Перед потенциальной встречей президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского политики и эксперты обсуждают предполагаемую повестку этой беседы. И гадают, чем она может закончиться для Киева

«Россия не выглядит проигравшей»

Запад прощупывает возможные пути к разрядке в отношениях с Россией, считает украинский дипломат Александр Чалый. По его мнению, сейчас сохраняется шанс избежать развития сценария холодной войны Запада и РФ (в которую втянута и Украина). Об этом он заявил 28 апреля в эфире интеллект-шоу «Черный квадрат» на телеканале «НАШ».

Отвечая на реплику ведущего программы политолога Вадима Карасева относительно результатов предыдущей холодной войны, закончившейся проигрышем СССР и победой Запада, Чалый отметил: «Сегодня, спустя 30 лет после 1991 года, Россия абсолютно не выглядит проигравшей стороной… Наоборот, она оспаривает. Она вернулась к статусу великого государства, и это произошло в 2008 году, в силу грузинских событий, когда она сделала определённые действия и они были признаны по умолчанию со стороны западных стран». Эксперт сказал, чем Россия ответит США, если они продолжат использовать против нее Украину © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

И сегодня, продолжил он, всё же сохраняется альтернатива холодной войне. Дипломат считает, что «Америке нужна определённая разрядка с Россией для того, чтобы балансировать вызовы Китая». Германия и Франция тоже показывают, что они не против диалога с Москвой.

Холодная война лучше горячей

После мартовско-апрельского обострения и эскалации, когда была реальная угроза горячей войны между Украиной и Россией, даже переход к этапу холодной войны — уже позитив, отметил Чалый. Сейчас необходимо проанализировать последствия этого кризиса, подчеркнул дипломат, добавив, что, по его мнению, для президента Владимира Зеленского главный вывод должен заключаться в том, что без диалога с Россией Украина находится в зоне большого риска — и в этом именно контексте Зеленский и принял решение о необходимости встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Однако, по словам Чалого, ему не нравится, что возможная встреча и повестка дня такой встречи обсуждаются в режиме онлайн, больше пользы было бы, если бы стороны вернулись к методам классической дипломатии. Донбасс: летальная помощь США Украине и возможная встреча Путин — Зеленский © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Встречаться необходимо, даже если встреча не принесёт положительного результата, заявил принимавший участие в эфире экс-глава МИД Украины Константин Грищенко. По его словам, это даст Киеву дополнительные аргументы для того, чтобы требовать от других партнёров усилить поддержку Украины.

Политолог Алексей Якубин, в свою очередь, высказал мнение, что обострение в марте-апреле имело целью всё же не переход к горячей фазе войны, но, напротив, переход к разрядке: «дипломатия эсминцев» сменилась звонками и приглашениями, сменилась дипломатией встреч. По мнению эксперта, важно понимать, когда произойдёт встреча Путина и Зеленского — до встречи Путина с президентом США Джо Байденом или же после неё (в ходе дискуссии сошлись на том, что скорее до, чем после).

Юрист и экс-замглавы администрации президента Марина Ставнийчук, в свою очередь, назвала неслучайным готовящийся визит в Киев госсекретаря США Блинкена. По ее словам, ни Россия, ни Украина, ни «весь мир» войны не хотят, и шанс разрядки необходимо использовать.

«Может закончиться поражением»

Стоит отметить, что далеко не все политики на Украине считают встречу президентов РФ и Украины оправданной. В эфире другого украинского телеканала («Прямой») депутат Верховной Рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил, что для него желание Зеленского встретиться с Путиным просто необъяснимо. По мнению депутата, «в нынешней ситуации любая такая встреча может закончиться поражением». Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

Арьев также опасается, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон могут легко пожертвовать интересами Украины в случае двусторонней встречи Путина и Зеленского, говоря о «Северном потоке – 2» для Германии и нефтедобывающей отрасли для Франции, где компания Total имеет соглашения о больших нефтеносных территориях в России.

«Мы не хотим минский вариант»

На переговоры нельзя ехать без программы, отметил принимавший участие в эфире «Черного квадрата» экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун. Он напомнил, что о нежелании выполнять Минские соглашения Киев уже сказал, но — что вместо этого?

«Мы не хотим минский вариант, всё, понятно, мы не будем его выполнять, мы его не хотим. Нам надо предпринять все усилия для того, чтобы либо создать новый вариант, либо найти дорогу для выполнения старого. Без программы на переговоры иди нельзя», — сказал Пискун.

Впрочем, на возможной встрече президентов РФ и Украины должны рассматриваться только двусторонние отношения, а проблемы решения конфликта на востоке Украины Путин предложил Зеленскому обсуждать с руководством непризнанных республик Донбасса.

«Минск» должен быть гибким

Что касается перспективы выполнения Минских соглашений, то во время рабочей поездки в Херсонскую область Зеленский заявил, что «Минск» должен быть гибким.

«Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновленными», — сказал Зеленский, чьи слова приводит президентская пресс-служба. Лавров рассказал, кто может заставить Киев выполнить Минские соглашения © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Он также подтвердил, что считает правильной идею «привлечения других государств к платформе переговоров, которые должны привести к прекращению войны». По словам Зеленского, «это может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками».

«Посольства можно закрывать»

Но что с переговорами между Киевом и Москвой? Политолог Руслан Бортник пояснил, почему Зеленский поручил готовить встречу с президентом РФ именно главе своего Офиса Андрею Ермаку. Эксперт отметил, что «сегодня единственный функционирующий формат украинско-российских переговоров — это Ермак-Козак».

«Всё остальное, дипломатия… оно не работает фактически. Посольства, их можно действительно закрывать по обе стороны, прерывать отношения — реально это на коммуникацию между двумя нашими государствами не повлияет, хотя это и плохой фактор, безусловно», — сказал политолог. Посольство Украины в России. Дом, едва не ставший могилой Ленина

По словам Бортника, Зеленский желает встречи с президентом РФ, поскольку «чудесно понимает, что, не имея диалога с Путиным, он теряет влияние на разворачивание конфликта вокруг Украины, вообще на украино-российские отношения». Но есть и другие важные мотивы. Так, Зеленский наверняка знает о результатах социологических исследований, свидетельствующих о том, что «украинский народ — за украино-российские переговоры».

Наконец, требуют решения накопившиеся вопросы бизнеса, экономических интересов. Всё это и толкает Зеленского на встречу с Путиным, сказал Бортник, добавив, что, по его мнению, «вопрос русскоязычных или Церкви будет обсуждаться в конце, где-то на полях, по большому счёту».