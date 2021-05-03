Далеко не все украинцы на этих майских праздниках смогут пожарить и съесть такое традиционное для этого времени года блюдо, как шашлык. Причина — охватившая страну пандемия COVID-19. Она накладывает серьезные ограничения на жителей ряда регионов. Тем временем украинские властители дум продолжают считать шашлык блюдом маргиналов

Почти за две недели до майских праздников, 19 апреля, украинский адвокат Ярослав Гришин рассказал, как безнаказанно жарить на природе шашлыки в условиях адаптивного карантина. Он вспомнил о разделении Украины на зоны эпидемиологической опасности. В регионах с «желтым» уровнем опасности, напомнил Гришин, не запрещено посещать парки, скверы, прибрежные зоны и другие места общего пользования для отдыха.

А вот там, где установлен «красный» уровень опасности, запрещается пребывание без средств индивидуальной защиты (масок и респираторов) на территориях учреждений здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта, на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

«Таким образом, на территории региона, в котором установлен "красный" уровень эпидемической опасности, проведение отдыха в отведенных для этого местах общего пользования возможно при соблюдении отдыхающими физической дистанции не менее 1 метра. Если отдыхающие не будут соблюдать этой дистанции, последним будет необходимо надевать средства индивидуальной защиты, в том числе респираторы или защитные маски», — пояснил адвокат.

Что же касается «оранжевых» регионов, то там указанные ограничения действуют только в случае принятия местной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решения об установлении соответствующего ограничительного противоэпидемического мероприятия.

Украинцам следует быть бдительными. Позабыв захватить маску на пикник и не соблюдая дистанцию в «красных» регионах, они могут нарваться на штраф от 17 до 34 тысяч гривен (46-92 тысячи рублей). И все из-за любви к шашлыкам.

Это одно из популярнейших в мире и вместе с тем простейших и древнейших блюд. Однако в современной украинской литературе за ним прочно закрепилась слава блюда социальных низов, хотя это блюдо недешевое (достаточно взглянуть на цену мяса в магазинах и на рынках). Убедиться в низком статусе шашлыков среди украинской интеллигенции помогут цитаты из произведений современных украинских писателей.

Шашлычная как беспроигрышный бизнес

Сергей Жадан родился в Старобельске — городе в Луганской области, который уже упоминался в рубрике «Литературная кулинария». Сам Жадан на современной Украине — один из популярнейших писателей. Он поддержал Майдан, а после начала конфликта в Донбассе поддержал сторону Украины. На президентских выборах 2019 года Жадан поддержал Петра Порошенко, а на досрочных выборах в парламент в том же году — партию «Голос». Сейчас он не только пишет книги и стихи, но и занимается музыкальным творчеством.

Роман Жадана «Ворошиловград» был опубликован в 2010 году харьковским издательством «Фолио». «Ворошиловград» одержал победу в конкурсе «Книга года BВС» за 2010 год. 12 декабря 2014 года, в честь десятой годовщины премии, BBC Украина совместно с культурной программой ЕБРР объявили роман «книгой десятилетия ВВС».

Среди прочего в этом романе можно встретить и упоминание о шашлыках. Точнее, о том месте, где их готовят. Само упоминание шашлычной приходится на диалог главного героя с девушкой Катей, недавно пережившей трагедию: ее собаку — овчарку по кличке Пахмутова — повесили неизвестные. Сам отрывок, в котором упоминается шашлычная, довольно интересен:

«Было совсем светло, утро давно началось, туман оттянуло куда-то в сторону реки, и день обещал быть сухим и солнечным. Одежда кучей валялась на полу, в комнате пахло холодным чаем.

— И куда поедешь?— спросил я.

— В Одессу, — ответила Катя. — К морю.

— Что будешь делать?

— Поступлю в университет.

— А кем ты хочешь стать?— я говорил с ней как настоящий старший товарищ.

— Проституткой, — рассмеялась Катя. — Что у тебя за вопросы дурацкие? А ты, — спросила, — когда поедешь?

— Никогда.

— Что будешь делать?

— Открою шашлычную. Бизнес беспроигрышный. Может, останешься со мной?— предложил. — Поженимся.

— Дурак, — сказала на это Катя, засмеявшись. — Тебя сожгут здесь не сегодня, так завтра. Или повесят. Как Пахмутову, — сказала она и снова заплакала.

— Ну, не плачь, — попытался я ее утешить. — Все равно за этими очками я твоих слез не вижу.

— Хорошо, что не видишь, — ответила Катя и, примостившись у меня на плече, заснула.

"Плохо, что она уезжает, — подумал я. — Хотя было бы гораздо хуже, если бы она осталась"».

Главный герой романа — Герман — однажды утром узнает, что его старший брат пропал, и отправляется в город своего детства, где с ним происходит ряд приключений.

Мечта дальнобойщика

Рожденная в Херсоне Ирина Чернова более известна украинскому читателю под псевдонимом Люко Дашвар. Она не только плодовитый писатель, но и опытный журналист и сценарист. Среди прочего она была одним из авторов сценария к документальным фильмам «Русский "Титаник". Дожить до рассвета», а также «Голубая кровь. Гибель империи», которые вышли на телеканале «Россия» в 2009 и 2013 годах соответственно. Ее журналистская карьера была связана с газетой «Селянська зоря», которую Чернова возглавила в 2001 году.

