владимир Путин сможет поддержать разговор на тему западных санкций — он о них знает всё. Государственные информагентства РБ, сообщая об этих встречах, все время употребляли выражение «сверить часы», чем намекали на срочность.

Говоря о теме Содружества независимых государств, Александр Лукашенко отметил, что основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства.

«Скажу открыто и прямо: если мы в ближайшее время не решим это, говорить о существовании эффективного Содружества Независимых Государств не придется. Даже скажу — и ЕАЭС. Настало время, окончательно расставив все точки над «i», принять решение по формированию настоящего фундамента взаимоотношений наших государств». Президент РБ не скрывал, что его энтузиазм в этом вопросе связан с блокадой со стороны запада. «Сегодня налицо очевидное пренебрежение принципами международного права, рост числа случаев применения так называемого права сильного», — сказал Лукашенко обращаясь к министрам. Министры его услышали.

Без многовекторности

Олег Неменский: Для России точно невыгодна Белоруссия, которая враждует с Западом © РИА Новости, Нина Зотина Леонид Кравчук называет Белоруссию «холуем России». Этот старческий маразм в Москве слушают иронически. Там всем известно, что Минск не является даже полноценным союзником России: достаточно вспомнить непризнание Крыма российским.

Московские политики знают, что Лукашенко обычно ставит Кремль перед фактом и продает ему, как ценный актив любое обострение отношений с оппозицией или с Европой. Россия поддерживает своего союзника, часто в кредит или из предусмотрительности. Но влиять так, как например Германия влияет на дела младших партнеров по ЕС, не имеет возможности. Нереально и управлять Лукашенко в ручном режиме. К примеру: когда часть европейских политиков и СМИ говорит о том, что решение посадить ирландский самолет из-за Протасевича приняли в Кремле, то их оппоненты говорят, что это, как раз нарратив Лукашенко: «Все, что запад делает против Белоруссии, направлено против России».

И такая реакция Европы объективно помогает Лукашенко — это давно не секрет. Но данный алгоритм на этот раз не сработал. Как будто имея заранее подготовленный план действий на случай именно такого инцидента, ЕС не стал вступать ни в какие игры, предполагающие контригры. Была немедленно объявлена война. На первый взгляд это не оставляет Лукашенко никаких маневров, кроме российского. Это было бы так, если бы речь шла о мире 30-летней давности. Но не теперь, когда Европа и запад представляют собой только один «вектор» политики Минска. Другое дело, что без России Лукашенко не удержаться — Китай и сотрудничество с ним еще не доросли до российского веса, который удерживает лояльную белорусскую конструкцию.

На пути в Сочи

Повод для войны (самолет и Протасевич) крайне неважен. Он забудется через неделю или после нового повода. Санкции не уничтожат Лукашенко, потому что его фундамент и крыша — Россия. Другое дело — он сам вложил оружие в руки западу переведя 30% своего экспорта в ЕС. А внутри страны корень проблемы в фермах НКО и других сетях влияния, которым не мешали все эти годы белорусские власти. Все, кто теперь ведет войну из-за границы против своей страны еще недавно прекрасно чувствовало себя в Белоруссии под БЧБ флагом.

И если речь о выживании — это государство в государстве должно быть искоренено напрочь.