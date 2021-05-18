В мае 2021 года Украина оказалась на грани топливного кризиса из-за дефицита дизеля и автогаза. Благодаря новому поставщику из Российской Федерации кризиса удалось избежать, но тут государство вмешалось в регулирование цен на автомобильное топливо, что вызвало новые проблемы на топливном рынке

Как удалось избежать дефицита

Единственный, кто одержит победу, — теневой бизнес: эксперт о госрегулировании цен на топливо на Украине © Никита Рассказов

О возможной нехватке топлива предупреждали не только эксперты. Аналогичное мнение высказал и коммерческий директор «Укргаздобычи» Сергей Федоренко, который в интервью «Украинским новостям» предупредил об остром дефиците дизельного топлива в стране в период посевной кампании. Главная причина — сокращение поставок из России и Белоруссии по политическим причинам.

Кроме того, дефицит дизтоплива в мае ожидался из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в поставках из заводов российской «Роснефти».

Цены на горючее на Украине ожидаемо пошли вверх. По данным Госстата, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% — до 27,7 грн (74 руб.) за литр, бензин А-95 на 15,1% — до 28,7 грн (77 руб.), дизельное топливо выросло в цене на 16,8% — до 28,1 грн (75 руб.), сжиженный газ для автомобилей подорожал на 24,9% — до 15,9 грн (43 руб.) за литр.

В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.

Ситуация на рынке зависела от того, как быстро удастся найти замену Proton Energy. Изначально сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy в цепочке поставок НК "Роснефть" на Украину. Однако 17 мая официально сообщили, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" на Украине и подписала соответствующий контракт.

«Топливный кризис на Украине был до того момента, как SOCAR объявила, что будет поставлять топливо на наш рынок. Ожидалось, что вопрос разрешится к середине мая. Если бы этого не произошло, то уже к двадцатым числам мая, когда нужно контрактоваться, все участники рынка бегали и суетились, не зная, с кем заключать контракты», — сказал в комментарии Украина.ру украинский эксперт энергетического рынка, сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По его мнению, с появлением на рынке нового поставщика связано и введение государственного регулирования цен на автомобильное топливо.

Госрегулирование и реакция бизнеса

Топливный кризис на Украине: эксперт рассказал о простейшем законе экономики, который не знают власти © Никита Рассказов

Таким образом, максимальная цена за литр для бензинов не должна превышать 30,22 грн (81 руб.) за литр для дизельного топлива — 27,89 грн (75 руб.).

По мнению Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), госрегулирование цен спровоцирует дефицит горючего в стране и создаст условия для увеличения теневого производства.

В «Европейской бизнес-ассоциации» говорят, что такая инициатива будет лишь способствовать еще большей тенизации рынка, и здесь проигрывают все стороны. Ассоциация отмечает, что постановление правительства может поставить прозрачный бизнес в единый «ценовой коридор» и исказить рыночную конкуренцию.

Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала Кабинет министров отменить временное госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. В ФРУ также считают, что негативными последствиями правительственного постановления станут уничтожение конкуренции между легальными участниками рынка и создание условий для роста теневого рынка и его конкуренции с легальным сегментом. Кроме того, это приведет к уменьшению доступности топлива для конечных потребителей из-за закрытия АЗС.

Топливный бунт

После введения госрегулирования ряд сетей АЗС приостановили продажу бензина и дизтоплива премиум-класса. Но Министерство экономического развития заявило, что правительственное постановление о регулировании цен на горючее не распространяется на его премиум-виды, а только на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, а именно на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо.

В Офисе президента остановку продаж премиального топлива на АЗС назвали «монопольным сговором».

"Снятие с продажи брендового топлива — очередная демонстрация монопольного сговора. Единственная цель — давление на правительство", — заявила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко в комментарии «Укринформ».

Свириденко добавила, что ни одна из сетей не везет специально отдельное топливо для его использования как брендового.

"Топливо становится брендовым, когда на нефтебазе менеджмент сети АЗС добавляет в топливо специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Дополнительная цена, которую платят покупатели, — почти $50 на тонне", — подчеркнула замглавы ОП.

При этом стоит отметить, что, по данным экспертов, в общем объеме продаж бензина на так называемый брендовый бензин приходится в лучшем случае 10%. Поэтому ни на что его продажа или непродажа стратегически не влияет.

Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн выразил сомнения относительно законности реализации брендового топлива на АЗС по ценам, превышающим предусмотренные правительственным постановлением о госрегулировании.

«В воскресенье Минэкономики срочно выписало разъяснение, которым «вывело» брендовые марки топлива из-под действия постановления о госрегулировании. Мол, продавайте на здоровье. Но есть вопросы. Например, работает ли разъяснение их «Фейсбука» в суде?» — сообщил эксперт на своей странице в Facebook.

По его словам, в постановлении Кабмина в перечне регулируемых марок топлива однозначно сказано, что под регулирование подпадает весь автомобильный бензин и дизтопливо без указания марок. Кроме того, Куюн отметил, что разъяснение министерства создает лазейку для обхода норм о госрегулировании цен на топливо.

«В сети Socar нет «простого» дизтоплива, зато есть две марки фирменного — NANO ДТ и DIESEL NANO Extro. Сеть продолжает реализацию обеих марок по ценам выше установленных регулятором. Выходит, так могут сделать и другие, обозвав «обычный» дизель или оставив на колонках только фирменный. Вот только вряд ли такую изобретательность оценят в Кабмине», — подчеркнул эксперт.

По его словам, это лишь первый очевидный ляп решения о госрегулировании: «уверен, каждый день будет открываться что-то новое».

Нерыночные методы

«Монопольный сговор»: в Офисе Зеленского знают причину снятия с продажи брендового горючего © CC0, Pixabay

«На топливном рынке происходит попытка его передела. Плюс сюда домешивается социально-политический момент — показать, какое у нас социально ориентированное правительство. История начала развиваться с апреля: подписание меморандумов, борьба с теневым сегментом, то есть передел начался с этого.

Правительство решило пойти по тому же сценарию, по которому оно работало в газовом сегменте, понятно, что аппетит приходит во время еды. Они решили поставить верхние пределы практически для всех реализаторов топлива», — рассказал в комментарии Украина.ру эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.

По мнению эксперта, попытка снизить цены на горючее не увенчается успехом.

«Искусственно ограничить цены не получится, потому что у нас рынок нефтепродуктов уже давно живет собственной жизнью. Правительство абсолютно спокойно могло пойти по пути диалога.

Речь идет о, во-первых, диалоге с крупными игроками рынка, как правило, они являются «законодателями мод». Во-вторых, это вопрос налогообложения, то есть та же самая акцизная политика. Можно было бы пойти по пути, например, выравнивания акцизов, и такая инициатива уже год как есть в Верховной Раде — выровнять акциз на все виды топлива по дизельному акцизу. И это существенно бы отразилось на ценах на бензин. Либо вообще в целом сыграть на акцизе, пересмотрев его. Да, это сократит поступления в бюджет, но, если хотели снизить накал в обществе, такое решение тоже могло бы быть, и оно носило бы сугубо рыночный характер.

Если правительство и дальше пойдет путем некой планки и удержания цен, а фактически цены на биржах будут расти, всё это закончится дефицитом топлива, как это уже было в 2005 году», — считает Валентин Землянский.