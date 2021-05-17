В Украине обостряется борьба за историческую память: представители украинских националистов выступают категорически против строительства мемориала жертвам массовых расстрелов в Бабьем Яру. В то же время отдельные представители политических элит Юго-Востока периодически пытаются противостоять ультраправому диктату в культурно-исторической сфере

Националисты против мемориала в Бабьем Яру

Еще в 2015 году скульптор Михаил Рева и девелопер Павел Фукс представили концепцию создания нового мемориала в Бабьем Яре киевскому мэру Виталию Кличко. Данную идею поддержали российские бизнесмены — Михаил Фридман и Герман Хан, а также украинский олигарх Виктор Пинчук. Параллельно с этим возник государственный проект Музея памяти жертв Бабьего Яра, разработанный Институтом истории Национальной академии наук Украины. В итоге в прошлом году президент Владимир Зеленский одобрил частный проект: член Набсовета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Рональд Лаудер и министр Александром Ткаченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Против строительства памятника за счет российских инвесторов выступили адепты Порошенко из «Европейской солидарности» и различные сторонники националистических движений. Они написали письмо, где указали, что мемориал «небезопасен для международного имиджа Украины» и будет «использоваться российской пропагандой в целях дискредитации украинцев». В частности, среди подписантов оказались: нардепы Владимир Вятрович, Мустафа Джемилев, Николай Княжицкий, журналисты Виталий Портников и Виталий Гайдукевич, сын главы УПА* Романа Шухевича Юрий, писатели Оксана Забужко и Юрий Андрухович. «Холокост-Дисней». Скандального режиссера Хржановского призвали уволить из мемориального центра «Бабий Яр» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Формально они не против увековечивания жертв нацистского террора, а возмущаются тем, что к финансированию проекта будут причастны граждане РФ. «Порохоботы» даже создали петицию в поддержку государственного мемориала, но на него нет денег. В итоге, если данное строительство заблокируют, вопрос появления мемориала в Бабьем Яру будет отложен в долгий ящик, так как в бюджете на это средств не предусмотрено. Вообще, для так называемой «патриотической» общественности расстрелы евреев, цыган и советских военнопленных, происходившие под Киевом в годы Великой Отечественной войны, — та страница истории, которую они категорически не любят вспоминать. Ведь в расстрелах участвовали украинские коллаборационисты, входившие в ОУН*, а часть из них сформировали воспеваемую националистами УПА. Роль ОУН-УПА в Холокосте всячески отрицается и ретушируется так называемыми историками независимой Украины. А мемориал будет одним из напоминаний неприглядных страниц прошлого, что помешает националистам возвеличивать их идейных предшественников.

Подавляющее большинство организаций украинских евреев выступили против навешивания политических ярлыков и, наоборот, полностью поддерживают строительство комплекса Фридмана—Хана.

«Серьезное беспокойство вызывает навешивание политических ярлыков на мемориал и попытки использования темы чествования памяти жертв Бабьего Яра в политической борьбе. Мы призываем все политические силы прекратить спекуляции на теме Холокоста, прекратить разделять евреев, у которых погибли родственники от Шоа, на правильных и неправильных. Использовать память о такой трагедии в политической борьбе невозможно», — заявили представители десятков региональных еврейских общин, а также все украинские раввины, включая главного — Якова Дох Блайха.

Президент Владимир Зеленский декларировал намерение вести взвешенную культурно-идеологическую политику в государстве, но фактически это обещание он не выполнил. Нынешняя власть прогнулась под националистов и неонацистов, которые позволяют себе свободно проводить марши в честь участников дивизии СС «Галичина», сопровождающиеся характерной жестикуляцией. В западных регионах Украины появляются памятники деятелям этой дивизии и проводятся различные мероприятия, где о них рассказывают как о «борцах за независимость». Все это в Офисе президента предпочитают не замечать. В то же время за ношение советских символов, под которыми страна выиграла самую кровопролитную войну в истории человечества, можно схлопотать тюремный срок. Более того, если раньше правоохранители возбуждали уголовные дела по пресловутому закону о «декоммунизации» крайне неохотно, пытаясь ограничиться предупреждением, то сейчас тех, кто носит изображение Знамени Победы и прочие атрибуты, ассоциирующиеся с героизмом народов СССР, «винтят» с особой жестокостью, как особо опасных преступников. Весьма наглядно такое положение вещей продемонстрировал День Победы в нынешнем году — россыпь новых дел прокатилась по всему Юго-Востоку Украины.

И.о. мэра Харькова обещает отстоять памятник Жукову

Периодически представители местных элит Юго-Востока пытаются оппонировать навязыванию националистического дискурса в стране. Еще в 2019 году тогдашний мэр Харькова Геннадий Кернес инициировал возвращение наименования проспекта Маршала Жукова, отменив ранее принятое решение о переименовании в проспект Григоренко. Кроме того, по его распоряжению вернули на место снесенный националистами памятник полководцу. Позже последовала церия серия судебных войн с Институтом национальной памяти. Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск ряда политиков об отмене решения горсовета, но там это обжаловали. А когда и апелляционная инстанция оказалась не на стороне мэрии, то там не сдались, объявив о проведении общественного обсуждения вопроса, и 67% харьковчан поддержали предложение вернуть проспекту имя Жукова.

