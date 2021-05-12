Теракт в школе №175 в Казани — тяжелый урок тем, кто заражен излишним пацифизмом и чрезмерно снисходителен к радикально настроенной молодежи. Начиная с событий в Киеве 30 ноября 2013 года в обиход русскоязычного мира вошло понятие «онижедети». Это горький сарказм скептиков в адрес молодежи, у которой жажда перемен превращается в агрессию

«Онижедети» стали протестным ядром киевского «евромайдана», которых использовали в качестве пушечного мяса бездушные, жестокие и циничные люди. Результат известен — кровь и война.

Этим же спецконтингентом прикрывались совсем не дети для осуществления своих планов в России. Не секрет, что оппозиционер Алексей Навальный и те, кто дергает его за нитки пользуются именно киевскими лекалами, вовлекая в свою экстремистскую деятельность молодежь.

Наконец Беларусь, где во время прошлогодних событий, основная масса задержанных в августе 2020-го во время попытки свергнуть Лукашенко еще до объявления результатов выборов, были именно из этой же обоймы. Что-ж, любви для воспитания мало, строгость тоже не бывает лишней. На сегодня власти этой страны совершенно справедливо демонстрируют неотвратимость наказания за недетские шалости. Коллективный Лукашенко — о чем и кому сигнализирует Декрет №2 © president.gov.by

Опасные связи

Год назад в Белоруссии началась агитационная кампания на выборах президента страны. И немедленно на улицах белорусских городов появились те, о которых говорилось выше.

Роль молодежного «фюрера» примерил на себе Сергей Тихановский. Ранее никому не известный человек, который представлялся по-разному, но ближе к выборам стал «блогером». Модное нынче прикрытие экстремистской деятельности.

Начал он со своими соратниками резко, круто и жестко — с уличных акций. На них и был взят под стражу, а роль кандидата в президенты вместо него взяла на себя его супруга, Светлана. Нужно отдать ей должное: она тогда не переоценивала своих сил, признавала, что роль вождя улицы и тем более революции ей не по плечу. На видеофиксации совещания, которое проходило с участием Светланы Тихановской в Гомеле задолго до выборов, четко слышно, как местные «активисты» подталкивают ее к составлению планов захватов административных зданий во втором после Минска по величине городе Белоруссии. А она, разумно уходит от опасного течения разговора, утверждая, что не готова обсуждать радикальные планы, потому что не сумеет это все возглавить.

Ну и к тому же, как это бесстрастно записала встроенная видеокамера, она заранее выразила уверенность в том, что если ее арестуют и посадят, никто за нее на улицы не выйдет. При этом Тихановская приводила пример своего мужа, Сергея. И правда, когда его посадили в СИЗО №1 в Минске, ровно никто не стал по этому поводу рефлексировать, тем более протестовать. Соратники Светланы Георгиевны ей оппонировали, убеждали, что ради нее уж точно выйдут все. Но на опасный разговор толкнуть Тихановскую не вышло. Так что, возможно принимая во внимание именно это, президент Лукашенко и выпустил ее из страны подобру-поздорову. Теперь ее используют за границей те, кому она уж точно не сможет отказать. Впрочем, вне Белоруссии это для нее не просто безопасно, но еще и выгодно. За последний год Тихановская объездила столько стран, сколько она не видала в своей жизни. А принимают ее на таком уровне, о коем она и мечтать не смела. Лукашенко рассказал, как оппозиция финансирует протесты © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Каждому свое

Ну а тех, кто подбивал Тихановскую стать «витриной» цветной революции, всего этого, что все видели в Киеве — захватов административных зданий, например, ждала тяжелая чаша ответственности. На прощание, на дорогу, на жизнь президент Лукашенко, по его собственным словам, выдал Светлане Тихановской 15 000 долларов США.

А вот тех, кого вместе с ней зафиксировала камера видеонаблюдения, никто не вывез из Белоруссии, не дал «подъемные» и не послал вслед воздушный поцелуй. С ними поступили совсем по-другому. 4 мая нынешнего года сообщники Тихановской, обсуждавшие вместе с ней детали плана захвата власти в стране на той самой скандальной видеозаписи в Гомеле, получили следующие сроки: Юрий Власов — 6,5 лет колонии усиленного режима; Дмитрий Ивашков и Александр Шабалин — по 6 лет колонии усиленного режима; Татьяна Каневская — 6 лет колонии общего режима.

