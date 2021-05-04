В этом году светлый праздник всепрощения православных христиан совпал со 2 мая. В 2014-м в этот день одни православные христиане (кем они себя считают) уничтожили в огне одесского Дома профсоюзов других православных христиан. Так что украинское общество оказалось перед вопросом нравственного выбора между любовью и ненавистью

Точно та же дилемма стояла перед руководством Украины, в первую очередь президентом Зеленским. «Одесская Хатынь» — это Рубикон, перейдя через который те, кто совершил государственный переворот 2014 года, уже не могли остановиться и начали войну против своего народа. Зеленский преемник их власти. Он пришел пообещав, что закончит войну, и «украинцы больше не будут плакать». Важным маркером было воскресенье: Пасха плюс годовщина 2 мая. Зеленский поздравил с Пасхой, но ни словом не упомянул Одессу. Это было предсказуемо.

Зато Зеленский неожиданно осудил марш нацистов в Киеве, накануне Пасхи. Это двуличие породило много толков.

Вчера и сегодня

Итак, в Офисе Президента Украины внезапно осудили марш в честь дивизии СС «Галичина». Ждут от Авакова (Нацполиция и МВД) установления всех причастных к нарушению закона и привлечения их к ответственности. А от Кличко (власти Киева) ожидают проведения проверки системы согласования массовых акций. «Марш защитников Одессы»: кто принял участие в организации © strana.ua

Это сообщение, как новость, распространили все украинские СМИ. Ну почти. Но никакой аналитики не последовало. Правый фланг украинского общества застыл в некотором недоумении. Дело в том, что марши украинских нацистов самого разного калибра, которые когда-то допускали только во Львове, после госпереворота 2014 стали в Киеве обычным делом. А тем политикам, вроде Порошенко и Авакова, кто когда-то 9 мая имел на лацкане пиджака от Brioni Георгиевскую ленту, стало модно (переобувшись), корчить из себя потомков солдат УПА (запрещена в России), отчего их предки, воевавшие в Красной армии, переворачиваются в гробах.

Правда, ради справедливости, стоит сказать, что маршей в честь дивизии СС «Галичина» ранее в самом Киеве не проводилось. Об этом чуть ниже. Тем не менее, сложно представить себе, чтобы при Порошенко нечто подобное, кто-либо осудил. В каденцию пятого президента Украины все списывали на «гибридную войну» и необходимость консолидации (пушечного мяса) населения перед лицом «российской агрессии». И, что интересно, тогда это было для европейских и американских союзников «киевской хунты» вполне убедительно. Вот почему резкое заявление Зеленского прозвучало для правых, как гром советских орудий под Киевом. А пропагандисты из СМИ, хоть и сообщили эту новость, но не удостоили ее аналитического разбора. Но, почему?

Разоблачение фокуса

Изначально, наблюдатели разошлись во мнениях. Романтики считали, что Зеленский не выдержал роль Порошенко, поскольку в актерском мастерстве значительно ему уступает.

Пессимисты держались точки зрения, что в организации киевского марша современных фанатов украинской эсэсовской банды, вот-вот обвинят… «прокремлевских ватников», ОПЗЖ, Медведчука, Петрова и Башарова, наконец лично Путина. Между прочим, совсем недавно такой поворот сюжета был для киевских властей обычным делом. На любой бандеровский, фашистский нежданчик ответ был — «это Путин виноват». Многие верили.

Ну и, наконец, прагматики. Эти, сатирически улыбаясь, указывали, что ответ следует искать в посольстве США. Опять-таки, ради справедливости следует отметить, что несмотря на то, что эта версия самая логичная, но нельзя всё, что происходит на Украине относить к логике. А то получится «ватная» разновидность тех, кто во всех бедах винит США, как их антагонисты видят «Путина» у себя в борще. Истина, как всегда, лежит где-то посредине. Зеленский все же талантливый и опытный актер. Он держит роль пятого президента, учит его тексты и не сбивается. Но в данном случае, в контексте общения с западными партнерами, Зеленский — это абсолютно управляемый Порошенко. Позор для Украины и Запада: в Госдуме осудили марш националистов в Одессе © "Таймер Одесса"

Так что сначала марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве осудила посол ФРГ на Украине Анка Фельдхузен. И, разумеется, МИД Израиля. В обеих этих странах подобные марши невозможны, а общение с фанатами СС, которые смеют претендовать на публичность, возможно только в зале суда, откуда им выход только один: надолго в тюрьму.

«Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжелых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны», — напомнила немецкий дипломат. И только после этого двухдневное молчание нарушили украинский МИД и Офис президента Зеленского. Правда, по причине полной политико-дипломатической некомпетентности, сделали это с привкусом хорошего украинского юмора. «Почему стало возможным проведение этого так называемого марша?», — задались вопросом у Зеленского. Любители сатиры тут же вспомнили знаменитую реплику Людвига Аристарховича: «Ктооо это сдееелал?». Выполняя команду под козырек, 17 «слуг народа» даже обратились с заявлением в полицию. Правда реакции правоохранителей пока не последовало, кроме слухов, что «зиганувшего» на марше будут судить. Но это пока что слухи. Зато стало известно, что заявку на проведение марша в честь дивизии СС «Галичина» подавал подозреваемый в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько.

