Европейские и американские СМИ на этой неделе муссируют тему ареста в Белоруссии Романа Протасевича, бывшего администратора Telegram-канала Nexta и одного из организаторов прошлогодних протестов в этой стране

Посадку воздушного судна компании Ryanair называют не иначе как «воздушным пиратством», против Белоруссии вводят санкции и требуют освободить Протасевича. Наиболее примечательным в этой истории является тот факт, что правительства западных стран в очередной раз защищают и оправдывают участника неонацистских вооруженных формирований. Так было в разгар холодной войны, когда тысячи нацистских военных преступников вдруг стали «борцами за свободу», так было и в 2014 году на Украине. История повторяется и в случае с Протасевичем.

Последствия инцидента. Что задумал Лукашенко и что получилось? © РИА Новости, / Перейти в фотобанк Олеся Медведева.

«Как и ожидалось, собственно! Нациков в фб порочить нельзя! Боятся правды, сильно глаз режет», — пишет Медведева.

Так продолжалось до признания основателя неонацистского батальона Андрея Билецкого.

«Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими военными частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заявил Билецкий.

Протасевич в свои 19 лет приехал в Киев и был одним из активистов Евромайдана. Принимал участие в уничтожении памятника Ленину на Бессарабке, где и позировал на фото. Ранее он состоял в ультраправой белорусской группировке «Молодой фронт», объединяющей многих футбольных фанатов с неонацистскими взглядами. Затем из всех украинских добровольческих батальонов он выбрал именно «Азов», подразделение, состоящее из наиболее радикальных неонацистов и сторонников превосходства белой расы. Такой выбор уже многое говорит о взглядах самого Протасевича. Даже если судить по признанию Билецкого и сообщениям украинского издания «Зеркало недели», что Протасевич работал в пресс-службе «Азова», это мало что меняет. В конце концов, ведомство Йозефа Геббельса было не менее нацистским, чем подразделения Ваффен-СС. Пропаганда неонацизма тоже является преступлением, а пресс-служба «Азова» именно этим и занимается.

Кроме того, на обложке издания «Азова» «Черное солнце» мы видим Протасевича, позирующего именно с автоматом. Неизвестно, насколько он его применял в боевых действиях против повстанцев или мирного населения Донбасса, но известно, что в 2015 году он получил ранение в ходе боев за Широкино под Мариуполем.

Бышок рассказал, насколько серьезными могут быть санкции против Белоруссии © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Алексей Романов.

Отец Протасевича в интервью украинскому изданию «Новое время» рассказывал, что его сын принимал участие в боевых действиях.

«Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии», — говорил отец Романа Протасевича, однако после ареста сына стал утверждать, что ничего не знает о действиях сына в Донбассе.

Однако участием в боевых действиях сам Роман Протасевич хвастался в интервью украинскому изданию «Фокус».

«Я участвовал во всех операциях "Азова", был ранен. Ни разу не пожалел, что ввязался во все это. Я не чувствую себя инородным телом внутри организации: я такой же боец, как и все», — говорил задержанный в Белоруссии неонацист.

Один из сотоварищей Протасевича, белорус Станислав Гончаров по кличке Террор-машина, воевавший в «Азове» до 2016 года, был осужден в республике на 7 лет именно за разжигание национальной вражды.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, по его информации, Протасевич был причастен к убийствам.

«Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине?» — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко потребовал от Запада компенсировать расходы на экстренную посадку самолета Ryanair © president.gov.by

Соответственно, такая озабоченность судьбой неонациста может быть продиктована опасениями, что он расскажет что-нибудь лишнее и сдаст подельников. В целом же, как мы видим на этом примере, ультраправых боевиков и неонацистов на Западе по-прежнему оправдывают и защищают, если только они терроризируют население не в самих западных странах, а ведут свой «крестовый поход» на восточном фронте.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.