Не прошло и недели после визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя по политическим вопросам Виктории Нуланд, хорошо знакомой с активистами госпереворота 2013-2014 годов, как власти Украины предъявили обвинения оппозиционным парламентариям Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку

С Блинкеном и Нуланд на Украину «прилетел» Путин © AP, Efrem Lukatsky Елена Панина в интервью РИА Новости.

Планомерная атака на руководство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» со стороны властей Украины ведётся не первый месяц. В феврале Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, а также депутата Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые принадлежат ему.

«То, что в этом замешаны Соединённые Штаты, я не сомневаюсь, потому что Вашингтон ввёл внешнее управление с 2014 года. Оно «удачно развивалось» при Порошенко и было передано Зеленскому по наследству. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, но она приобрела ещё более ужасающие последствия и объёмы для Украины и украинского народа. Поэтому в данном случае (при введении санкций. — Ред.), я думаю, он действовал прежде всего в собственно-личных интересах, потому что эти каналы ему серьёзно мешали, донося правду до людей и рассказывая про то, как он «управляет» государством, — фактически государственное управление в стране развалено как им, так и его правительством, как первым, так и вторым. Но то, что он этого никогда не сделал бы без разрешения Вашингтона, — это тоже факт. У нас центр политического управления страной находится в посольстве Соединённых Штатов Америки. Я думаю, этого было достаточно, чтобы дать отмашку на подобные преступные действия, которые были реализованы господином Зеленским», — заявил Медведчук в интервью телеканалу RT в феврале.

В тот же день, когда генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объявила о подозрениях Медведчуку и Козаку, и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер, который вместе с Блинкеном и Нуланд совершал визит в Киев 6-7 мая, выступая на американо-украинском форуме, сказал, что США «очень приветствовали использование Украиной с февраля санкций против пророссийских действующих лиц, которые работали над тем, чтобы подорвать прогресс Украины по реформам и демократические институты; это помогает защитить реформы, продвинуть их вперёд и дать отпор злонамеренному влиянию в формате верховенства закона». Более того, американский дипломат призывал Украину предпринять дополнительные шаги по защите институтов и привлечению к ответственности коррумпированных деятелей. Чёртова дюжина «друзей» Зеленского. Кого будут преследовать на Украине © AP, Efrem Lukatsky

Конкретных фамилий не называлось, но очевидно, что о Медведчуке речь идёт в том числе. 6 мая журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых богатых украинцев, и впервые в него попал сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» (его состояние оценили в $620 млн). 11-го числа секретарь СНБО Алексей Данилов объявил о подготовке «закона об олигархах», под действие которого (в чём оно будет заключаться, пока неизвестно), по его словам, попадут 13 человек. По мнению бывшего депутата Верховной Рады Сергея Лещенко, среди них будет и Медведчук.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров уверен, что власти составляют «список олигархов» по наущению американцев, чтобы создать видимость исполнения Зеленским своих предвыборных обещаний по борьбе с олигархией.

«Однако всё это приобретает карикатурно-гротескные формы, когда неугодных людей будут произвольно «назначать» олигархами, а главным олигархом будет объявлен, скорее всего, опять-таки Виктор Медведчук, лидер ведущей оппозиционной политической партии. Обыски у Медведчука я связываю в первую очередь с командой, полученной от американцев. Только после их отмашки Зеленский смог вытащить свою сабельку в лице СНБО и, размахивая ею, сражаться с «врагами». После визита Блинкена украинская власть получила полное одобрение на разыгрывание «карты олигархов», в число которых попал в первую очередь Медведчук. Понятно, что это политическая месть Медведчуку за то, что он и его каналы сумели стать фактически второй политической силой на Украине», — заявил он в интервью «МК».

Как показывали исследования социологических центров в апреле, в рейтинге политических партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» занимала второе место, но затем откатилась на третье, уступая правящей «Слуге народа» и «Европейской солидарности». Тем не менее, заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушецкий считает, что электорат оппозиционеров проявит себя в ходе голосования на выборах, по его мнению, о своих симпатиях к партии, которую на Украине называют пророссийской, в опросах люди предпочитают не говорить. А о том, что повестка этой политической силы близка многим жителям страны, свидетельствует, например, тот факт, что онлайн-марш памяти телеканала «Интер», транслировавшийся в День Победы, стал абсолютным лидером украинского телеэфира (его посмотрели 11,6 млн человек), притом что официально на Украине 9 Мая не празднуется с 2015 года.

По словам Елены Паниной, эта история продемонстрировала, что миллионы людей не приемлют националистическую диктатуру, и их симпатии явно принадлежат «Оппозиционной платформе». Провоцируя Россию на войну? Почему на Украине внезапно вспомнили о Медведчуке © zagittya.com.ua

«На этом фоне Зеленский чувствует, что почва уходит у него из-под ног, и пытается устранить главного политического конкурента», — добавила депутат.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников уверен, что предъявление обвинений в госизмене Медведчуку и Козаку нужно для того, чтобы обезглавить, обезденежить, лишить разного рода информационных и других агитационно-пропагандистских ресурсов партию, которая набирает сейчас очень серьёзные уверенные рейтинги. Парламентарий даже предположил, что речь может даже идти об убийстве публичных людей в том случае, если против них нельзя выдвинуть обвинения, как произошло с публицистом Олесем Бузиной.

Медведчук — это тот человек, который мешает Зеленскому и его администрации реализовывать свой политический курс, который, в частности, заключается в сохранении напряжённой обстановки в Донбассе как предлога для давления на Россию, в том числе со стороны Запада. Как отметил депутат Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Олег Волошин в обращении к депутатам комитета по иностранным делам Европарламента в связи с предъявлением обвинений его однопартийцам, Медведчук на постоянной основе предпринимал шаги для поиска дипломатического пути урегулирования конфликта в Донбассе, но предпринятые в отношении него меры помешают достижению долгожданного мира в регионе.

«Соединённые Штаты хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США. Им не нужен мир на Донбассе», — писал Медведчук в Twitter 4 мая.

А Зеленский хочет сейчас войти в доверие администрации президента США Джо Байдена и всячески демонстрирует полную солидарность с точкой зрения Вашингтона, пусть даже она идёт вразрез с интересами Киева. На пресс-конференции с Блинкеном президент Украины сказал, что американская команда, прибывшая с визитом, прекрасно ориентируется в происходящем на Украине, и в этом есть свои минусы, но не стал уточнять какие. Несмотря на недовольство такой излишней осведомлённостью, как показала история с Медведчуком и Козаком, Зеленский и дальше будет исполнять приказы из Вашингтона, которые касаются внутриполитического расклада.