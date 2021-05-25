Официальный Минск повышает ставки в отношениях с Западом, политика многовекторности, похоже, осталась в прошлом, считают политические эксперты

Днем 23 мая в Минске задержали Романа Протасевича, сооснователя и бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

Протасевич был на борту пассажирского самолета авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины — Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска.

В аэропорту сообщили, что борт Ryanair запросил посадку из-за сообщения о бомбе. По данным Telegram-канала «Пул первого», близкого к президенту Белоруссии, экипаж Ryanair обратился к властям страны с просьбой принять лайнер, после чего президент Александр Лукашенко лично приказал «самолет разворачивать и принимать».

Изначально канал сообщал, что «борт был почти над границей». Позже в нем появилось сообщение о том, что на момент поступления сообщения о минировании ближайшим был аэропорт Минска, принять борт просили и Афины, и Вильнюс. Бесполётная зона. Ударит ли задержание Протасевича по Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Минобороны Белоруссии сообщили, что для сопровождения самолета был поднят истребитель ВВС страны МиГ-29. Первый заместитель командующего ВВС Белоруссии Андрей Гурцевич заявил, что военные получили задачу «осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну».

Впоследствии данные о бомбе не подтвердились. СК Белоруссии возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о минировании.

В пресс-службе Ryanair сообщили, что белорусские власти уведомили экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту и дали указание совершить посадку в Минске. После проверки «ничего страшного не было обнаружено», власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пять часов пребывания на земле в Минске. В компании не уточнили, разрешено ли было Протасевичу продолжить полет.

Госканал «Беларусь 1» сообщил, что милиция задержала журналиста после того, как его фотографию из аэропорта отправили оппозиционному блогеру Антону Мотолько, которого власти Белоруссии включили в список террористов.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская уверена, что самолет вынудили сесть именно ради того, чтобы задержать Протасевича.

С 00:00 26 мая Кабинет министров Украины запретил полеты над воздушным пространством Белоруссии. Также многие мировые авиакомпании начали выстраивать маршруты в обход Белоруссии.

Своим мнением о произошедшем, а также прогнозами на будущее с изданием Украина.ру поделились белорусские и российские политические эксперты.

Запад и его санкции

Дзермант: что Протасевич расскажет белорусскому КГБ? © кадр из видео Украина.ру Алексей Дзермант.

В свою очередь, отметил он, реакция Запада, его «истерика», призвана всего лишь оказать давление на Белоруссию, ввести санкции, всячески навредить государству, которое не подчиняется Западу и которое готово отстаивать свой суверенитет.

«Мы будем все равно отстаивать свое право защищаться от попыток свергнуть нашу власть, уничтожить государство, и Запад в данном случае ничего не получит», — заявил Дзермант.

Что касается самого Протасевича, ему в Белоруссии грозит серьезное тюремное заключение, а единственный его шанс уменьшить срок — это сотрудничать со следствием, сказал политолог.

«Минск повышает ставки»

Всеволод Шимов: Арест Протасевича может говорить об отказе Минска от многовекторности © vk.com, Всеволод Шимов Всеволод Шимов.

По его словам, эта история делает восстановление отношений официального Минска с Западом ещё более проблематичным, чем раньше.

«Однако нужно понимать, что на Западе нет консолидированной позиции по Белорусии, идёт противоборство условных «ястребов» и «голубей», так что не исключено, что сколько-нибудь серьезных последствий Минску удастся избежать», — допустил Шимов.

Он добавил, что Минск зачем-то повышает ставки в игре и накаляет отношения с Западом, хотя, по логике, сейчас должен наступать этап замирения — «учитывая, что непосредственная угроза для белорусской власти миновала».

«Возможно, официальный Минск по каким-то причинам больше не верит в возможность возобновления былого многовекторного курса, и ему, что называется, нечего терять», — сказал эксперт.

Сведение счётов с «отошедшей в тень фигурой»

Протасевич — безусловно, враг белорусской государственности, и если бы силы, стоящие за ним, одержали в августе верх, сегодня от республики мало бы что осталось, говорит белорусский политик Сергей Лущ. Однако с учетом сложной обстановки, вероятно, не стоило сводить счеты с этой в общем-то уже отошедшей в тень фигурой именно сейчас путем такой броской операции, добавил Лущ.

«Если проанализировать все «за» и «против», то, как мне кажется, овчинка выделки не стоит», — заявил он.

Дмитрий Абзалов: Запрет авиасообщения с Белоруссией ударит и по Европе © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Абзалов. Естественно, никто не будет давать возможности её провести — Протасевич, скорее всего, получит срок, но при этом не подпадет под расстрельные статьи — «и как минимум год с него будут пылинки сдувать, насколько это возможно для белорусской системы».

«Я так понимаю, что батька (Лукашенко — Прим. Ред.) разочаровался в концепции массового выдворения. Какой был смысл сажать эту всю историю, если можно было взять, объединить и выслать — этим можно было заочно заниматься. Такая оригинальная форма садомазохизма, потому что он так получит давление, все прекрасно понимали, а в результате отпускать выглядит странным», — сообщил Абзалов.

Новых протестов в Белоруссии не будет?

Алексей Кочетков: Задерживая Протасевича, Минск брал пример с Вашингтона © РИА Новости, Нина Зотина Алексей Кочетков.

«Поэтому, с одной стороны, конечно, Протасевич явно не подходит под определение невинного агнца или жертвы.

По белорусским законам Протасевич — преступник, который бегал от белорусского закона, рассчитывал на то, что никогда не окажется в зоне действия белорусских спецслужб.

Я не берусь комментировать, насколько он участвовал или не участвовал в карательных операциях украинских войск на Донбассе, что ему тоже вменяют, но в любом случае по законам той страны, чей паспорт у него в кармане, он преступник», — сказал Кочетков.

С другой стороны, продолжил он, очень жаль, что наш мир скатился к тому, что международное право и международные правила перестают работать — «поэтому тут двоякое отношение к ситуации».

Впрочем, несмотря на ситуацию с Протасевичем, в Белоруссии вряд ли будут новые масштабные протесты.

«Там Лукашенко и спецслужбы белорусские настолько закрутили гайки, что там просто желающих высовываться практически нет. Люди получают настолько серьезные сроки, что игра в этот спорт, что называется, не стоит свеч.

Думаю, оппозиция станет несколько более осторожной после этой ситуации, потому что видно, что Лукашенко показал, что он настроен очень серьезно и его серьезный настрой распространяется не только на внутреннюю политику, но и на внешнюю», — заявил политолог.