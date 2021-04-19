Украина, несмотря на внешнеполитические (то есть на международной арене) заявления о том, что это Россия готовится на нее напасть, на самом деле ведет подготовку к войне. Вплоть до того, что уже проводит своеобразную мобилизацию националистических и патриотических элементов, создавая из них новые добробаты, как перед войной в 2014-ом году

«Концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели — дать решительный отпор возможным провокациям и агрессии! — призвал 16 апреля в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков. — Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов — регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны. Так, в 2014 так будет и сейчас, если придется!»

Обращение двоякое — вроде бы речь идет про мобилизацию только силовых ведомств и резервистов (Министерство обороны Украины, как увидим далее, понимает все только в таком контексте), но при этом даны и прямые отсылки к добровольческим батальонам, чье создание Аваков санкционировал в 2014 году: «Спасибо каждому бойцу добробатов за достойную службу в зоне АТО! Призываю вас, собратья, если Родина позовет — снова объединиться и встать на защиту родной земли!»

Упомянутые Аваковым «гражданские патриоты-ветераны», кстати, уже создают нечто вроде новых добровольческих батальонов.

Корпус украинского резерва

Несколькими днями ранее, 13 апреля, о прошедших перед этим в выходные учениях отчиталось Движение ветеранов Украины. Учредителями этой общественной организации, зарегистрированной 3 декабря 2018 года (как раз после мобилизации националистов в ноябре 2018-го во время объявления военного положения на Украине), выступили 11 общественных организаций — «Ветеранское братство», Ветеранское движение Украины, Киевский городской союз участников АТО, Всеукраинская ассоциация участников боевых действий, Союз ветеранов антитеррористической организации, Союз инвалидов войны и ветеранов АТО Хмельниччины, Ивано-Франковская областная ассоциация участников и ветеранов АТО, Лига ветеранов АТО и боевых действий «Карпатская земля», Объединение участников АТО «Побратим», Объединение участников АТО Тернополя, Ассоциация участников и инвалидов антитеррористической организации.

«Реагируя на обострение общественно-политической ситуации, накопления российских войск на границах Украины и слабость центральной власти, Движение ветеранов Украины в эти выходные провело тестовую мобилизацию актива региональных организаций! — написал 13 апреля в Facebook один из лидеров Движения ветеранов Украины Антон Колумбет, занимающий пост заместителя главы Киевского городского союза участников АТО. — Участие в собрании приняли более двух тысяч участников боевых действий из 15 областей. Своими силами, почти без привлечения государственных ресурсов, ветераны поставили в условный строй несколько батальонов резервистов оперативного резерва первой очереди по всей стране… Поздравляю с рождением Корпуса украинского резерва!»

Более лаконичная версия пресс-релиза, где нет упоминания Корпуса украинского резерва, но приведены те же цифры, была опубликована в тот же день в официальном Telegram-канале объединения.

Что касается цифр мобилизации, то тут есть большое сомнение. На 14 фотографиях с учений, опубликованных Колумбетом (хотя речь идет о 15 регионах, но, возможно, активисты из двух регионов собрались на учения в одном месте — такое бывает), на каждой в среднем от 10 до 30 человек, и только на двух порядка полусотни бойцов. То есть суммарно не две тысячи человек, а двести — триста. И это — с учетом мобилизации «азовских» структур в лице «Ветеранского братства» и «Национальных дружин», к которым относятся минимум 4 фотографии из подборки Колумбета, причем две самые массовые, и «Карпатской Сечи», чей флаг присутствует еще на одной фотографии.

Если посмотреть по публикациям на сайте «Национального корпуса», четыре упомянутых фотографии из подборки Колумбета — это сборы «азовцев» под Киевом, в Харькове, в Полтаве и в Николаеве. Возможно, к «азовцам» относятся еще какие-то фотографии в подборке Колумбета, на которых у бойцов не присутствуют флаги с символикой организаций и которые нельзя сопоставить с публикациями в Telegram-канале и на сайте «Нацкорпуса».

