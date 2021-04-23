Украина в мае может столкнуться с дефицитом дизтоплива, промпроизводство в марте выросло впервые с начала года, Украина вводит спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси. Издание Украина.ру о том, что произошло в экономике Украины за неделю

Украине грозит дефицит дизтоплива

СБУ разоблачила схему хищения топлива в «Укрзализныце» © Facebook, Євген Кравцов

По словам источников издания, трейдер Proton Energy Group, который поставлял на Украину дизель и сжиженный газ "Роснефти", остановил экспорт с 1 апреля, а новый поставщик Coral Energy еще не взял это на себя.

"Украина потребляет больше 7 млн тонн дизельного топлива в год, импортируя две трети своих потребностей, преимущественно из РФ и Беларуси. После прекращения поставок Proton Украина пыталась увеличить морской импорт, но объемы были недостаточными", — говорится в сообщении.

Трейдеры рассказали агентству, что "Роснефть", которая в прошлом году поставила на Украину 1,75 млн тонн дизельного топлива трубопроводами и железными дорогами, не планирует возобновлять экспорт в следующем месяце, а на белорусском Мозырском НПЗ назначено плановое техническое обслуживание с 15 мая по 15 июня.

Охрименко рассказал, насколько подорожает дизтопливо на Украине © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

"Мы ожидаем дефицита около 270 тыс. тонн в мае", — заявил один из источников.

Другой собеседник подсчитал, что дефицит дизельного топлива может составлять от 150 до 200 тыс. тонн в следующем месяце.

"Роснефть", Coral Energy, Мозырский нефтеперерабатывающий завод и Министерство энергетики Украины не ответили сразу на запросы Reuters о комментариях", — добавляет агентство.

Напомним, с апреля компания Proton Energy Group S.A., в которую входит сеть Glusco, остановила поставки продукции на украинский рынок — один из крупнейших партнеров компании, Wexler, уже заявил об остановке поставок российского дизтоплива. Сообщалось, что международный трейдер Coral Energy заменит Proton Energy Group S.A. в цепочке поставок НК "Роснефть" на Украину.

Антимонопольный комитет считает, что крупнейшие сети АЗС необъективно реагируют на снижение мировых котировок на топливо, что может приводить к завышению цен для потребителей. В Антимонопольном комитете предостерегли операторов рынка бензина и дизтоплива от антиконкурентных действий, которые могут негативно повлиять на цены и наполнение рынка.

Промпроизводство в марте выросло впервые с начала года

Объемы промышленного производства на Украине в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года впервые с начала года выросли на 2,1%. Скорректированный на эффект календарных дней рост составил 2,4%. Об этом в четверг, 22 апреля, сообщила Государственная служба статистики Украины.

При этом в течение I квартала 2021 года по сравнению с показателями соответствующего периода 2020 года промпроизводство сократилось на 2%.

В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров промышленность сократилась на 2,8%, в перерабатывающей — на 3,3%, а в поставках электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха выросла на 4,1%.

«Не спешите кричать ура. Действительно, индекс промышленного производства за март 2021 года вырос на 2,1% по сравнению с мартом 2020 года. Но за первый квартал 2021 года промышленность Украины упала на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте прошлого года началась клоунада с коронавирусом, и промышленное производство Украины обвалилось 7%. Поэтому рост в этом году — это просто база сравнения. Фактически роста нет, а есть просто умение украинского бизнеса работать в условиях клоунады и карантина. Бизнес действительно наплевал уже на все эти карантины и запреты и работает по своим правилам, как результат — имеет место небольшое, но восстановление работы экономики Украины по сравнению с весной прошлого года. В результате и рост. За апрель 2021 года рост промышленного производства будет около 5-7%. Но до уровня 2019 года, а тем более 2013 года экономика Украины еще не скоро вернется. Несложно делать клоунаду и убивать экономику Украины. А вот действительно помогать экономике Украины работать они не умеют», — написал в Facebook украинский экономист Александр Охрименко.

Напомним, резкое падение промпроизводства на Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% — впервые с 2015 года.

В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе — на 4,6%, в феврале — на 4,0%.

По прогнозу Минэкономики, падение экономики Украины продолжится в начале 2021 года. В дальнейшем низкая база сравнения с прошлым годом даст эффект экономического роста. Восстановление экономики ожидается во втором квартале 2021 года.

Украина вводит спецпошлину на импорт автобусов и грузовиков из Беларуси

Масло, пшеница, бумага и не только: Украина запретила импорт ряда товаров из РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Причиной введения спецпошлины стали искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств в виде утилизационного сбора и неравных условий участия в госзакупках. Инициатором рассмотрения вопроса выступило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины после обращения ассоциации «Укравтопром».

«Специальная пошлина применяется (…) до установления факта прекращения Республикой Беларусь дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины», — говорится в сообщении МКМТ.

Под действие 35%-ной пошлины попадают автобусы (транспортные средства для перевозки 10 человек и более), грузовики с дизельными двигателями и массой 5-20 тонн и более 20 тонн (исключение сделали для автомобильных шасси).

Также пошлина будет действовать на спецтехнику (автокраны, автомобили-уборщики для дорог, автогидроподъемники, автомобили для полива и автомобили-мастерские).

Это решение затронет и поставки в Украину техники для горнодобывающей промышленности производства Белорусского автомобильного завода (БелАЗ). В частности, в решении МКМТ упоминается код 8704 «Моторные транспортные средства для перевозки грузов», который прямо относится к карьерным самосвалам. Всего парк БелАЗов на Украине насчитывает около 2,2 тыс. единиц.

Среди основных клиентов БелАЗа — горно-металлургические компании: Северный, Ингулецкий и Южный ГОКи, а также «АрселорМиттал Кривой Рог». Только на «АрселорМиттал» по состоянию на конец 2020 года было задействовано 35 самосвалов БелАЗ-75131.

Введение спецпошлины может сильно повлиять на возможности компаний ГМК приобретать новую и ремонтировать имеющуюся технику. Учитывая длительность всех процессов закупок и замены карьерной техники, это также может негативно сказаться на объемах добычи и производства железорудного сырья на Украине.