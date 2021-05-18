Как удалось избежать дефицита
С апреля швейцарская Proton Energy Group S.A. остановила поставки нефтепродуктов из России на Украину, что, по оценке экспертов, должно было привести к дефициту почти 300 тыс. тонн дизтоплива к середине мая. Также в апреле Государственная экологическая инспекция начала проводить проверки качества топлива на автозаправочных станциях (АЗС) для выявления производителей топлива, которые разбавляют ресурс растворителями.
О возможной нехватке топлива предупреждали не только эксперты. Аналогичное мнение высказал и коммерческий директор «Укргаздобычи» Сергей Федоренко, который в интервью «Украинским новостям» предупредил об остром дефиците дизельного топлива в стране в период посевной кампании. Главная причина — сокращение поставок из России и Белоруссии по политическим причинам.
Кроме того, дефицит дизтоплива в мае ожидался из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в поставках из заводов российской «Роснефти».
Цены на горючее на Украине ожидаемо пошли вверх. По данным Госстата, в апреле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 16,4% — до 27,7 грн (74 руб.) за литр, бензин А-95 на 15,1% — до 28,7 грн (77 руб.), дизельное топливо выросло в цене на 16,8% — до 28,1 грн (75 руб.), сжиженный газ для автомобилей подорожал на 24,9% — до 15,9 грн (43 руб.) за литр.
В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.
Ситуация на рынке зависела от того, как быстро удастся найти замену Proton Energy. Изначально сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy в цепочке поставок НК "Роснефть" на Украину. Однако 17 мая официально сообщили, что компания из группы азербайджанской госкомпании SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов "Роснефти" на Украине и подписала соответствующий контракт.
«Топливный кризис на Украине был до того момента, как SOCAR объявила, что будет поставлять топливо на наш рынок. Ожидалось, что вопрос разрешится к середине мая. Если бы этого не произошло, то уже к двадцатым числам мая, когда нужно контрактоваться, все участники рынка бегали и суетились, не зная, с кем заключать контракты», — сказал в комментарии Украина.ру украинский эксперт энергетического рынка, сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По его мнению, с появлением на рынке нового поставщика связано и введение государственного регулирования цен на автомобильное топливо.
Госрегулирование и реакция бизнеса
14 мая Кабинет министров принял постановление, которым ввел предельные торговые надбавки (наценки) на топливо на период действия карантина. Согласно правительственному решению, предельная надбавка будет начисляться к средней стоимости топлива, определяться на основе данных за предыдущую декаду с учетом акциза и налога на добавленную стоимость. То есть предельный уровень торговой надбавки составит не более 7 гривен (около 19 руб.) с НДС на 1 литр для дизельного топлива и не более 5 гривен (около 14 руб.) с НДС на 1 литр для автомобильных бензинов. Поэтому с 15 мая продавцы обязаны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены на топливо на АЗС.
Таким образом, максимальная цена за литр для бензинов не должна превышать 30,22 грн (81 руб.) за литр для дизельного топлива — 27,89 грн (75 руб.).
По мнению Нефтегазовой ассоциации Украины (НАУ), госрегулирование цен спровоцирует дефицит горючего в стране и создаст условия для увеличения теневого производства.
В «Европейской бизнес-ассоциации» говорят, что такая инициатива будет лишь способствовать еще большей тенизации рынка, и здесь проигрывают все стороны. Ассоциация отмечает, что постановление правительства может поставить прозрачный бизнес в единый «ценовой коридор» и исказить рыночную конкуренцию.
Федерация работодателей Украины (ФРУ) призвала Кабинет министров отменить временное госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. В ФРУ также считают, что негативными последствиями правительственного постановления станут уничтожение конкуренции между легальными участниками рынка и создание условий для роста теневого рынка и его конкуренции с легальным сегментом. Кроме того, это приведет к уменьшению доступности топлива для конечных потребителей из-за закрытия АЗС.
Топливный бунт
После введения госрегулирования ряд сетей АЗС приостановили продажу бензина и дизтоплива премиум-класса. Но Министерство экономического развития заявило, что правительственное постановление о регулировании цен на горючее не распространяется на его премиум-виды, а только на автомобильные бензины и дизельное топливо, включенные в Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, а именно на бензин марки А-92, А-95 и дизельное топливо.