Как мы писали 7 апреля накануне этих сборов: «Реальный мобилизационный потенциал тыловых «азовских» структур показали «мобилизационные сборы», объявленные «Нацкорпусом» и «Нацдружинами» после введения Петром Порошенко военного положения. В итоге в столице страны 27 ноября 2018 года на стрельбы пришло около сотни человек, и то далеко не каждый со своим оружием, суммарно столько же — по регионам, где с оружием было еще хуже».

С тех пор, за минувшие 10 дней, в принципе, мало что изменилось.

Понятно, что это лишь вершина айсберга, то есть самые активные, подготовленные и вооруженные люди, за которыми — более аморфная, менее мотивированная либо хуже подготовленная, но гораздо более многочисленная масса националистов. Однако пока что реальный мобилизационный потенциал последних достаточно ограничен.

«Легионы порядка» в тени Боцмана из «Азова»

В отличие от прочих националистов, решивших проводить мобилизацию в рядах общего Движения ветеранов Украины, «Традиция и порядок» вполне по-ленински решили «идти своим путем».

«Мы должны быть готовы. Мы — это в первую очередь украинские христиане, которые с оружием в руках готовы защищать Веру и Родину, — написал 15 апреля в Telegram лидер «Традиции и порядка» Богдан Ходаковский, успевший летом 2014 года недолго повоевать в АТО вместе с бойцами Дмитрия Корчинского. — Что именно будут представлять из себя христианские добровольческие подразделения? Решим на открытых съездах, которые пройдут уже в ближайшие дни в нескольких городах страны. С завтрашнего дня на базе движения «Традиция и порядок» начинает работать мобилизационный центр для всех желающих присоединиться к нам в случае полномасштабной войны».

Формально мобилизационный центр уже работает, но пока что о том, что он представляет из себя (и представляет ли вообще что-то), неизвестно. Известно лишь о названии, которое будут носить эти «добровольческие христианские отряды».

«Кто мы? «Легионы порядка» — это спортивная и военная инициатива направлена на подготовку украинских христиан к защите страны от внешней агрессии, координацию усилий на случай чрезвычайных ситуаций и взаимной помощи, — сообщил 16 апреля лидер «Традиции и порядка». — Мы готовы подставить плечо государству в трудных обстоятельствах от гуманитарных кризисов к пополнению вооруженных сил. «Легионы порядка» — объединение практикующих христиан, стремящихся быть на острие борьбы за Веру и Отечество».

Точно так же пока не поступало информации и по поводу «открытых съездов» в некоторых городах страны, хотя в процитированном посте Ходаковский очертил примерную географию деятельности «легионеров»: «Сейчас мы действуем в Киеве и области, вскоре также в Харькове, Одессе и Львове». Возможно, появятся они также в Житомире, где ранее было сильное отделение «Традиции и порядка», да и сам Ходаковский происходит из Житомирской области.

Если заглянуть на страницу «Легионов порядка» в Instagram, то можно узнать, что организация начала действовать уже пару месяцев (!), то есть за несколько недель до обострения. Первая публикация там появилась 13 февраля этого года. На последующих фотосессиях, выложенных в феврале — марте, видны тренировки в зале (причем тренировки с щитами и дубинками), стрельбы в тире и т.д. Людей на фотографиях немного — ни на одной нет больше 10 человек, причем даже с замазанными лицами видно, что в основном это совсем молодые ребята, старшеклассники или студенты первых курсов.

А если заглянуть в базы юридических лиц, то можно узнать, что общественная организация под таким экзотическим названием зарегистрирована в Соломенском районе Киева еще 22 апреля 2019 года, то есть год назад. Неделей ранее «Традиция и порядок» сообщила на своей странице в Facebook о создании спортивного крыла организации под названием «Легионы порядка».

На проведенном 25 апреля 2019 года консервативными организациями марше в Киеве было представлено большое количество символики «легионеров». Но далее развитие эта инициатива не получила. Численно, нельзя не заметить по фотографиям, за два года «Легионы порядка» никак не выросли.

Почему же «Легионы порядка» реанимировали в этом году, но при этом сейчас «легионеры» не стремятся влиться в общий хор мобилизационного движения ультраправых? Есть несколько возможных причин.

