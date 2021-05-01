Канада уже много десятилетий считается на Украине своеобразной «Землёй Обетованной», не зря туда отправляется уже пятая волна украинской эмиграции. Однако на поверку всё оказывается не столь радужно

Весной 2019 года карпатские мольфары (шаманы) обнародовали очень приятное для многих жителей Украины пророчество о том, что возрождение украинской нации произойдёт в Северной Америке. Мол, после распада США и Канады на их территории появится много государств, костяк одного из них составят украинские эмигранты, а столицей этой «новой Украины» станет Торонто.

Возможно, мольфары просто публично высказали настоящую национальную идею жителей нынешней Украины — всем скопом выехать в Канаду, где наслаждаться хорошей жизнью, ничего для этого не делая. Но реальная Страна кленового листа очень сильно отличается от того мифологизированного образа, который ей больше ста лет создают «от Сяна до Дона».

1. В Канаде самая большая в мире украинская диаспора, которая сохранила родной язык и культуру

Согласно переписи населения Канады, проведённой в 2016 году, в этой стране проживает 1 миллион 360 тысяч граждан украинского этнического происхождения, что составляет 3,95% населения Канады. Однако это в несколько раз меньше, чем украинцев в России, число которых за последние годы превысило пять миллионов человек. Поэтому украинская диаспора в Канаде занимает лишь второе место в мире.

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Но одно дело — назваться украинцем, и совсем другое — знать украинский язык, который в 2016-м назвали родным лишь 102,5 тысячи граждан Канады (на 9 тысяч меньше, чем во время переписи 2011 года). Как показывает мой личный опыт посещения этой страны, уже третье поколение эмигрантов из Украины знает на языке своих бабушек и дедушек лишь утилитарное «На здоровье!».

Больше всего канадцев украинского происхождения живёт в провинциях Манитоба (14,9% населения) и Саскачеван (13,5%), они, как правило, являются потомками переселенцев первых трёх волн эмиграции. В начале ХХ века эти провинции Канады были глухими и отдалёнными, переселенцы образовывали там компактные украиноязычные общины и действительно не ассимилировались до середины XX века.

В Канаде до сих пор сохранилась достаточно развитая сеть различных украинских организаций (в том числе научных — к примеру, Канадский центр украинских исследований в Торонто), вот только украинский язык в их стенах слышится всё реже. Даже занятия для детей из украинских семей в школах, имеющих статус украинских, в основном проходят на английском языке, а их преподаватели часто говорят на своеобразном суржике. Возник даже специфический жанр шуток с стиле «half на пів» (половина на половину), где часть текста — на украинском, часть — на английском.

Классическим примером может служить следующий стишок:

Як я був маленький boy,

То я мав маленький huy,

А тепер I don't care,

Я запхаю anywhere!

2. Украинцы были одними из первых поселенцев в Канаде

Конечно же, первыми европейскими колонистами на территории нынешней Канады были англичане и французы. Когда вся Канада стала британским владением и в 1871-м была проведена первая общая перепись населения, никаких русинов, а уже тем более украинцев в ней не зафиксировано.

Согласно некоторым архивным материалам, первые выходцы с территории современной Украины прибыли в Канаду в начале XIX века в составе отрядов швейцарских наёмников, которые помогали Британской короне защищать свои канадские владения от наступления войск Соединённых Штатов Америки в войне 1812 года, однако никаких конкретных фамилий украинские историки при этом не приводят.

Первыми документально зафиксированными украинскими поселенцами в Канаде были Иван Пылыпив и Василий Еленяк родом из села Небылов (Австро-Венгрия, Королевство Галичина и Владимерия, ныне Рожнятовский район Ивано-Франковской области), которые прибыли в Канаду в 1891 году и способствовали переселению ещё нескольких семей в 1892-м.