В пятницу, 7 мая 2021 года оглашен приговор и по делу участников телеграмм-канала «Армия с народом». Суд, как и запрашивал прокурор, назначил «активисту» партии «Народная грамада» Сергею Спаришу 6 лет; участнице движения «Страна для жизни» (Сергея Тихановского) Антонине Коноваловой и ее супругу Сергею Ярошевичу по 5,5 лет; «блогерам» Сергею Коршуну и Евгению Привалову — по 4,5 года лишения свободы. По версии следствия, преступления задумывались еще в 2019 году. Тихановский, Статкевич, Северинец планировали использовать «бесчинствующую толпу, с учетом стихийного поведения, как своеобразный инструмент для достижения цели, сопровождающейся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти», — говорится в тексте обвинения/приговора, — «Для этого они и другие использовали телеграмм-каналы и YouTube». Лукашенко заявил об эффективности диктатуры и порядка © РИА Новости, Александр Астафьев / Перейти в фотобанк

Слово и дело

«Армия с народом» — это одна из очень многих пропагандистских площадок, которая во время прошлогодних событий разжигала вражду и ненависть, призывала к радикальным, экстремистским действиям.

Название говорит само за себя. По киевским шаблонам пытались распропагандировать военных. Тогда за это щедро платили зарубежные режиссеры. Евгений Привалов, у которого был опыт службы во внутренних войсках, создал канал 30 мая 2020 года. Сергей Тихановский на тот момент был уже задержан в Гродно и помещен в СИЗО, где сидит до сих пор. К создателю площадки присоединился Сергей Ярошевич, который, в свою очередь, привлек к незаконной деятельности свою жену, Антонину Коновалову, а также бывшего милиционера Сергея Коршуна, Сергея Спариша.

И завертелось, но не долго: скоро всех задержали. Стоит обратить особое внимание на тот факт, что это все было не после выборов, а задолго до них. То есть, еще совершенно не понятно, кто победит, но уже есть канал «Армия с народом». Модераторы которого используют все способы конспирации: изменяли ники, удаляли переписки и все, как учат на спецкурсах по подготовке цветных революций.

Наконец, содержание. Заведомо пропагандистская оценка нелегитимности власти, незаконные призывы не повиноваться ей, ссылки на методичку Шарпа (это не шутка), рекомендация, как использовать функции мессенджера Телеграм во время уличных протестов, другие практические рекомендации для протестно-озабоченных «активистов». Целевой аудиторией были военные, в первую очередь солдаты срочной службы. Их информировали о времени и месте массовых беспорядков, обучали, как применять оружие, устраивать поджоги, портить имущество и так далее. И это задолго до выборов!

Срыв погонов

Справедливости ради: военные не успели даже прочитать рекомендации модераторов вышеописанного канала, настолько быстро их взяли. Силовики вообще в массе были глухи к призывам экстремистов переходить на их сторону.

Но, как водится, предатели нашлись. Их было бесконечно мало в сравнении с количеством личного состава, честно выполнившего долг по защите своей страны. Но они были, и их точное число было названо в тот момент, когда президент Лукашенко дал свою оценку перебежчикам, как Верховный главнокомандующий. 6 мая на Национальном правовом интернет-портале был опубликован список экс-силовиков, которых глава государства лишил воинских и специальных званий.

Соответствующий указ был подписан 4 числа. Итак, «переобулись» всего восемьдесят шесть (86) действующих и отставных военных. С ними Лукашенко решил поступить символично, проведя заочную церемонию того, что в романтические времена именовалось «гражданской казнью». Позорящим наказанием, обряд которого состоял в публичном унижении наказуемого с преломлением шпаги над головой в знак лишения всех прав, состояния, чинов, привилегий и так далее. Шпаг современным белорусским военным не полагается, с ними поступили проще: лишили званий и привилегий.

«В период обострения общественно-политической обстановки в стране отдельные военнослужащие нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети Интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, проявляли неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения служебных обязанностей». Воинских званий лишены полковник и подполковник в отставке, 5 подполковников запаса, 2 майора запаса, 8 капитанов запаса, 10 капитанов юстиции запаса, старший лейтенант юстиции запаса, лейтенант и прапорщик запаса. Специальных званий лишены 2 полковника милиции запаса, 10 подполковников милиции запаса, 8 майоров милиции запаса, 9 капитанов милиции запаса, 11 старших лейтенантов милиции запаса, 2 лейтенанта, прапорщик и старшина милиции запаса, 3 старших сержанта милиции запаса, старший сержант внутренней службы запаса, подполковник юстиции запаса, майор юстиции запаса, 4 капитана юстиции запаса, 2 старших лейтенанта юстиции запаса. Среди подвергнутых публичному позору оказался папа модератора оппозиционного телеграмм-канала «Беларусь головного мозга» и сооснователя Нехты Романа Протасевича, подполковник запаса Дмитрий Иванович Протасевич.

Итак, становится понятно, что Беломайдан поддержала со стороны «армии» на 90% кучка отставников. Для них страшен не «срыв погонов», а утрата специальных пенсий и привилегий. Кое-кто ответит по всей строгости закона. Но не папа Романа Протасевича. Родителя своего пропагнадист заблаговременно эвакуировал в Польшу. Потому что заранее что-то знал. Но это не помешало ему провоцировать несчастных романтиков и подводить их под статьи УК из безопасной заграницы. Они для него пушечное мясо.