Посадку воздушного судна компании Ryanair называют не иначе как «воздушным пиратством», против Белоруссии вводят санкции и требуют освободить Протасевича. Наиболее примечательным в этой истории является тот факт, что правительства западных стран в очередной раз защищают и оправдывают участника неонацистских вооруженных формирований. Так было в разгар холодной войны, когда тысячи нацистских военных преступников вдруг стали «борцами за свободу», так было и в 2014 году на Украине. История повторяется и в случае с Протасевичем.
Информацию о связях Протасевича с украинскими националистами и неонацистами тщательно зачищали в западных СМИ в первые дни после инцидента. Британская Times сначала написала о его службе в «Азове», но затем убрала это упоминание. В «Фейсбуке» активно банили за фото Протасевича в форме «Азова». Так, например, бан получила украинская журналистка Олеся Медведева.
«Как и ожидалось, собственно! Нациков в фб порочить нельзя! Боятся правды, сильно глаз режет», — пишет Медведева.
Так продолжалось до признания основателя неонацистского батальона Андрея Билецкого.
«Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заявил Билецкий.
Протасевич в свои 19 лет приехал в Киев и был одним из активистов Евромайдана. Принимал участие в уничтожении памятника Ленину на Бессарабке, где и позировал на фото. Ранее он состоял в ультраправой белорусской группировке «Молодой фронт», объединяющей многих футбольных фанатов с неонацистскими взглядами. Затем из всех украинских добровольческих батальонов он выбрал именно «Азов», подразделение, состоящее из наиболее радикальных неонацистов и сторонников превосходства белой расы. Такой выбор уже многое говорит о взглядах самого Протасевича. Даже если судить по признанию Билецкого и сообщениям украинского издания «Зеркало недели», что Протасевич работал в пресс-службе «Азова», это мало что меняет. В конце концов, ведомство Йозефа Геббельса было не менее нацистским, чем подразделения Ваффен-СС. Пропаганда неонацизма тоже является преступлением, а пресс-служба «Азова» именно этим и занимается.
Кроме того, на обложке издания «Азова» «Черное солнце» мы видим Протасевича, позирующего именно с автоматом. Неизвестно, насколько он его применял в боевых действиях против повстанцев или мирного населения Донбасса, но известно, что в 2015 году он получил ранение в ходе боев за Широкино под Мариуполем.
«Да, на фото тот самый Роман Протасевич. Белорусский пропагандист и подстрекатель массовых беспорядков, которого сняли с самолета в Минске. Да, это форма "Азова" — неонацистского батальона, который участвовал в конфликте на Донбассе на стороне украинского правительства. Да, это пропагандистская газета батальона "Азов". С неонацистскими символами и так далее. Газета называлась "Черное солнце". Черное солнце (нем. Schwarze Sonne) — это эзотерический оккультный символ, широко используемый современными нацистами. Да, Протасевич служил в "Азове"», — пишет украинский журналист Алексей Романов.
Отец Протасевича в интервью украинскому изданию «Новое время» рассказывал, что его сын принимал участие в боевых действиях.
«Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии», — говорил отец Романа Протасевича, однако после ареста сына стал утверждать, что ничего не знает о действиях сына в Донбассе.
Однако участием в боевых действиях сам Роман Протасевич хвастался в интервью украинскому изданию «Фокус».
«Я участвовал во всех операциях "Азова", был ранен. Ни разу не пожалел, что ввязался во все это. Я не чувствую себя инородным телом внутри организации: я такой же боец, как и все», — говорил задержанный в Белоруссии неонацист.
Один из сотоварищей Протасевича, белорус Станислав Гончаров по кличке Террор-машина, воевавший в «Азове» до 2016 года, был осужден в республике на 7 лет именно за разжигание национальной вражды.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его информации, Протасевич был причастен к убийствам.
«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?» — заявил президент Белоруссии.
Почему же западные СМИ и правительства так яростно бросились на защиту неонациста? Дело в том, что действия и взгляды, осуждаемые в самом западном сообществе, считаются приемлемыми, если направлены против РФ, белорусских властей или Китая. Роман Протасевич, помимо участия в «Азове», сотрудничал с «Радио Свобода»*, финансируемым правительством США изданием, которое еще в ходе холодной войны отличалось тем, что привлекало к работе бывших нацистских преступников. Затем, в 2018 году, Протасевич летал в Вашингтон и опубликовал фотографию в Госдепартаменте США, прокомментировав ее словами: «Никогда в моей жизни не было столько важных и интересных встреч. Устал, но очень доволен». Затем, согласно его странице в Facebook, он начал работать на Euroradio.fm, финансируемом американским правительственным фондом USAID.
Соответственно, такая озабоченность судьбой неонациста может быть продиктована опасениями, что он расскажет что-нибудь лишнее и сдаст подельников. В целом же, как мы видим на этом примере, ультраправых боевиков и неонацистов на Западе по-прежнему оправдывают и защищают, если только они терроризируют население не в самих западных странах, а ведут свой «крестовый поход» на восточном фронте.
*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.