https://ukraina.ru/20260605/poka-na-bumage-poluchat-li-vengry-na-ukraine-to-chto-otobrali-u-russkikh-1079842276.html

Пока на бумаге. Получат ли венгры на Украине то, что отобрали у русских

Пока на бумаге. Получат ли венгры на Украине то, что отобрали у русских - 05.06.2026 Украина.ру

Пока на бумаге. Получат ли венгры на Украине то, что отобрали у русских

Пока Польша отбирает у Владимира Зеленского свои ордена, Венгрия дает Киеву зеленый свет: Петер Мадьяр снял 17-месячное вето на заявку Украины на членство в ЕС. "Венгрия одобрила старт переговоров о вступлении Украины в ЕС", – подтвердил премьер-министр Венгрии.

2026-06-05T06:50

2026-06-05T06:50

2026-06-05T06:50

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венгрия

закарпатье

владимир зеленский

мадьяр

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вооруженные силы украины

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Такое решение Будапешт принял после соглашения с Украиной, благодаря которому у венгров, проживающих на территории Закарпатья, появится больше языковой и культурной автономии. "Украинская сторона в установленные сроки внесет необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие на Украине в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права", - размечтался венгерский лидер. И добавил, что для продолжения диалога между странами, Киеву осталось выполнить пункты соглашения, чтобы на украинской территории появился кластер для венгров. То есть, речь идет о сделке: Венгрия обещает Украине содействие в евроинтеграционных устремлениях, Украина обязуется не гнобить этнических венгров своим "армовиром". А это значит, не терроризировать языковым вопросом и не загонять представителей нацменьшинства в ВСУ."Позволю себе, как уроженке Закарпатья, пояснить, в чём суть конфликта. Вопреки распространённым в СМИ стереотипам, большинство жителей региона принадлежат к русинам - малому славянскому народу, который Украина до сих пор отказывается считать нацменьшинством. Численность же венгерской общины невелика даже по региональным меркам - около 150 тысяч человек, что составляет приблизительно 12% жителей Закарпатья. Но проживают они компактно в Береговском районе, где венгерский язык основной для общения. На нём пишут вывески в магазинах и посты в соцсетях, учат детей с детсада, говорят дома и на работе. Такой вот венгерский уголок близ границы, который Будапешт всегда поддерживал. А теперь представьте, как по этому венгерскому району ударила тотальная украинизация после майдана. Националисты с таким азартом бросились запрещать всё неукраинское, что вместе с основными пострадавшими - русскими гражданами Украины - под раздачу попали, в том числе, венгры. А теперь добавьте сюда факт, что выросшее после распада Союза поколение ни русского, ни украинского языков толком не знает, но их поставили перед фактом, что их дети должны учиться на мове, обращаться в органы власти надо на ней же и вообще надо срочно перековываться в истовых патриотов Незалежной по примеру соседней Галичины, с которой у Закарпатья на самом деле натянутые отношения ещё со времён Австро-Венгрии. Вот, собственно, об этом и говорит Мадьяр, требуя вернуть его соотечественникам базовые права. Кстати, с мэром Берегово, в отличие от Зеленского, он встретился чуть ли не сразу после победы на выборах и даже предложил этот городок как место встречи с главой киевского режима", - поясняет журналист Татьяна Поп, хорошо знающая внутренние расклады в регионе, вокруг которого кипят украино-венгерские страсти.Надо также сказать, что за права венгерского меньшинства экс-премьер Орбан дрался с Украиной все годы своего пребывания у власти. Однако, ничего "выгрызть" так и не смог: украинские власти требовали от этнических венгров изучения украинского языка и поклонения Бандере - вместе со всей страной. Сам Зеленский объяснял эту упоротость опасениями развития сепаратизма и ограничения использования государственного языка. Отказная позиция Киева базировалась на трех ключевых факторах. Во-первых, на образовательных и языковых законах принятых при Порошенко* (приговором которому обещал стать Зеленский). Эти законы обязывали нацменьшинства обучаться на украинском языке, что вызывало жесткое сопротивление Будапешта. Кроме того, любые требования об автономии или особых политических правах воспринимались киевским режимом как угроза территориальной целостности. Под этим соусом щемили и русских, и венгров, и ромов. Но главное, конечно, политическая подоплека: на любой запрет этническим венграм со стороны Украины, Венгрия отвечала блокадой военной помощи и отказом рассматривать вопрос принятия Украины в Евросоюз.Правда, стоило поменяться власти в Венгрии, как Зеленский тут же забыл и про угрозы сепаратизма и про территориальную целостность, которую якобы могли нарушить 150 тысяч этнических венгров из Закарпатья. И вот уже новый премьер-министр Венгрии говорит, что готов встретиться с Владимиром Зеленским уже в начале следующей недели, если стороны утрясут все спорные вопросы. Глава венгерского правительства уверяет, что переговоры между Украиной и Венгрией в настоящее время "проходят очень обнадеживающе" и его страна достигла "всеобъемлющего соглашения" с Украиной в отношении венгерского национального меньшинства. Он подчеркнул, что всего за три недели при власти смог сделать то, чего Виктор Орбан и его команда добивались последние десять лет. "Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав 100-тысячного венгерского меньшинства", - аплодирует сам себе Мадьяр. Он отметил, что выстраданное соглашение является результатом нескольких недель интенсивных переговоров на экспертном уровне между Венгрией и Украиной, в которых также принимали участие политические организации венгерской общины Закарпатья и церкви."