В воскресенье, 23 мая, в Белоруссии был задержан один из координаторов акций протеста, создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Самолёт с ним совершил вынужденную посадку. Европа обвинила власти Белоруссии в «государственном терроризме». Между тем официальный Минск действовал в духе Запада

О том, что вынужденная посадка борта Ryanair в Минске из-за сообщения о минировании противоречила международному законодательству, заявили ряд европейских политиков.

«Совершенно недопустимо принуждать рейс Ryanair из Афин в Вильнюс делать посадку в Минске. Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечёт за собой последствия», — отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

А председатель крупнейшей транснациональной партии ЕС — «Европейской народной партии» — Дональд Туск и вовсе обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в терроризме.

«Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности. Этот акт государственного терроризма требует немедленного и решительного ответа со стороны всех европейских правительств и институтов», — заявил он.

Между тем некоторые из критиков Лукашенко признают: белорусские власти де-факто воплотили в жизнь сценарий, который разрабатывала совсем другая страна.

«Чёрт. Лукашенко скопировал часть украинской операции под прикрытием в 2020 году (неоконченной), принудив самолёт Ryanair совершить посадку в Минске фальшивым сообщением о минировании, и арестовал бывшего шеф-редактора оппозиционной платформы NEXTA», — заявил один из участников блогерского проекта Bellingcat, который ряд СМИ обвиняют в связях с западными спецслужбами — прежде всего с британской разведкой, Христо Грозев.

Shit. Lukashenko copied part of Ukraine's 2020 (unfinished) sting operation, forced a @Ryanair plane to land in Minsk under a false bomb threat pretense, and arrested the former chief editor of opposition platform NEXTA. https://t.co/N9LDj2eJG0 — Christo Grozev (@christogrozev) May 23, 2021

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Однако сорванная операция украинских спецслужб в 2020 году — не единственный пример подобных операций. Белоруссия и ранее страдала от ретивости украинских спецслужб.

Как задерживали автора издания Украина.ру

Около четырёх с половиной лет тому назад — 21 октября 2016 года — самолёту белорусской авиакомпании «Белавиа» после вылета из Киева поступила команда вернуться в украинскую столицу.

«Диспетчер: "Белавиа-840", поступило указание, вам надо, необходимо вернуться на аэродром вылета Жуляны. За невыполнение будет поднята боевая авиация на перехват. Пилот: "А что случилось такое?" Диспетчер: "В эфир не могу передать. По прибытии всё узнаете"», — передавала опубликованная позже в газете Администрации президента РБ «Беларусь сегодня» расшифровка разговора диспетчера и пилота. Армен Мартиросян: В СБУ меня назвали «локализованной» угрозой национальной безопасности © Трефилов Владимир

Пилоту сообщили, что информация о возврате самолёта поступила от военного руководства.

Тогда белорусскому пилоту прямо пригрозили военной авиацией. Для сравнения: в случае с Протасевичем белорусский МиГ-29 начал сопровождать самолёт Ryanair уже после того, как тот взял курс на Минск. Экипажу истребителя приказали в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром.

Четыре с половиной года тому назад белорусский самолёт вернули в Киев потому, что на его борту находился общественный деятель, правозащитник, бывший сотрудник издания Украина.ру Армен Мартиросян. Именно за ним охотились украинские спецслужбы.

«По громкой связи объявили, что пассажира Армена Мартиросяна просят пройти на выход с вещами. Так как самолёт авиакомпании "Белавиа" был территорией Белоруссии, то на трапе, а не внутри салона, меня ждали люди. Тот, что был в вязаной шапочке, сказал, что они работники СБУ, и попросил пройти меня с ними», — рассказывал позже сам Мартиросян в интервью родному изданию.

В конечном итоге Мартиросяна отпустили и отправили в Белоруссию следующим рейсом. Но отношения между Киевом и Минском оказались испорчены.

