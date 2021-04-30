Виктория Нуланд, сыгравшая одну из ключевых ролей в развитии событий на Майдане в 2013-2014 годах, в скором времени займёт высокий пост в Госдепартаменте

29 апреля Сенат единогласно утвердил её кандидатуру на пост заместителя госсекретаря США по политическим вопросам.

От русской водки до украинских печенек

Жизнь Виктории Нуланд с юношества неразрывно связана с советским, а затем постсоветским направлением: она 2 месяца работала вожатой в пионерском лагере «Молодая гвардия» в Одессе и переводчиком на советском рыболовецком судне на протяжении 8 месяцев, тогда же и выучила русский язык, а ещё моряки научили её пить водку. Верховная Рада хочет запретить язык, на котором говорят многие мировые лидеры © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Кроме того, предки Нуланд перебрались в Америку в начале XX века из этих краёв: дедушка — из современной Черновицкой области, а бабушка — из Гродненской области Белоруссии.

Политическая карьера женщины началась в 1985 году после окончания факультета государственной политики Брауновского университета. Через 3 года Нуланд направили в Монголию и доверили вопросы отношений с СССР, а в 1991-м перевели в американское посольство в Москве, где ей предстояло заниматься связями с правительством первого президента РФ Бориса Ельцина.

С переходом в центральный аппарат Госдепартамента спустя 2 года круг полномочий Нуланд расширился: как заместитель госсекретаря США Строуба Тэлботта она отвечала за российское направление, ядерное разоружение Украины, Белоруссии и Казахстана, а также за расширение НАТО. В 1997-1999 годах она — заместитель директора по делам бывшего СССР в Госдепартаменте, с 2003 по 2005 год — постоянный представитель США при НАТО.

В 2011-м Нуланд становится пресс-секретарём Госдепартамента, в 2013-м занимает пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Это, безусловно, самый яркий эпизод в биографии Нуланд. В разгар акций протестов представитель Госдепартамента наведывалась в Киев каждый месяц, а печеньки, которые она раздавала на Майдане активистам и бойцам «Беркута», стали притчей во языцех.

В день очередного визита Нуланд в украинскую столицу 5 февраля 2014 года в интернете появилась запись её телефонного разговора с тогдашним послом США на Украине Джеффри Пайеттом, который состоялся, предположительно, после 24 января, третьего раунда переговоров президента Виктора Януковича и оппозиции. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

В той беседе американские дипломаты бурно обсуждали состав будущего правительства страны, в частности, они сошлись во мнении, что включать в его состав Виталия Кличко, который сейчас руководит Киевом, не стоит, Пайетт также предупреждает, что проблемы могут возникнуть с председателем фракции националистической партии «Свобода» в Верховной Раде Олегом Тягнибоком и его ребятами.

«Я думаю, что Яценюк — это подходящий человек. У него есть опыт в экономических вопросах и вопросах управления. Что ему нужно, так это чтобы Кличко и Тягнибок оставались снаружи. Ему нужно разговаривать с ними 4 раза в неделю. Я просто думаю, что если Кличко попадёт внутрь и будет на этом уровне работать на Яценюка, то никакой работы не получится», — отвечала Нуланд.

Когда активисты Майдана пришли к власти, США в «нормандский формат» не включили, как пояснил позже МИД РФ, из-за нежелания Германии и Франции, но американцы своих подопечных не бросили.

Параллельно с работой «четвёрки» Нуланд в 2016 году вела двусторонние переговоры по украинской тематике с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Всего состоялось 4 встречи политиков (15 января в Калининграде, 18 мая, 23 июня и 5 октября в Москве), но достичь прорыва не удалось из-за разногласий в позициях сторон: если Россия настаивала на приоритетности решения политических вопросов, прежде всего на предоставлении Донбассу особого статуса и разведении войск на линии разграничения, то Штаты — на вопросах безопасности.

Переговорный формат Нуланд—Сурков прекратил своё существование с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа. «Даме с печеньками» оказалось с ним не по пути, и на рандеву с помощником президента РФ начал ездить спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер. Демократия по-украински наступила тогда, когда Нуланд назначала им премьера — эксперт © РИА Новости, Нина Зотина

Тем не менее после ухода из большой политики Нуланд не переставала следить за событиями на постсоветском пространстве. В июле прошлого года она приняла участие в Киевском форуме по безопасности в эфире телеканала «Украина 24» и в ходе своего выступления призвала усилить давление на Москву за события в Донбассе и переход Крыма, а также выразила мысль, что России вовсе стоит пойти по украинскому пути развития.

