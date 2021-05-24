За «братьев-чеченцев». Ярош угрожает властям Украины

Командующий так называемой Украинской добровольческой армией, бывший лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в санкционный список СНБО Украины попали члены добровольческого батальона им. шейха Мансура – «братья-чеченцы» УДА, которые принимали участие в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины

«Пришла информация, что в "санкционные списки СНБО" попали наши братья по оружию из добровольческого батальона им. шейха Мансура… Наши братья-чеченцы… Предупреждаю власть: мы наших собратьев-чеченцев не отдадим на растерзание врагу… Если для их защиты надо будет использовать силу — мы это сделаем», — пообещал 23 мая в Facebook Ярош.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против «главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов». Санкции СНБО предусматривают лишение прав на инвестиции на Украине, на банковские операции, на участие в приватизации государственной собственности и ряд других ограничений.

Бойцы чеченского батальона включены в список из около 700 человек, среди которых лидеры ополченцев ЛДНР, формирования Крыма, а также криминальные авторитеты из республик Закавказья и России.

Сложно отнестись к этому иначе как к сотрясению воздуха, ибо о какой-то деятельности организации Яроша в целом не слышно, кроме отдельных инструкторов для армии. Да и батальоны, ушедшие с ним из «Правого сектора», в 2018—2019 годах были выведены с фронта и разоружены, после чего «рассеялись розно». Кто-то из трехсот — на тот момент — добровольцев Яроша пошел в армию на контракт, кто-то живет мирной жизнью.

Но в целом сама тема интересна.

Ярош пригрозил украинским властям силой из-за санкций СНБО против «братьев-чеченцев» © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

К этим формулировкам мы еще вернемся. 21 мая этот список опубликовало издание «Страна», в нем 665 фамилий (то есть на три меньше, чем 557 и 111 в сумме), и идут они все одним списком и с одной нумерацией.

Кое-что по поводу персоналий назвали бывшие нардепы.

«Вместе с правозащитниками изучали список тех лиц, которых приписали к ворам в законе и к руководителям ОПГ и которые попали под санкции после решения СНБО и Зеленского, — написал днем 23 мая в Facebook бывший неформальный спикер "Правого сектора" и бывший депутат Верховной Рады (2014—2019) Борислав Береза. — Так вот, эти мрази внесли в список чеченцев, воюющих на стороне Украины против российской агрессии. Внесли для того, чтоб выдать их России. Ведь в РФ их давно хочет заполучить ФСБ. А знаете, кто эти люди? Это, например, командир чеченского батальона имени шейха Мансура под позывным Муслим Чеберлоевский. Он номер 632 в списке СНБО. А ещё Муслим Идрисов, начштаба батальона им. шейха Мансура, который занял номер 646 в санкционном списке Зеленского. И Салман Сайнароев, номер 650 в этом же списке. Есть в списке и другие бойцы-добровольцы, которых очень сильно хочет заполучить Кремль».

В свою очередь, бывший командир батальона «Святая Мария» и вождь «Братства»* Дмитрий Корчинский написал спустя три часа: «СНБО объявила санкции против пяти бойцов батальона им. Шейха Мансура — чеченцев, которые все годы войны воевали за нас. Четверо из этих пяти — имеющие удостоверение участника боевых действий. Один не имеет, потому что ему скучно проходить бюрократические процедуры».

«Сердечный приступ». Зеленский объявил о санкциях против иностранных криминальных авторитетов © president.gov.ua назвал четырех фигурантов этого списка, в отношении которых есть уголовное производство: «Вутсаев Алви, привлечён к уголовной ответственности за похищения людей и вымогательства. Взят под стражу, находится в ИВС. Сайнароев Салман, совершил разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве, во время которого убил охранника. Оглашен (так в тексте, видимо, перевод с украинского. — Авт.) в международный розыск. Идрисов Муслим, организатор канала незаконной поставки огнестрельного оружия. За указанные действия привлечён к уголовной ответственности. Автаев Умхан, является лидером одной из чеченских преступных групп. Имеет связи со спецслужбами РФ. Причастен к организации схем товарной контрабанды с ДНР».