Мне очень приятно, что за день до Дня национального единства я могу объявить, что украинское правительство обязалось в ближайшее время включить согласованные меры в свое законодательство, тем самым предоставив нашим землякам в Закарпатье гораздо более широкие образовательные, культурные, языковые и политические права, чем те, которые они имели до сих пор", – выпрыгивает из штанов новый лидер Венгрии. Понять его можно: Мадьяру позарез необходимо продать это соглашение сторонникам Орбана, и склонить их на свою сторону. А за это можно любой гуляш для Киева сварить - по европейскому рецепту. "Если это произойдет, то венгерское правительство поддержит открытие первого раунда переговоров о вступлении Украины в ЕС", – обнадеживает Зеленского Мадьяр.А что же Киев? Формально Украина и Венгрия согласовали 11 пунктов о правах нацменьшинств, которые расширят использование венгерского языка на Закарпатье. Что же записано на 20-ти страницах документа, который Будапешт уже назвал победоносным? На бумаге все выглядит четко: учреждения с классами нацменьшинств получат статус "школы нацменьшинства". Они смогут дублировать вывески на своём языке, а директор или его заместитель обязательно должны владеть им. Ученики и учителя смогут общаться на родном языке вне уроков. Дипломы и аттестаты будут дублироваться на языке меньшинства. Экзамены проведут на венгерском и продублируют диплом на мове. В населенных пунктах, где венгры составляют более 10% населения, граждане смогут обращаться к местным властям на венгерском языке, а чиновники должны будут им владеть (в том числе в электронной форме).Ой, а разве это не пресловутый закон Колесниченко-Кивалова об основах государственной языковой политики? Принятый в 2012 году, он разрешал использование региональных языков и языков нацменьшинств (в первую очередь русского) наравне с государственным украинским языком в тех регионах, где их считало родным более 10 % населения. Майдауны назвали его "диктаторским", в ВР шли настоящие бои против принятия этого "русофильского" документа, а его авторов не называли иначе, как агентами Кремля. Так почему ж сегодня мовные активисты Украины не плюются ядом и не называют Мадьяра притеснителем украинского языка и сепаратистом? Хотя с его подачи на украинской территории официальные названия улиц, площадей, а также вывески на зданиях органов самоуправления и коммунальных предприятий будут переведены на венгерский, а предвыборная агитация, правила голосования и избирательные бюллетени на местных выборах будут двуязычными. Публичные мероприятия также разрешено проводить на языке венгерского меньшинства и использовать национальную символику на госмероприятиях, если она не доминирует визуально над украинской. Можете себе вообразить присутствие триколора на каком-нибудь спортивном соревновании в Днепре? Конечно, нет. Достаточно вспомнить как юные украинские тениссистки затыкают уши и закрывают глаза, заслышав гимн РФ на международных площадках.Интересно, что мовный омбудсмен Елена Ивановская помалкивает в тряпочку относительно таких вольностей в отношении ограничений государственного языка, хотя обычно она живо и бурно реагирует на самое мелкое нарушение украинского мовного законодательства. А тут вдруг тишина. C другой стороны- а на что реагировать? В чем тут новшество и супер-пупер прорыв? Большинство этих положений давно исполняются в Закарпатье. Так что никакого экстраординарного расширения прав венгерской общины в украинском Закарпатье не будет, а документ про 11 пунктов - типичный европейский договор о намерениях.Хотя можно только вообразить с какой завистью и горечью смотрят даже на такую типовую бумажку русскоязычные жители Украины, которым ничего подобного не светит. Русских давно превратили во второй сорт, запретив учиться и говорить на родном языке, не говоря уж об использовании его в госструктурах, или во время "консультаций" о переименовании улиц в честь нацистских приспешников! И при этом никто не борется за расширение их прав: даже из целей СВО незаметно исчез пункт о статусе русского, как второго государственного.Впрочем, и закарпатским венграм пока радоваться рано. Вряд ли официальный Киев намерен исполнять эти пресловутые 11 пунктов, которыми так "пышается" Мадьяр. И никогда Зеленский, который в обнимку с нацистами перезахоранивает трупы ватажков ОУН, не даст слабину в таком чувствительном для радикалов вопросе, как права нацменьшинств. Тем более, что в случае послабления для нацменьшинств в Закарпатье могут заговорить и о языково-культурных правах русских граждан, которых на Украине проживает уж всяко больше венгров, и которых терроризируют мовой куда сильнее.Очевидно, сообразив, что Зеленский его кинул с расширенными правами этнических венгров, Мадьяр сразу сдал назад. Всего за несколько часов сменщик Орбана почувствовал, как непросто было экс-премьеру иметь дело с украинскими клоунами, и начал запихивать зубную пасту обратно в тюбик. Тот, кто обещал Киеву снятие блокады на вступление в ЕС, теперь высказывается против какого-либо упрощенного порядка присоединения Украины к Евросоюзу. "Некоторые государства Западных Балкан уже больше десяти лет ждут у порога ЕС", - демонстрирует разворот на 180 градусов премьер-министр Венгрии. Получил ли он пинок из Брюсселя или ошалел от наглого вранья Киева, но факт остается фактом: стратегические разногласия между Будапештом и Киевом никуда не делись, а смена власти в Венгрии не принесла Украине никакого гешефта.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

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Елена Кирюшкина

украина, венгрия, закарпатье, владимир зеленский, мадьяр, виктор орбан, ес, вооруженные силы украины, оун, эксклюзив