Людвиги Аристарховичи

Итак, у Офиса президента Украины и его европейских партнеров есть вопрос «кто это сделал?». Ответ есть. Им будет любопытно узнать, что марши в честь дивизии СС проводятся на Украине ежегодно. Во Львове это традиция, там эти марши всегда маршируют 28 апреля под соответствующими знаменами.

Причем традиция косплеится с события, состоявшегося в этот день, в 1943 году, на параде во Львове. Тогда, одетые в вышиванки, зигующие участники, под флагами Третьего Рейха шли по улицам города.

Но вернемся в сегодня. 28 апреля 2013 года в Кривом Роге (Днепропетровская область) прошёл первый на востоке Украины марш в честь дивизии СС «Галичина». Организаторами были националистические партии УНП, НРУ, КУН и другие. Этот факт куда более знаковый, чем в Киеве. Поскольку это произошло не только задолго до до госпереворота, но и вообще до «Евромайдана». Это было при Януковиче и его правящей Партии Регионов. И вот самое любопытное. После переворота, как раз, этот традиционный «парад вышиванок» был сокращён в масштабах: организаторы заявили, что российские СМИ будут обвинять украинские власти в открытой пропаганде нацизма. Но во Львове марш все равно состоялся. МИД Израиля осудил марш в честь СС «Галичина» в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Почему так — не секрет. Это был апрель 2014-го. Тогда началось восстание на юго-востоке Украины, «киевская хунта» висела на нитке и очень опасалась, что власть ее будет яркой, но не долгой. В последующие годы марши в честь воинской части СС проводились в прежних масштабах, а дух этой традиции вполне передавался и в Киеве. На любом марше нацистов несли плакаты с символикой дивизии «Галичина» и никто их не замечал.

Кстати «Марш вышиванок» — это массовое мероприятие, которое совершенно открыто пропагандируется и проводится в столице Украины, несмотря на очевидную связь с нацистскими корнями. И вот Зеленский приказывает Авакову (то есть МВД и Нацполиции) разобраться, «кто это сделал?».

Прекрасно! 22 апреля 2021 года, в социальных сетях командир полиции города Белая Церковь (Киевская область, час езды от Крещатика) выставил фото своего подчиненного. В супермаркете этот полицейский «селфирует», составив из трех коробок с соками слова «СС Galicia». Подчиненный Авакова в маске, но видно, что улыбается. И подпись: «так будет с захватчиками если те на самом деле попробуют полезть».

Смысл шутки-юмора понятен. Вопрос даже не к Авакову. Это вообще не вопрос — это ответ Зеленскому. Но дальше — больше, потому что есть претензии и к его немецким партнерам. Задолго до настоящих событий, 7 апреля сего года, губернатор Львовской области Максим Козицкий выразил благодарность посольству ФРГ за рассекреченные имена десяти бойцов дивизии СС «Галичина». «Мы благодарны представителям Посольства и представителям немецкого архива за помощь. Теперь мы знаем еще больше имен бойцов, которые отдали жизнь, защищая наш край от захватчиков».

Еще раз: дивизия СС «Галичина». Посольство ФРГ. Посол Анка Фельдгузен.

Еще вопросы есть?

Благодарность губернатора Львовской области послу ФРГ Анке Фельдгузен заставляет несколько усомниться в искренности немецкого дипломата, которая осудила марш дивизии СС «Галичина» в Киеве. Нет, никто не намекает, что лично госпожа Фельдгузен помогала львовскому чиновнику «прославить в веках» тех, кого у нее на родине считают военными преступниками. Это сделали ее подчиненные. Но вопрос, как можно одной рукой увековечивать эсэсовцев, а другой осуждать их, висит в воздухе.

Кем были «бойцы» и как именно они защищали «наш край» — не секрет, это давно рассекречено и осуждено. «Наш край» — это Словакия, Югославия, Белоруссия, Польша. Там украинские добровольцы-эсэсовцы выполняли карательные функции, подавляя движение Сопротивления. Последняя боевая операция в Австрийском городе Фельдбах.

Это не все. Под «захватчиками» губернатор Козицкий в словах благодарности послу ФРГ Анке Фельдгузен, имеет в виду Красную армию — тоже не бином Ньютона. Губернатора с явно выраженными симпатиями к дивизии СС «Галичина», которые были защитниками «его края» — третьего Рейха и лично Адольфа Гитлера — назначил президент Украины Владимир Зеленский. И если он не в курсе происходящего во вверенной ему стране, то есть и такая новость. 17 февраля Львовский областной совет просил Раду признать дивизию СС «Галичина» борцами за независимость Украины. За обращение проголосовали пять «слуг народа», то есть фактически однопартийцы Зеленского. В тот же день под Львовом люди в форме СС торжественно похоронили 97-летнего бывшего унтершарфюрера «Галичины».И на это Офис президент не отреагировал. Никак. Здесь можно поставить жирную точку.