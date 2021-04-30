На фоне нового витка обострения в противостоянии между Россией и Западом вопрос будущего приграничных (окраинных) территорий актуализируется прямо пропорционально росту конфронтации. В связи с чем наиболее вероятных сценариев перспектив для Украины как государства в парадигме отношений Россия — Запад немного

Безпалько: Зеленский — марионетка, переговоры нужно вести с его кукловодами © РИА Новости, Нина Зотина

И если с интересами США давно всё ясно (равно как и с интересами их многочисленных «табаки»), то интересы России приобрели конкретную форму лишь после последнего заявления президента Путина, который после многочисленных предостережений о недопустимости продвижения НАТО на восток наконец дал ясно понять, что отныне круг своих интересов Россия будет очерчивать сама — там, где посчитает необходимым.

Рискну предположить, что, кроме безопасности российских границ, Кремль обеспокоен и безопасностью российского бизнеса. А эта сфера интересов современной России сегодня простирается далеко за границы Российской Федерации.

Возьмём в качестве наглядного примера существующие (и планируемые) газопроводы, которые охватывают большую часть Евразии, в частности Европу:

— украинская газотранспортная система;

— «Северный поток – 1 и 2»;

— «Турецкий поток»;

— «Ямал—Европа» через Беларусь;

— Ближний Восток.

«Мы не должны спускать с крючка Зеленского»: Лавров объяснил позицию России по Украине © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк Сирия. Свержение режима Башара Асада в Сирии грозило изменением баланса на топливном рынке Европы. Вследствие чего РФ в прямом смысле слова завоевала возможность контролировать стратегическую территорию на Ближнем Востоке — контроль над Сирией гарантирует Газпрому уже существующие объемы поставок газа в ЕС и может обеспечить в будущем участие российских компаний в новых газовых проектах из стран Ближнего Востока в Европу и Азию.

Беларусь. Очевидно, что Россия, как ответственный поставщик газа в страны Европы, обязана заботиться как о наличии товара, так и о безопасности его транспортировки. А это можно осуществить лишь по территориям со стабильной политической обстановкой. Поэтому сегодня активизировался процесс, связанный со строительством Союзного государства. О чём свидетельствуют результаты последних переговоров президентов двух стран Путина и Лукашенко на фоне событий в Беларуси, связанных с беспорядками, организованными летом 2020 года так называемой оппозицией против действующего президента, и информации о подготовке покушения на президента республики Лукашенко и его семьи.

Турция. Невнимательному наблюдателю поведение Турции в отношении руководства РФ кажется дерзким и отчасти недружественным. Но так ли это в действительности? Последние годы политика Москвы выстроена таким образом, что для турок экономические выгоды сотрудничества с Россией превалируют над конфронтацией. Взять хотя бы «Турецкий поток» и достигнутый между Москвой и Анкарой компромисс на севере Сирии. Туристы из России и крупные инфраструктурные проекты, например строительство атомной электростанции «Аккую».

Но наиболее ярко ситуация во взаимоотношениях Россия — Турция отобразилась в ноябре 2020 года, когда поддерживаемый Эрдоганом президент Азербайджана в Москве при непосредственном участии президента Путина подписал соглашение с премьером Армении по Нагорному Карабаху, в результате чего в Закавказье вернулось прямое влияние РФ, подкреплённое её вооружёнными силами.

Президент Турции только приветствовал такой поворот событий, а создание российской военной базы в регионе его не тревожит.

Германия. Эпопея со строительством газопровода СП-2 близится к своему логическому завершению. Выгоды немцев от этого проекта очевидны — от экономических до политических. И чем ближе момент запуска газопровода, тем явственнее позиция Берлина по отношению к его противникам, в частности США.

В связи с чем глава МИД Германии Хайко Маас на днях заявил, что для ФРГ «Северный поток – 2» важен с энергетической точки зрения.

При этом дипломат аккуратно, но жёстко одёрнул партнёров по антироссийским санкциям и противников СП-2 напоминанием об их политике двойных стандартов: «"Северный поток — 2" всё чаще объявляют некоей панацеей, при помощи которой можно урезонить Россию. Однако это не соответствует реальности в условиях, когда Европа одновременно покупает российский газ через Украину и Турцию, а США в больших объёмах покупают у России нефть».

И чем дальше, тем позиция Германии будет более ужесточаться — как потенциального «транзитёра» газа в ЕС, немцы обязательно воспользуются этим своим статусом уже в скором будущем.

Украина. Если посмотреть на карту с газопроводами в европейской части Евразии и Ближнего Востока и сопоставить увиденное с выводами, приведёнными выше, то мы получаем очевидную картину: территория Украины с её газотранспортной системой и транспортным потенциалом находится внутри пояса из государств и целых регионов, где интересы России в целом соблюдены, политическое влияние растёт, а геополитические позиции крепнут.

И тут закономерен вопрос о «красных линиях», которые Кремль готов проводить там, где посчитает необходимым.

Чтобы красные линии проходили как можно дальше от границ России, необходимо на территории Украины иметь дружественный Москве режим. И, похоже, ситуация, складывающаяся по Украине, такой развязке способствует.

Россия и Украина: какими будут отношения двух стран © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Байдена к переговорам с президентом Путиным указывает на то, что у США назрела потребность для диалога по накопившимся проблемам. Одна из таких проблем — Украина, а диалог подразумевает какое-то решение проблемы, основанное на компромиссе. Но перед компромиссом обязательно пройдут торги, отсюда и последние действия американцев, которые с помощью европейских «табаки» поднимают ставки в надежде усилить свои переговорные позиции. Что указывает на их слабость, вызванную и внутренними противоречиями в самих США, и меняющимися геополитическими раскладами, вызванными активной внешней политикой России.

В связи с этим примечательна статья, опубликованная на днях в The National Interest (США) под заголовком «Россия, а не НАТО контролирует ситуацию на Украине», в которой отчетливо проходит мысль, что страны – члены НАТО не будут вступать в конфликт с Россией по следующим причинам:

— явные проблемы внутри Альянса, вызванные политическими противоречиями, в частности ситуация с Турцией;

— серьёзные технические трудности, препятствующие эффективным действиям НАТО в Восточной Европе, ввиду устаревших видов вооружения;

— неготовность целого ряда европейских стран идти на открытый военный конфликт с Россией из-за угрозы потери выгодного экономического сотрудничества с РФ;

— общая неготовность Запада реально поддержать Украину: «социальные и экономические проблемы вызывают глубокий раскол внутри США, администрации Байдена придётся потратить очень много усилий, чтобы убедить американскую общественность в необходимости начать войну с Россией из-за Украины — войну, которая может обернуться ядерным холокостом. То же самое можно сказать и о Европе».

Такие мысли в американском истеблишменте, не говоря уже о европейцах, сегодня не редкость. Хотелось бы, чтобы политики на Украине эти сигналы замечали и чувствовали тенденции, от которых зависит благополучие украинских территорий и их населения.