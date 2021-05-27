В четверг, 27 мая, украинское издание «Зеркало недели» опубликовало текст законопроекта Владимира Зеленского «Об олигархах», который может существенно изменить рынок украинских СМИ. Признавать человека олигархом должен Совет национальной безопасности и обороны, ставший излюбленным инструментом президента Украины для внесудебных санкций

Вносить представления о признании кого-либо олигархом могут члены СНБО, Кабмин, СБУ, Нацбанк и Антимонопольный комитет.

Под олигархом в законопроекте понимается крупный бизнесмен, осуществляющий контроль над значительной по объему хозяйственной деятельностью, а также участвующий в политической жизни и контролирующий СМИ. У такого бизнесмена должно быть активов на сумму не менее миллиона прожиточных минимумов (84 миллиона долларов). Таковых на Украине, по подсчетам «Зеркала недели», более 200 человек. Царев рассказал, кто из украинских олигархов оказался самым умным и дальновидным © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк

Одним из них является, например, Томаш Фиала, крупный бизнесмен, который в последнее время активно скупает украинские медиа. На днях он прикупил к пулу своих изданий «Украинскую правду». Согласно неофициальным данным, сумма сделки составила 25 млн долларов. Теперь помимо УП Фиала владеет изданием «Новое время» и экономическими сайтами Minfin.com.ua и Finance.ua. Его активы оцениваются в $426 миллионов. Он нарастил 170 миллионов буквально за последний год. Политолог Руслан Бортник утверждает, что скупка СМИ нужна Фиале для политической защиты.

«Покупка УП, НВ, Минфин.юа и других ресурсов говорит о том, что бизнес, который представляет Томаш Фиала, глобальный, транснациональный бизнес, понимает важность политической защиты своих активов и своих действий в Украине. Мы видим, что Фиала выставляет круги, которые собираются принять участие в земельной реформе, в приватизации, скупает не только медиа, но и банковскую систему, складские помещения, то есть они активно собираются инвестировать и работать на украинском рынке. Эта работа требует политической защиты, политического информационного прикрытия», — говорит политолог.

По словам Сергея Притулы, Томаш Фиала является одним из спонсоров партии «Голос». Однако поскольку он является гендректором инвестиционной компании Dragon Capital, а его инвестиционным партнером является фонд Джорджа Сороса (Soros Fund Management), то вряд ли мы увидим его в реестре олигархов. Вряд ли мы увидим там и его бизнес-партнера Виктора Пинчука, одного из спонсоров партии «Голос», а также программы обучения в США украинских политиков «Новые лидеры».

Под категорию олигарха подпадает и экс-президент Петр Порошенко. Его состояние больше 84 миллионов долларов, у него есть СМИ и собственная политическая партия — «Евросолидарность».

Бизнесмена, признанного олигархом, внесут в специальный реестр лиц, имеющих вес в политической и экономической жизни Украины. Таковым запрещено будет осуществлять взносы политическим партиям, получать средства от деятельности политических СМИ, а также участвовать в приватизации. Олигархов должны обязать продать свои СМИ или придать им неполитический (развлекательный) характер. Эксперт сказал, кто из олигархов выиграет от запрета импорта электричества из России и Белоруссии © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Поскольку все мало-мальски значимые СМИ на Украине финансируются крупным частным капиталом, это может привести к зачистке информационного поля. В итоге на Украине останутся лишь государственные СМИ или издания, финансируемые западными бизнесменами и правительствами. Как следствие, из СМИ должна исчезнуть сама по себе критика властей или действий западных партнеров Украины.

Данный законопроект Зеленский предложил разработать на заседании СНБО еще 15 апреля, оправдывая преследование лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. Затем добро на деолигархизацию дал глава Госдепа США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Киев. «Украине мешают внешние силы — Россия, и внутренние силы — олигархи, которые преследуют свои цели», — заявил глава госдепартамента США.

Формулировки законопроекта об олигархах крайне размыты. Кроме того, известно, что основную часть своих активов, включая СМИ, украинские олигархи контролируют через подставных лиц — разнообразных «Фунтов». Следовательно, предполагаемый реестр олигархов может использоваться выборочно, как инструмент одних олигархов в борьбе с другими. Очевидно, в парламенте его будет достаточно трудно провести, поскольку основная часть украинских депутатов являются ставленниками олигархов, а те понимают, что в какой-то момент он может быть использован и против них при всей лояльности к Офису президента или западным партнерам.

Украинские олигархи были в значительной степени зачинщиками Евромайдана, а затем — спонсорами националистических вооруженных формирований. Однако для Запада они свою роль уже отыграли, и теперь настал их черед «попасть под сокращение». По мнению авторов Telegram-канала «Разведчик», именно госдепартамент США давит на Зеленского, добиваясь деолигархизации, однако сам президент очень тесно связан с олигархами.

«Госдеп США склоняет Зеленского к тому, чтобы отрезать олигархов от госпотоков, лишить их монополий, СМИ и возможности влиять на Верховную Раду через группы своих депутатов. Президент Зеленский заявил публично о начавшемся процессе деолигархизации, но он не может просто так отрезать себя от олигархов — его победа на выборах 2019 года стала возможной благодаря олигархическому консенсусу против Порошенко: Коломойский, Ахметов и Фирташ сыграли ключевую роль в этом процессе», — считает «Разведчик».

Олигархи составляют основу существующей украинской политической системы: они либо сами формируют власть, либо с ней договариваются. Telegram-канал «Картель» выделяет несколько аспектов данного законопроекта, включая передел медиарынка.

«Закон про деолигархизацию будет размытым и властями будет применяться выборочно для укрепления своих политических позиций. Второй момент — это передел медиарынка. Третий момент — это усиление позиций ОП в торгах с ФПГ и олигархами. Четвёртый момент — это попытаться создать окно возможностей для своих СМИ», — пишет «Картель». «Не заводы Ахметова». Зубец объяснил, какие именно активы Зеленский может забрать у олигархов © president.gov.ua

Однако авторы Telegram-канала «Резидент» считают, что Зеленский ограничится симуляцией борьбы с олигархами, а законопроект лишь должен создать иллюзию для западных партнеров.

«Законопроект о деолигархизации Украины не проследует цель реальной борьбы с нашими олигархами, которые контролируют инструменты влияния на общество. Для Офиса президента важно создать иллюзию обмана для украинцев и западных партнеров, а по факту дальше сотрудничать. ТВ-каналы перейдут в собственность третьих лиц и спокойно продолжат принадлежать Ахметову/Пинчуку/Фирташу/Порошенко/Коломойскому, а нам расскажут о борьбе с олигархами», — сообщает «Резидент».

Очевидно, что размытые формулировки законопроекта и возможность принятия решений исключительно президентом с помощью СНБО сделает деолигархизацию инструментом борьбы исключительно с неугодными бизнесменами вроде Виктора Медведчука. Влияние олигархов на СМИ будет выявляться лишь в тех случаях, когда СМИ критикуют власть или противоречат «генеральной линии партии», а ее определяют в Вашингтоне. В итоге, на кого укажет Энтони Блинкен, тот и олигарх.