В общем, до конца так и непонятно, сколько же чеченцев попало в санкционный список — четыре или пять.

Деталей по упомянутым Березой и «Страной», собственно, известно немного.

Салман Сайнароев был впервые задержан в Одессе 10 октября 2018 года по обвинению в вооруженном ограблении ювелирного магазина 12 августа 2018 года на улице Щербаковской в Киеве, в ходе которого был убит охранник. Сайнароев был единственным задержанным из числа трех бандитов, и, как считала полиция, «непосредственно во время преступления стрелял из автомата» Калашникова.

Между тем Сайнароева вскоре отпустили, но 22 октября 2018 года снова задержали, Шевченковский районный суд Киева арестовал 36-летнего уроженца Ингушетии на 60 суток по обвинениям, предусмотренным пунктом 6 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) и частью 4 статьи 187 (Разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Однако 18 октября 2019 года боец батальона имени шейха Мансура был выпущен под домашний арест. Он сообщил журналистам: «Освободили под поручительство Рефата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа*, и командира батальона им. шейха Мансура Муслима Чеберлоевского».

Формальным поводом стало неквалифицированно подготовленное обвинительное заключение, которое не принял суд, к тому же с ним так и не ознакомили обвиняемого.

Сам командир батальона имени шейха Мансура — фигура более известная, точнее чаще мелькавшая в СМИ. Но о его жизни мы знаем немного. Собственно, Муслим Чеберлоевский — это псевдоним: Муслим — это просто «мусульманин», а Чеберлоевский — от местности и одноименного тухума (родоплеменного союза) Чеберлой в Чечне.

Как можно понять из разрозненной информации, Чеберлоевский — участник Первой и Второй чеченских войн.

«Я отслужил в армии, а когда вернулся домой — у нас началась война с Россией. Так с тех пор и воюю. У нас все началось в 1991 году», — вспоминал он 2 января 2017 года в интервью «Кавказ.Реалии»**.

В репортаже, вышедшем в 2015 году, упоминается, что в 1997 году Чеберлоевский мог стать «бригадным генералом Ичкерии», но отказался, не желая быть ни в чьем подчинении.

«Я сам был командиром отряда, — вспоминает он. — Воевал на равнине. Это было несколько экипажей. Передвигались на легковых автомобилях, на них можно было легко затеряться в населенных пунктах. Вооружены были в основном стрелковым оружием, гранатометами».

Вербовка, которой не было: Почему в Карабах не поедут бойцы «Азова» и «Правого сектора»* © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Вооружены в 2014—2015 годах бойцы его батальона были разным оружием, вполне возможно, частично тоже контрабандным: «Оружие есть трофейное, есть купленное».

Особая связь чеченских добровольцев с Ярошем вполне объяснима вследствие того, что на войне батальон имени шейха Мансура действовал в координации с «Правым сектором», в частности получив от последнего оружие (как упоминает Чеберлоевский, в МВД и Минобороны отказались выдавать оружие чеченцам) и находясь на его базах. Судя по всему, речь шла про базу 8-го отдельного батальона «Аратта» под командованием ныне покойного (в 2020-м он умер от рака) Андрея Гергерта, потому что как раз он обычно и присутствует на фотографиях рядом с Чеберлоевским.

Стоит коснуться и такого вопроса, как то, что «ворам в законе» запрещено работать на власть, а тем более надевать форму и погоны МВД. Но, во-первых, батальон имени шейха Мансура никогда и не был легализован в силовых структурах. Во-вторых, криминальная среда в целом гораздо шире «воровской». Не случайно Зеленский говорил о «криминальных авторитетах». Если в советское время доминировали «воры», то уже с начала 1990-х появились «спортсмены» и мастера боевых единоборств, которые занимались рэкетом и бандитизмом. Не каждый, кто взял в руки оружие для разбоя, обязательно является «вором» и чтит «воровскую идею».

* Организации запрещены Верховным судом РФ.

** СМИ, выполняющее функции иностранного агента.