В ноябре 2016 года бывший тогда президентом Украины Пётр Порошенко в телефонном разговоре со своим белорусским коллегой проинформировал того, что виновные в происшествии с самолётом «Белавиа» наказаны, и принёс свои извинения за инцидент.

Но ответить на все претензии мирового сообщества Белоруссия может, не только указав на Украину. Запад и сам применял подобные методы.

«Не бандиты, а благородные пираты»

«Мы не бандиты, мы благородные пираты», — заявлял Весельчак У Алисе, её отцу и Зелёному в популярном советском мультфильме «Тайна третьей планеты». Слово «пираты» прозвучало и применительно к скандалу с Протасевичем. Правда, не в адрес белорусского руководства.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин у себя в Telegram-канале вспомнил о двух произошедших с ним случаях. Тройная провокация. Как украинцы прокололись на «вагнеровцах» и что сделали потом © кадр из видео задержания

Так, в 2014 году спецборт с Рогозиным на борту власти Румынии и Болгарии пытались принудить сесть на их аэродромы.

Вспомнил Рогозин и о том, что случилось в 2017 году, когда самолёт российской правительственной делегации, летевший в Кишинёв по приглашению президента Молдавии, не допустили в воздушное пространство Румынии и Польши. На борту этого судна и находился Рогозин. Тогда — спецпредставитель президента РФ по Приднестровью.

«На остатках горючего пассажирский борт сел в Минске. И это при том, что по дипломатическим каналам власти стран, над которыми проходил маршрут полёта, были заранее осведомлены о визите делегации правительства России», — рассказал Рогозин.

Он посоветовал странам Запада вспомнить о своём поведении перед тем, как обвинять Белоруссию.

«Польша и Румыния давно занимаются воздушным пиратством. Иначе такие опасные и незаконные действия не назовешь», — подытожил глава «Роскосмоса».

Впрочем, официальный Минск может вспомнить и о других случаях. В июле 2013 года в Вене экстренно приземлился самолёт президента Боливии Хуана Эво Моралеса. Он вылетел из Москвы на Запад и уже находился в воздухе 3,5 часа, когда получил экстренное сообщение о том, что Италия, Франция, Испания и Португалия срочно отзывают своё разрешение об использовании воздушного пространства и аэропортов своих стран.

Времени для раздумий и прокладывания новых маршрутов не было, и пилоты вынуждены были сажать самолёт в Вене. Позже стала ясна причина подобного поведения стран Запада: подозревали, что на борту самолёта находится Эдвард Сноуден — бывший сотрудник американских спецслужб, раскрывший миру систему глобальной слежки США. Его выдачи Штаты добивались и от России.

Самолёт Моралеса, невзирая на президентский иммунитет, обыскали. И когда Сноудена не обнаружили, власти Франции, Португалии, Италии и Испании снова предоставили коридор самолёту боливийского президента. Сноуден решил получить второе гражданство © REUTERS, Brendan McDermid/File Photo

«Да, это настоящий захват самолёта. Это преступление против нашей страны. Преступление против нашего президента. Европейские страны подвергли опасности жизнь Эво Моралеса. Они действовали под диктовку США. Мы раздражены. Мы вызовем послов этих стран. И будем жаловаться в ООН», — прокомментировал произошедшее глава администрации президента Боливии Хуан Рамон Кинтана.

Но и этим случаем прецеденты вынужденных посадок самолётов не исчерпываются. Можно вспомнить и то, что в 2012 году Турция принудила к посадке летевший в Москву сирийский борт из-за подозрений в перевозке оружия, и другие подобные случаи.

А то, что те же американские спецслужбы задерживают по всему миру граждан даже не своего — других государств, в том числе и России (достаточно вспомнить о задержании в Таиланде в 2008 году Виктора Бута, в 2008 году на Мальдивах — Валерия Селезнёва, в 2010 году в Либерии — Константина Ярошенко) — уже воспринимается Западом как нормальная практика.

В общем, Минску есть на что сослаться, отвечая на многочисленные претензии мировых лидеров.