Майдан 2014 года писательница поддержала. Ему посвящен ее роман «ПоКров» (может читаться и как «Покров», и как «По кровь» по-украински).

«Кто завтрашнего дня страшится — сегодня не живет, а Майдан жил, вдохновенно и уперто разливал вокруг волны желанной воли как достоинства по грязи, сломанным лавкам, автопокрышкам, смятым пластиковым стаканчикам — форма таяла, уступая место сути. Разве свобода бывает чистенькой, как отутюженный фрак? Когда это свобода пахла духами? Только потом…» — описывается в романе Майдан.

Дебютный же роман Черновой — «Село не люди» — вышел в 2007 году в харьковском издательстве «Клуб семейного досуга». Его Чернова подала на конкурс «Коронация слова». Поскольку конкурс был анонимный, возникла писательница Люко Дашвар — этот псевдоним возник из имен дорогих для Черновой людей. Роман вызвал противоречивую реакцию. Он начинается со сцены орального секса 13-летней жительницы села с мужчиной, разменявшим четвертый десяток. Собственно, сам роман посвящен жизни депрессивного села и населяющих его людей, среди которых главная героиня — 13-летняя Катерина. Роман завоевал 2-ю премию «Коронации слова» в 2007 году.

В сцене побега главной героини романа в Киев она встречается с двумя дальнобойщиками, которые по ошибке поначалу приняли ее за проститутку. Когда выяснилось, что она просто хочет доехать до Киева, один из водителей захотел ее высадить.

« — А как шлюху подберем, то куда посадим? Тебе на голову?— закричал лысый.

Катерина рюкзак к себе прижала, дрожит.

— Да уже подъезжаем, — засмеялся лысый. — Через десять километров — разъезд в лесу. А там тебе… и кафе с шашлыками, и душ за пять гривен, и кабинка, чтобы пос**ть с бумагой. А курв тех… Больше, чем шашлыков в том кафе и деревьев в том лесу!»

Катерина испугалась и попросила ее высадить. Но в итоге дальнобойщики над ней сжалились и таки довезли ее до Киева.

В другом романе Дашвар-Черновой — «На запах мяса» — шашлыки — один из проблемных вопросов во взаимоотношениях дачников и селян.

«Шумные столичные компании вырывались сюда на шашлыки в выходные, зас**али лес бутылками и шумом и с вдохновенными улыбками возвращались в столицу», — описывает писательница село, куда попала главная героиня.

Этот роман тоже посвящен нелегкой женской судьбе — на этот раз судьбе провинциалки Майи, которая оказалась чужой в Киеве.

Приземленный шашлычник

Любко (Любомира) Дереша называли вундеркиндом украинской литературы. Его первая книга — «Культ» — была напечатана в 2001 году, когда Дерешу было всего 16 лет. Этот уроженец Львовской области на удивление прохладно отнесся к Майдану 2014 года и не стал делать никаких политических заявлений.

«Если ты писатель — ты играешь в большой матч, а все твое творчество — это забивание голов в одни и те же ворота. А "играть в политику" — значит разменивать тот большой матч на какие-то мелкие и кратковременные. Для эффективных решений политических вопросов существуют политики, а писательство скорее укрепляет твое ценностное и мотивационное сознание. <…> Мне чужда идея социальных революций как таковых. В отношении социума мне больше нравится идея эволюции», — пояснял он в интервью изданию Insider.

В комментарии другому изданию — «Бульвару Гордона» — Дереш говорил, что пошел бы воевать, только если бы его мобилизовали, но не добровольцем.

В вышедшем в харьковском издании «Клуб семейного досуга» в 2007 году романе Дереша «Немного темноты» одна из героинь — Лорна — вспоминает о своем дяде.

«Дядя Валера был отцовским братом. Когда я спросила его, кем он работает, мама сказала, чтобы я шла в свою комнату, а дядя Валера сказал, что он работает фокусником. Но мне почему-то после маминого тона ("а ну марш в комнату") расхотелось видеть его фокусы. Когда меня привезли к дяде Валере в Каркаралы (Каркаралинск — город в Казахстане. — Ред.), я узнала, что дядя Валера работает никаким не фокусником, а жарит шашлыки на базаре», — рассказывала Лорна об одном из детских разочарований.

В общем, шашлыки здесь — это метафора чего-то низкого, приземленного. Хотя именно дядя Валера потом сыграл одну из важных ролей в жизни Лорны.

В другом романе Дереша — «Намерение!» — главный герой, рассказывая о брате, упоминает, что тот устроился охранником в Мукачево.

«Продавал налево какие-то электрошашлычницы. Надеюсь, он не крал их у себя на работе. Но нет, он не такой», — писал главный герой.

В другой части романа он просто сжег сухие яблоневые ветки, «хорошее дерево для огня», ведь, как сам признавался, шашлык не ел.

Подытоживая, можно отметить, что шашлыки для современных украинских писателей — это один из атрибутов окружающей серой действительности, а любовь к ним — маркер не добившегося особых успехов или неразвитого в культурном плане человека.

Но, по иронии судьбы, на воспетом многими современными украинскими писателями Майдане тоже весьма уважали шашлыки. По крайней мере, об этом свидетельствует фотография, сделанная в декабре 2013 года в лагере митингующих.

«ЕС-шашлык», — написано на железной бочке, которая тогда играла роль импровизированного мангала.