Во вторник, 25 мая, президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент в качестве неотложных два законопроекта: «Об основах национального сопротивления» (№5557) и «Об увеличении численности Вооруженных сил Украины» (№5558). Неотложные - значит те, которые должны быть приняты парламентом в первоочередном порядке. срочно

Зеленский хочет увеличить армию © пресс-служба президента Украины

Согласно пояснительной записке, увеличение численности ВСУ необходимо для реализации закона о национальном сопротивлении (второй законопроект). Составляющими частями этого проекта должны стать: территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка к сопротивлению. Армию увеличивают на 11 000 для обеспечения и подготовки этих самых сил «сопротивления», то есть партизанящих националистов.

Как сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA», на данный момент численность ВСУ составляет 250 тыс. человек с персоналом, а Зеленский предлагает увеличить ее до 261 тыс. человек. Суть обоих документов в том, чтобы разрешить привлекать все население для противодействия угрозам нацбезопасности. Появится понятие «добровольных формирований территориальной общины», которые будут охранять стратегические объекты, выполнять «полицейские» миссии. Руководить зонами теробороны будут главы ОГА и КГГА. Финансировать это будут госбюджет, местные бюджеты и инвесторы.

Как сообщает блогер Анатолий Шарий, у Зеленского рассчитывают перенести содержание военных на регионы и неких инвесторов, что очень примечательно в контексте земельной реформы. Иными словами, учитывая заинтересованность западных кредиторов в украинских реформах, включая рынок земли, власти Украины надеются, что разнообразные нацбаты и банды патриотов возьмут себе на содержание местные общины и иностранные инвесторы. Местные власти Украины рассматривают такую статью расходов как непосильное бремя. Например, 6 мая заместитель городского главы Мариуполя Аркадий Мешков заявил, что содержание подразделений территориальной обороны в прифронтовых городах Донбасса обходится гораздо дороже, чем в других городах Украины (из-за их концентрации в этих регионах), потому должно спонсироваться из госбюджета, а не местными властями.

Захарова заявила о вскармливании на Украине милитаристского режима © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Анатолий Шарий считает, что дополнительным толчком послужили ухудшившиеся отношения Украины с Беларусью, которую в Киеве уже воспринимают не иначе как враждебно настроенную неофициальную часть России.

Украинские националисты утверждают, что на эту мысль президента натолкнули уже организующиеся штабы территориальной обороны при участии ветеранов АТО-ООС. Telegram-канал Klymenko-Time, считает, что президент таким образом желает взять под контроль многочисленные формирования националистов.

«Не удивимся, если это будут хорошо знакомые «активисты» и «патриоты». И собирать их в такие формирования власть начнет, выдергивая из-под влияния и финансирования конкретных частных лиц. Того же Авакова, тех же украинских олигархов. Снова монополизируя право на насилие. Уличное и любое. При выборе «зачистка или государственное содержание» многие из «патриотов» долго думать не будут», — сообщает Klymenko-Time.

Напомним, что в апреле партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» тоже объявила о начале собственного учета резервистов на случай войны. В «Евросолидарности» заявили, что команда Зеленского завела ситуацию в тупик. Об этом заявил глава штаба партии Александр Турчинов, основатель тербатов в 2014 году: «Руководство нашего государства, в течение двух лет рассказывая о «мирных инициативах и прекращении огня», завело ситуацию в тупик. Отведя войска, запретив проводить разведку и адекватно реагировать на провокации, они ослабили наши позиции в условиях обострения ситуации на фронте».

Турчинов сообщил, что их партия, «не ожидая от власти инициатив и быстрых решений», начала проводить собственный учет резервистов и бывших участников АТО. Он пояснил, что это нужно «для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз». Таким образом, на Украине формируется как бы две параллельные системы сбора резервистов.

Ранее, летом 2019 года, основатель «Правого сектора» (запрещённая в РФ организация. — Ред.) Дмитрий Ярош, обличавший новые власти Украины в «зраде», намеревался на базе тербатов организовать путч для свержения Зеленского. В частности, 28 июля 2019 года в селе Покровское Днепропетровской области состоялось совещание («провид») командиров УДА («Украинской добровольческой армии»). Врагом объявлялись и власти Украины, если они пойдут на мир с республиками Донбасса. «Будем рвать режим изнутри», — заявляли тогда в УДА.

Согласно новой военной стратегии Украины, которую президент Зеленский подписал 25 марта 2021 года, батальоны территориальной обороны должны развернуть партизанские действия «в тылу врага», а таковым считается также Симферополь и Донецк. Правда, учитывая тот факт, что идейных и тренированных националистов в обществе не так-то много, а призывники вряд ли изъявят желание партизанить, сама концепция выглядит скорее пропагандистским ходом, адресованным западным кураторам накануне вероятной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.

Зеленский хочет почти в 20 раз увеличить численность Сил территориальной обороны © president.gov.ua

Накануне новых законопроектов Зеленского, 7 мая, командир неонацистского полка Нацгвардии «Азов» Денис Прокопенко на пресс-конференции в Мариуполе пожаловался на недостаточные полномочия подразделений теробороны, а также на низкий уровень подготовки в них. Инициативы Зеленского должны в какой-то степени расширить их полномочия.

Спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инициативы Зеленского. «Все это на фоне накачки Украины натовским оружием и раздувания военного бюджета. Вот так в центре Европы вскармливается милитаристский режим, слабо контролирующий внутреннюю ситуацию и разгул экстремистских сил. Удушение свобод и гражданских прав идет под отблески неонацистских факелов, калечащих молодых украинцев», — написала она на своей странице в Facebook.

Зеленскому очень важно сейчас показывать себя «ястребом» перед руководством стран НАТО и местными вооруженными бандами националистов. Вряд ли иностранные инвесторы будут гореть желанием взять себе на баланс радикальных националистов. Очевидно, что предполагаемый рост военных расходов ляжет бременем на местные бюджеты, а также будет происходить за счет сокращения социальных статей госбюджета, включая расходы на здравоохранение и вакцинацию.