Пылыпив основал поселение Эдна-Стар в провинции Альберта — самое первое и самое большое групповое поселение украинцев в Канаде. Инициатором массовой миграции украинцев в Канаду считается доктор Иосиф Олеськив, который стимулировал и популяризовал эмиграцию в Канаду из Галичины и Буковины в конце 1890-х годов. Кстати, поскольку украинские переселенцы первой волны были гражданами Австро-Венгрии, то во время Первой мировой войны многие из них были интернированы властями Канады в концлагеря, где некоторые оставались вплоть до 1920 года.

Здесь куют «настоящих патриотов». Как Канада приручала украинскую диаспору © emigranto.ru

Основная часть из них прибыла в Канаду в 1950-1960-е годы, когда эта страна без особых придирок выдавала свои паспорта иммигрантам, даже если в их биографии было коллаборантство с гитлеровцами. Именно тогда в Канаде оказались большинство деятелей как бандеровского, так и мельниковского крыла ОУН*.

С провозглашением независимости Украины в 1991 году началась новая волна эмиграции в Канаду, которую сразу же назвали четвёртой и которая тоже была экономической. «Старая диаспора» поначалу радовалась наплыву соотечественников, но вскоре была поражена отсутствием у тех привычной версии «патриотизма», причём даже в том случае, если эмигранты были из Западной Украины. Конечно, те, кто рассчитывал на помощь родственников, пусть и дальних, ещё имитировали участие в «украинской жизни», ходили в украинские церкви, жертвовали на «украинское дело» и отдавали детей на воспитание в «Пласт», однако большинство, наоборот, пытались побыстрее ассимилироваться и стать обычными канадцами.

В 2014 году, после государственного переворота на Украине и начала войны на Донбассе, стартовала пятая волна украинской эмиграции в Канаду, которая кроме экономического носит де-факто ещё и гуманитарный характер. Конечно, статус беженца гражданам Украины Канада предоставляет крайне неохотно, как и большинство стран Запада, но вот использовать их образование и рабочую силу, а также демографический потенциал весьма рада (преимущество при иммиграции предоставляется семьям с детьми и людям до 50 лет).

Как правило, представители этой волны ассимилируются ещё быстрее, чем их предшественники.

3. В Канаде украинским эмигрантам легко найти работу

С чисто формальной точки зрения найти работу в Канаде не проблема для любых эмигрантов, как легальных, так и нелегальных. Однако нужно иметь в виду два момента: во-первых, эта работа скорее всего будет ручной, тяжёлой и низкооплачиваемой, а во-вторых, выходцу из Азии или Африки получить её будет проще в связи с более сплочёнными национальными общинами и… государственной политикой. Да, последнее не шутка, даже место заправщика на АЗС скорее получит анекдотичная «одноногая темнокожая лесбиянка», чем украинец без особых потребностей.

Анти-Пьемонт: 5 мифов и стереотипов о Галичине Вжесневских сеть кондитерских «Future Bakery» ещё в 1970-80-х годах нелегально нанимала на работу украинцев, которым удавалось приехать к родственникам в Канаду из СССР.

За месяц-другой работы уборщиком или посудомойкой эти люди зарабатывали несколько годовых советских зарплат и уезжали домой с полными чемоданами подарков, а собственники бизнеса экономили при этом сотни тысяч долларов — как на оплате труда украинских нелегалов, так и на налогах и социальных платежах.

4. Выходцы из Украины занимали важные политические посты в Канаде

Нынешний собственник упомянутой фирмы «Future Bakery», представитель третьего поколения семьи Вжесневских — Борис — является одним из немногих представителей украинской диаспоры среди действующих политиков Канады. Он окончил престижный Тринити-колледж при Торонтском университете и сделал карьеру в Либеральной партии Канады. Впервые Борис Вжесневский был избран депутатом палаты общин парламента Канады в 2004-м и заседал там до 2011-го, и вновь выиграл выборы в 2015-м.