В Офисе президента остановку продаж премиального топлива на АЗС назвали «монопольным сговором».
"Снятие с продажи брендового топлива — очередная демонстрация монопольного сговора. Единственная цель — давление на правительство", — заявила замглавы Офиса президента Юлия Свириденко в комментарии «Укринформ».
Свириденко добавила, что ни одна из сетей не везет специально отдельное топливо для его использования как брендового.
"Топливо становится брендовым, когда на нефтебазе менеджмент сети АЗС добавляет в топливо специальную присадку, цена которой почти не влияет на цену брендового горючего. Дополнительная цена, которую платят покупатели, — почти $50 на тонне", — подчеркнула замглавы ОП.
При этом стоит отметить, что, по данным экспертов, в общем объеме продаж бензина на так называемый брендовый бензин приходится в лучшем случае 10%. Поэтому ни на что его продажа или непродажа стратегически не влияет.
Директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн выразил сомнения относительно законности реализации брендового топлива на АЗС по ценам, превышающим предусмотренные правительственным постановлением о госрегулировании.
«В воскресенье Минэкономики срочно выписало разъяснение, которым «вывело» брендовые марки топлива из-под действия постановления о госрегулировании. Мол, продавайте на здоровье. Но есть вопросы. Например, работает ли разъяснение их «Фейсбука» в суде?» — сообщил эксперт на своей странице в Facebook.
По его словам, в постановлении Кабмина в перечне регулируемых марок топлива однозначно сказано, что под регулирование подпадает весь автомобильный бензин и дизтопливо без указания марок. Кроме того, Куюн отметил, что разъяснение министерства создает лазейку для обхода норм о госрегулировании цен на топливо.
«В сети Socar нет «простого» дизтоплива, зато есть две марки фирменного — NANO ДТ и DIESEL NANO Extro. Сеть продолжает реализацию обеих марок по ценам выше установленных регулятором. Выходит, так могут сделать и другие, обозвав «обычный» дизель или оставив на колонках только фирменный. Вот только вряд ли такую изобретательность оценят в Кабмине», — подчеркнул эксперт.
По его словам, это лишь первый очевидный ляп решения о госрегулировании: «уверен, каждый день будет открываться что-то новое».
Нерыночные методы
Тем не менее, после того как Кабмин ввел госрегулирование стоимости бензина и дизтоплива, цены на них на украинских АЗС резко снизились. По данным мониторинга Консалтинговой группы "А-95", 17 мая в среднем по стране бензин А-92 подешевел на 27 копеек, А-95 — на 48 копеек, дизтопливо — на 97 копеек.
«На топливном рынке происходит попытка его передела. Плюс сюда домешивается социально-политический момент — показать, какое у нас социально ориентированное правительство. История начала развиваться с апреля: подписание меморандумов, борьба с теневым сегментом, то есть передел начался с этого.
Правительство решило пойти по тому же сценарию, по которому оно работало в газовом сегменте, понятно, что аппетит приходит во время еды. Они решили поставить верхние пределы практически для всех реализаторов топлива», — рассказал в комментарии Украина.ру эксперт энергетического рынка Валентин Землянский.
По мнению эксперта, попытка снизить цены на горючее не увенчается успехом.
«Искусственно ограничить цены не получится, потому что у нас рынок нефтепродуктов уже давно живет собственной жизнью. Правительство абсолютно спокойно могло пойти по пути диалога.
Речь идет о, во-первых, диалоге с крупными игроками рынка, как правило, они являются «законодателями мод». Во-вторых, это вопрос налогообложения, то есть та же самая акцизная политика. Можно было бы пойти по пути, например, выравнивания акцизов, и такая инициатива уже год как есть в Верховной Раде — выровнять акциз на все виды топлива по дизельному акцизу. И это существенно бы отразилось на ценах на бензин. Либо вообще в целом сыграть на акцизе, пересмотрев его. Да, это сократит поступления в бюджет, но, если хотели снизить накал в обществе, такое решение тоже могло бы быть, и оно носило бы сугубо рыночный характер.
Если правительство и дальше пойдет путем некой планки и удержания цен, а фактически цены на биржах будут расти, всё это закончится дефицитом топлива, как это уже было в 2005 году», — считает Валентин Землянский.