«Национальный корпус» ополчился на государственный телеканал «Дом». Поводом для этого стал нелицеприятный для националистов в целом репортаж, который может намекать и на определенный поворот государственной политики

Концентрация патриотов. Как Украина готовится к войне с Россией выступил в размещенном вечером 19 апреля в Telegram видеообращении глава центрального штаба «Нацкорпуса», бывший командир полка «Азов» в 2016 — 2017 годах Максим Жорин: «Телеканал «Дом» выпустил сюжет «Радикалы в Украине. Разбор». В этом сюжете они также упомянули и нашу политическую силу — «Национальный корпус»… Телеканал «Дом» — это государственный телеканал, который создан для коммуникации с украинцами на временно оккупированных территориях и который имеет целью бороться с российскими нарративами и кремлевской пропагандой. Но те же самые российские нарративы и кремлевскую пропаганду в этом сюжете мы с вами и увидели… Я считаю, что те, кто сделал этот телесюжет, должны понести за это ответственность».

Жорин сообщил: «Мы официально обратились к руководству телеканала, к Нацинальному совету по вопросам теле- и радиовещания, а также к Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (из средств которого и финансируется вещающий на Донецкую и Луганскую области телеканал «Дом». — Авт.). Я, на самом деле, рекомендовал бы удалить этот сюжет, извиниться и не позориться». Видеобращение главы центрального штаба «Нацкорпуса», сопровождаемое более категорично сформулированным текстовым пояснением «требуем извинений и удаления этого сюжета», репостнул и официальный канал «азовской» партии в Telegram.

Запреты и уголовные дела: какой арсенал имеет власть против националистов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк писал на Украине.ру: не исключено, что для облегчения реинтеграции Донбасса в Украину власть может устроить некий показательный «прессинг» националистов.

В этой связи нельзя не вспомнить, что именно на «Доме» выходит передача «Взгляд с Банковой», где на вопросы отвечает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель. Более того, генеральным директором канала является бывший директор по производству студии «Квартал 95» Юлия Островская, а концепцию «Дома» помогал год назад создавать работавший ранее режиссером телесериала «Слуга народа» Алексей Кирющенко. То есть по сути «Дом» сейчас является чуть ли не личным медиарупором Владимира Зеленского.

Правда, Жорин делает в своем видеообращении акценты на других моментах: «В этом сюжете обращаются к так называемому «расследованию» под названием «Список символов ненависти», автором которого является сотрудник избирательного штаба Вадима Рабиновича в 2014 году».

О ком идет речь? На сайте Reporting Radicalism, где опубликован упомянутый список, в разделе «О нас» говорится: «Описание и анализ «символов ненависти» были выполнены Мирославом Гринбергом». Гринберг, кстати, является и первым процитированным в упомянутом видеосюжете «Дома» экспертом.

Насчет работы Гринберга в штабе Рабиновича, возглавлявшего в 2014-м Всеукраинский еврейский конгресс, ничего не известно. Зато хорошо известно, что бывший успешный участник интеллектуальных игр «Своя игра» и «Что, где, когда» затем в 2002 — 2016 годах работал методистом в детских лагерях «Истоки толерантности», проводимых Конгрессом национальных общин Украины, а в 2014 — 2018 годах преподавал на курсах подготовки сотрудников Национальной полиции.

Но вернемся к сюжету «Дома», который, как сказано в текстовом сообщении в Telegram-канале Жорина, «поливает грязью тысячи националистов, которые пошли на фронт добровольцами». Досталось в сюжете не только «азовцам».

Уже в начале сюжета упомянуто, что в списке «символов ненависти» «рядом со свастикой и эмблемой СС оказалась и символика украинских националистических организаций — С14, «Национальный корпус», «Традиция и порядок». Далее говорится, что «украинские националистические организации действительно нередко появляются в медиа вместе с сообщениями о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах», и что «фигурантами уголовных производств становятся в том числе националисты, из последних примеров — подозрениям тем, кто нанес ущерб госсобственности во время митинга у Офиса президента в поддержку экс-лидера одесского областного отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко, или задержание Семена Семенченко, который в 2015 году активно сотрудничал с «Правым сектором» и другими националистическими организациями». Сотрудничал, правда, это громко сказано — Семенченко в июле 2015 года словесно поддержал «Правый сектор» во время громкой перестрелки в Закарпатье, хотя еще годом ранее обвинял «правосеков» в мародерстве на фронте.

Только «понадкусывать». Готовы ли националисты Украины воевать с Россией? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но речь-то идет именно про то, что «показывать». Например, в репортаже уверяется, что «радикальные организации не влияют на общенациональную повестку и не могут продавить никаких решений на таком уровне… как минимум потому, что не представлены в органах государственной власти». Но это не совсем так. Бывший глава штаба «Азова» Вадим Троян является заместителем министра внутренних дел Арсена Авакова, командир одной из рот Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и представитель «Державнической инициативы Яроша» Андрей Шараскин прошел в 2019 году в Верховную Раду от партии «Голос» (ему передал свой мандат Святослав Вакарчук), наконец, в прошлом году депутатом Черкасской областной рады был избран бывший боец «Азова» и один из создателей «Национального корпуса» Олег Петренко, правда, официально выдвинутый не своей партией, а местным блоком «Черкащане».

Обозреватель «Дома» Виталий Сизов призвал в репортаже к особому вниманию преступлений ненависти: «Каждое должно быть расследовано, и виновные должны быть наказаны, тогда люди будут знать, что, несмотря на определенные проявления со стороны маргинальных националистических организаций, они преследуются государством».

Но это озвучивание очевидных вещей. Тем более если по логике репортажа никакого влияния у националистов нет, то с чем и бороться-то?

* Организация запрещена Верховным судом РФ.