С 2013-го депутатом парламента Канады, а с 2017-го — министром иностранных дел этой страны является этническая украинка Христя Фриланд, которая до того была известной журналисткой, работая редактором в изданиях «Financial Times», «Globe and Mail» и «Thomson Reuters». Её дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и был главным редактором коллаборационистской украиноязычной газеты «Краківські вісті», в которой прославлялись Адольф Гитлер, вермахт и СС, велась антисемитская, антипольская и антисоветская пропаганда.

Перед концом войны он бежал через Вену в Баварию, где сдался американским властям и позже эмигрировал в Канаду. Сама Христя Фриланд заявляла, что её дед бежал в Канаду, «после того как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году», и являлся жертвой войны. Всплывшие данные о коллаборационизме её деда она назвала «российской дезинформацией», хотя, как выяснилось, знала об этом ранее.

Край Черемоша и Прута: 5 мифов и стереотипов о Буковине Уильяма Гавриляка, который трижды был избран мэром столицы провинции Альберта, города Эдмонтон, бывшего премьер-министра Альберты Эдварда Стельмаха, премьер-министра провинции Саскачеван в 1991-2001 годах Роя Романива и бывшего мэра Виннипега Степана Жуба.

Наибольших успехов на политическом поприще среди выходцев из Украины достиг Роман Гнатышин, который в 1990-1995 годах занимал должность генерал-губернатора Канады. Примечательно, что в 1990-1996 годах его дальний родственник, Иван Гнатышин, возглавлял Черновицкую область, в которую специально приезжал канадский генерал-губернатор.

5. Канада мощно поддерживает Украину

Канада признала независимость Украины одной из первых в мире — 2 декабря 1991 года, дипломатические отношения между двумя странами установлены 27 января 1992 года. В апреле 1992 года на базе бывшего Генконсульства в Киеве Канада открыла посольство, а посольство Украины в Канаде открыто в ноябре 1992 года в столице этой страны Оттаве.

Правда, в Киеве до сих пор регулярно возникает путаница по этому поводу — к примеру, в июле 2019-го во время визита президента Украины Зеленского в Канаду его пресс-служба назвала столицей этой страны… Торонто (так что не зря мольфары так рекламировали этот город).

Начиная с 1992 года Канада через своё Агентство международного развития предоставила Украине несколько сотен миллионов долларов на «поддержку рыночных трансформаций, демократии и верховенства права, приведение государственного управления к международным нормам» и т.д. Однако большинство из этих средств возвращались канадским же специалистам и фирмам, а оставшиеся на Украине способствовали коррупции среди чиновников и созданию целого класса «профессиональных грантоедов», которые стали одной из движущих сил Майданов в 2004 и 2014 годах. Край больших начальников. 5 мифов о Днепропетровске

После начала войны на Донбассе основная часть канадской помощи Киеву носит военный характер, чему немало способствовало и назначение в 2016-м командующим армии Канады Пола Винника, представителя третьего поколения украинской эмиграции. К примеру, на Яворовском полигоне во Львовской области канадские инструкторы уже пять лет подряд учат украинских солдат передовым методам ведения боя.

Однако в самый тяжёлый для режима Порошенко период, осенью 2014-го, Канада предоставила Украине кредитные гарантии на 200 миллионов канадских долларов. Ныне канадские бизнесмены инвестировали в создание завода боеприпасов на Украине, а официальная Оттава реализует программу тренировки украинских военных и другой военной помощи Киеву на 105 миллионов долларов.

Хотя ещё в 2016 году Киев и Оттава подписали соглашение о зоне свободной торговли, товарооборот между Украиной и Канадой остаётся довольно небольшим и не достигает даже 500 млн долларов в год. Кроме того, Оттава игнорирует призывы Киева предоставить украинцам безвизовый режим, хотя граждане Канады пользуются безвизом с Украиной уже более 14 лет.

Канадские власти не спешат упрощать путешествия для украинцев, опасаясь массового наплыва нелегальных гастарбайтеров. При этом, к примеру, граждане Румынии получили право безвизового въезда в Канаду ещё в конце 2017 года, хотя ни один этнический румын в правительство Канады не входит.