Сейчас схожую линию пытается продолжить и.о. мэра Игорь Терехов, претендующий на то, чтобы стать преемником Кернеса. В ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, он заявил о намерении отстоять памятник советскому маршалу. Маршал Победы. Астрологический портрет Георгия Жукова

«Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала Победы и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», — сказал и.о. мэра.

Вместе с тем есть основания считать, что Терехов просто заигрывает таким способом с электоратом в преддверии выборов мэра в Харькове, намеченных на осень нынешнего года. Ведь ходят слухи, что он является ставленником Офиса президента и министра МВД Арсена Авакова, то есть тех людей, которые и явно, и тайно не поддерживают советскую символику и героев Великой Отечественной войны.

«Позиция секретаря горсовета поменялась весьма резко. Из умеренного, практически проевропейского, Терехов внезапно превратился чуть ли не в сторонника ОПЗЖ или партии Шария. А потом опять все отыграет назад, забудет об обещаниях. Значит это только одно: самому Терехову по барабану и на праздник, и на память, он просто хочет усидеть на двух стульях, понравиться и тем, кому 9 Мая — праздник, и тем, кому 8 мая — день памяти. Как бы ему до выборов между этими стульями не упасть и не остаться у разбитого корыта», — полагает украинский политолог Кирилл Молчанов.

Одесский прецедент, не давший результата

Такую же политику перед выборами 2020 года в Одессе вел мэр Геннадий Труханов. Еще в 2017 году Одесский горсовет попытался вернуть названия улиц, переименованных губернатором Михаилом Саакашвили, ссылаясь на противоречия в законе о декоммунизации. Городская власть делала акцент на заслуги маршала Жукова как полководца, участвовавшего в изгнании нацистских захватчиков из Украины. Прокуратура Одесской области даже завела на местных депутатов уголовное дело по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Позже с градоначальником «аргументированно поговорил» Аваков, и тот наложил вето на постановления горсовета, решив к вопросу не возвращаться.

Но в июне прошлого года Труханов вдруг вспомнил, что решение о переименовании проспекта Маршала Жукова в «Небесной сотни» и улицы 25-й Чапаевской дивизии в Дмитрия Инглези принято незаконно. В своей речи Труханов подчеркнул, что об огромном вкладе знаменитой 25-й Чапаевской дивизии в защиту Одессы от оккупантов в годы войны знает каждый одесский школьник, а Жуков — герой с мировым именем. В связи с этим мэрия направила письма в городскую историко-топонимическую комиссию, а также в региональное отделение Украинского института национальной памяти. Однако дальше дело не пошло. После успешных для себя выборов Труханов перестал упоминать о памятниках, улицах и о борьбе одесситов за свою культурно-историческую идентичность.

Резюме

Терехов и Труханов, безусловно, вынуждены считаться с настроениями жителей своих городов, которым противны курс центральной власти на русофобию, оголтелый национализм и переписывание истории. Но последовательностью действий в этом аспекте они не отличаются, поскольку оба тесно сотрудничают с Зе-командой. Градоначальники пытаются усидеть на двух стульях, заигрывая с правительством и националистами, с одной стороны, и с антимайданным электоратом (которого в Одессе и Харькове — большинство) — с другой. Война продолжается. О величии отцов Великой Победы и мерзости вечно проигравших © РИА Новости, Лев Устинов / Перейти в фотобанк

Очевидно, что националистический, даже скорее нацистский, уклон в государственном исполнении исторической памяти хотя и подкреплен административным и даже уголовным преследованием, не имеет широкой поддержки населения. В этом смысле элиты скорее поддержат националистов, как это происходит в Украине почти повсеместно, чем население, которое остается в своем большинстве верным памяти о Великой Отечественной войне и — шире — о достижениях СССР. Поэтому, когда требуется поддержка населения, то есть, например, на выборах, кандидаты, выдвинутые элитами, особенно на Юго-Востоке Украины, «вдруг прозревают» и начинают борьбу в защиту исторических памятников и героев Великой Отечественной войны. Когда же такая необходимость проходит (например, заканчиваются выборы), представители элит, победившие на выборах, правеют и начинают заигрывать с руководством страны, жестко ориентированным на Запад, то есть антироссийски, а значит, и антисовестки.

Несколько сложнее, но в принципе в том же русле развивается и ситуация со строительством мемориального комплекса в Бабьем Яру. Своих денег на него у Киева нет, и потому элиты молча поддерживают участие в нем российских бизнесменов (хотя, по сути, их бизнес уже давно не является только лишь российским по происхождению). И только совсем отпетые националисты, не обращая внимания на реальное отсутствие средств, активно выступают против их участия в этом деле. Но это — чисто ритуальные протесты. Как только мемориал будет построен, повторится история с Жуковым — забудут и кто давал деньги на стройку, и самих инвесторов проклянут. Такова сегодняшняя «патриотическая» реальность в Украине. Впрочем, что касается самих инвесторов, то в данном случае им скорее все равно, что про них будут говорить потом националисты. Ведь они руководствуются другими идеологическими и личными мотивами — построить мемориал не в пику неонацистам, а в память о погибших там тысячах евреев.

*Деятельность организаций запрещена на территории РФ.