Хотела было Нуланд в 2019 году поделиться своими размышлениями о будущем мира на международной конференции в Москве, но в российской визе ей отказали.

Что сулит политическое воскрешение Нуланд

Информация о возможном возвращении Нуланд в большую политику появилась в начале года, ещё до инаугурации Джо Байдена, победившего на президентских выборах, и эта новость вызвала неоднозначную реакцию общественности. Украинские политики времён предыдущего президента Петра Порошенко начали постить на своих страницах в соцсетях совместные фотографии с ней, а вот портал Worldbeyondwar.org 11 января опубликовал совместное заявление 25 западных гражданских правозащитных организаций с призывом к Сенату не утверждать её кандидатуру на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам. 100 дней Байдена: какое значение для президента США имеют Россия и Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Нуланд сыграла ключевую роль в организации государственного переворота на Украине, который привёл к гражданской войне, унесшей 10 000 жизней и вызвавшей перемещение более миллиона человек. Она также сыграла ключевую роль в вооружении Украины. Акции протеста на Майдане, во время которых Нуланд раздавала протестующим печенье, обострили неонацисты и снайперы, открывшие огонь по милиции.

Когда Польша, Германия и Франция договорились о соглашении по требованиям Майдана и досрочных выборах, неонацисты вместо этого атаковали правительство. Госдепартамент США сразу же признал участников переворота правительством, и Арсений Яценюк был назначен премьер-министром. <…> Нуланд работала с открыто пронацистской партией "Свобода" на Украине», — говорится в тексте.

Касательно Москвы и Киева Нуланд разделяет подход администрации Барака Обамы и Джо Байдена. В авторской колонке для журнала Foreign Affairs, опубликованной летом 2020 года, дипломат дала несколько советов будущему президенту США по выстраиванию отношений с Россией: «Единый глобальный фронт для контроля и сдерживания военной агрессии РФ, более эффективные методы борьбы с распространяемой Россией дезинформацией», новые санкции, расширение рамок общественной дипломатии, направленной непосредственно на российский народ.

Многие из этих тезисов разделяют соратники Байдена, которые отвечают за внешнеполитический блок.

Комментируя в ходе ежегодной пресс-конференции 18 января возможное назначение Нуланд, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил: «Люди знакомые. Это, с одной стороны, позволяет при наличии встречного желания, наличии желания откликнуться на те многочисленные предложения по российско-американской повестке дня, которые мы сделали и которые остаются на столе, начать переговоры без большого перерыва и без раскачки. С другой стороны, это даёт нам возможность примерно представить, какую линию будут проводить старые и новые члены внешнеполитической команды новой администрации США».

Сейчас, когда возвращение Нуланд в Госдепартамент — это уже свершившийся факт, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в США Сергей Кисляк заявил, что это назначение не окажет никакого влияния на российско-американские отношения, поскольку ход их развития не может зависеть от одного человека, политика всего государства и его руководства — это гораздо более устойчивая и стабильная данность. Между Клутиным и вакцинацией вместо деэскалации: Байден окончательно запутался в отношении к России © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В свою очередь, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев отмечает, что Нуланд, как и другие высокопоставленные сотрудники Госдепартамента, будет иметь доступ к президенту страны, фактически работая в связке с госсекретарём.

«Нуланд — это спецоперация, она вокруг себя будет собирать пул американских разведывательных и иных ведомств для решения, как они называют, вопросов национальной безопасности», — сказал Суздальцев.

По словам политолога, печеньки, которые Нуланд раздавала участникам Майдана в 2014 году, сменятся на другие способы воздействия, поскольку на новом посту у неё будут более серьёзные возможности и ресурсы. Речь может идти и о попытках вмешательства во внутренние дела России, задача дипломата будет заключаться в том, чтобы продемонстрировать «неадекватность» РФ и «необходимость наказывать» её, уверен Суздальцев.

«Нуланд владеет мастерством провокаций, делает их очень качественно», — подчеркнул эксперт.