Украине грозит дефицит дизтоплива
Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива из-за планового технического обслуживания белорусского Мозырского НПЗ, которое совпадает с остановкой в поставках с заводов российской "Роснефти". Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщило Reuters со ссылкой на 5 источников на рынке.
По словам источников издания, трейдер Proton Energy Group, который поставлял на Украину дизель и сжиженный газ "Роснефти", остановил экспорт с 1 апреля, а новый поставщик Coral Energy еще не взял это на себя.
"Украина потребляет больше 7 млн тонн дизельного топлива в год, импортируя две трети своих потребностей, преимущественно из РФ и Беларуси. После прекращения поставок Proton Украина пыталась увеличить морской импорт, но объемы были недостаточными", — говорится в сообщении.
Трейдеры рассказали агентству, что "Роснефть", которая в прошлом году поставила на Украину 1,75 млн тонн дизельного топлива трубопроводами и железными дорогами, не планирует возобновлять экспорт в следующем месяце, а на белорусском Мозырском НПЗ назначено плановое техническое обслуживание с 15 мая по 15 июня.
Ожидается, что Мозырский НПЗ поставит на Украину около 150 тыс. тонн дизтоплива в мае по сравнению с обычными 240 тыс. тонн в месяц.
"Мы ожидаем дефицита около 270 тыс. тонн в мае", — заявил один из источников.
Другой собеседник подсчитал, что дефицит дизельного топлива может составлять от 150 до 200 тыс. тонн в следующем месяце.
"Роснефть", Coral Energy, Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Министерство энергетики Украины не ответили сразу на запросы Reuters о комментариях", — добавляет агентство.
Напомним, с апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок — один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива. Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" на Украину.
Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей. В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.
Промпроизводство в марте выросло впервые с начала года
Объемы промышленного производства на Украине в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года впервые с начала года выросли на 2,1%. Скорректированный на эффект календарных дней рост составил 2,4%. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила Государственная служба статистики Украины.
При этом в течение I квартала 2021 года по сравнению с показателями соответствующего периода 2020 года промпроизводство сократилось на 2%.
В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров промышленность сократилась на 2,8%, в перерабатывающей — на 3,3%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросла на 4,1%.
«Не спешите кричать ура. Действительно, индекс промышленного производства за март 2021 года вырос на 2,1% по сравнению с мартом 2020 года. Но за первый квартал 2021 года промышленность Украины упала на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте прошлого года началась клоунада с коронавирусом, и промышленное производство Украины обвалилось 7%. Поэтому рост в этом году — это просто база сравнения. Фактически роста нет, а есть просто умение украинского бизнеса работать в условиях клоунады и карантина. Бизнес действительно наплевал уже на все эти карантины и запреты и работает по своим правилам, как результат — имеет место небольшое, но восстановление работы экономики Украины по сравнению с весной прошлого года. В результате и рост. За апрель 2021 года рост промышленного производства будет около 5-7%. Но до уровня 2019 года, а тем более 2013 года экономика Украины еще не скоро вернется. Несложно делать клоунаду и убивать экономику Украины. А вот действительно помогать экономике Украины работать они не умеют», — написал в Facebook украинский экономист Александр Охрименко.
Напомним, резкое падение промпроизводства на Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% — впервые с 2015 года.
В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.
Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе — на 4,6%, в феврале — на 4,0%.
По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Восстановление экономики ожидается во втором квартале 2021 года.
Украина вводит спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси
Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины с начала мая вводит специальную пошлину на импорт автотехники из Беларуси в размере 35% от таможенной стоимости. Решение МКМТ опубликовано в газете «Урядовий кур'єр» в четверг, 22 апреля. Оно вступает в силу через 10 дней со дня публикации.
Причиной введения спецпошлины стали искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках. Инициатором рассмотрения вопроса выступило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины после обращения ассоциации «Укравтопром».
«Специальная пошлина применяется (…) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», — говорится в сообщении МКМТ.
Под действие 35%-ной пошлины попадают автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и массой 5-20 тонн и более 20 тонн (исключение сделали для автомобильных шасси).
Также пошлина будет действовать на спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).
Это решение затронет и поставки в Украину техники для горнодобывающей промышленности производства Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). В частности, в решении МКМТ упоминается код 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов», который прямо относится к карьерным самосвалам. Всего парк БелАЗов на Украине насчитывает около 2,2 тыс. единиц.
Среди основных клиентов БелАЗа — горно-металлургические компании: Северный, Ингулецкий и Южный ГОКи, а также «АрселорМиттал Кривой Рог». Только на «АрселорМиттал» по состоянию на конец 2020 года было задействовано 35 самосвалов БелАЗ-75131.
Введение спецпошлины может сильно повлиять на возможности компаний ГМК приобретать новую и ремонтировать имеющуюся технику. Учитывая длительность всех процессов закупок и замены карьерной техники, это также может негативно сказаться на объемах добычи и производства железорудного сырья на Украине.