Во-первых, взаимная нелюбовь между ультраправыми консерваторами и национал-либералами из «Демократической секиры», в политсовет которой входит упомянутый выше один из лидеров Движения ветеранов Украины Антон Колумбет. Нелюбовь была и раньше на чисто идеологической почве, а летом 2020 году обострилась из-за того, что представители «Демсекиры» называли «Традицию и порядок» и ее давнего союзника «Фрайкор» всякими нехорошими словами и выражали в своих чатах надежду, что «всякие «свободовцы» — «нацжены» (презрительное название «Национальных дружин», основанное на том, что на украинском «дружина» это, собственно, еще и «жена». — Авт.) — ТиП — фрайкоры сдохнут сами по себе».

Во-вторых, нельзя не заметить, что уже довольно давно «Традицию и порядок» обихаживает бывший глава разведки «Азова» Сергей Коротких (носивший на фронте позывной Боцман), а в последние месяцы взаимная любовь стала совсем уж заметной, вплоть до того, что Коротких лично посещает акции «Традиции и порядка» и откровенно уж рекламирует начинания организации. Например, он писал 15 апреля в своем Telegram-канале «С.Коротких "Боцман"»: «Моё мнение: для христиан нужны отдельные подразделения. Новых крестоносцев… Богдан Ходаковский — молодой, да ранний лидер православных».

Наши источники в Киеве утверждают, что между Андреем Билецким и Коротких в последнее время обострились противоречия, связанные с тем, что Боцману «не дают рулить» в «азовском» движении, которое он уже считал своим как едва ли не главный его спонсор. В итоге Коротких, будучи отжат от «Нацкорпуса», перенес свои симпатии на «Традицию и порядок», пытаясь превратить их в свою карманную организацию. Поэтому и неудивительно, почему «легионеры» не проводят общих мобилизационных мероприятий с «азовцами».

«Личное войско» мэра Ивано-Франковска

В отличие от прочих националистов, «Свобода»* не развернула мобилизационную кампанию. Если заглянуть на сайт партии или страницы в соцсетях бессменного вождя партии Олега Тягнибока и его ближайших соратников, то они ездят по разным культурно-просветительским мероприятиям, комментируют новостные поводы, но в общем-то этим и ограничиваются. Нет призывов к мобилизации и на страницах в соцсетях «Легиона Свободы», объединяющего партийцев-ветеранов АТО, и его командира Олега Куцина.

Однако, с подобным призывом, пусть и локальным, выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Это восходящая звезда «Свободы», благодаря успешной деятельности на посту главы областного центра буквально «тянущая» за собой электоральные результаты партии во всем регионе.

«Поручил руководителю Муниципальной инспекции Ивано-Франковска Михаилу Шутаку сформировать отряд добровольцев, в случае полномасштабного вторжения смогут отправиться защищать нашу землю на восточной границе. Потому что мы все понимаем, что обострение будет. Надо быть готовыми, — написал Марцинкив 15 апреля на своей официальной странице в Facebook. — Если из Ивано-Франковска поедут на восток добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе. А в Муниципальной инспекции пока есть 36 участников боевых действий. То есть люди опытные и в случае вторжения РФ могущее дать советы на фронте. Будем готовы».

Собственно, это все. Больше никакой информации о подготовке отряда добровольцев не появлялось ни на странице Марцинкива, ни на сайте и странице ивано-франковской «Свободы». На последних даже на призыв мэра на мобилизацию не отреагировали, хотя при этом разместили его призыв на субботник 17 апреля. Не исключено, что местные «свободовцы» без особого энтузиазма относятся к инициативам мэра, пусть и однопартийца. А Муниципальная инспекция — полное название которой звучит как Коммунальное предприятие «Муниципальная инспекция «Добродий» Ивано-Франковской городской рады — это своего рода «личное войско» мэра.

Ивано-франковская Муниципальная инспекция — это аналог киевской «Муниципальной варты», представляющая собой группу спортивных мужчин в униформе с шевронами, которые патрулируют улицы (на некоторых фотографиях вместе с Национальной полицией, на других — сами по себе), охраняют порядок на массовых мероприятиях, проводят «рейдовые мероприятия» по лесополосам в поисках очагов пожаров и т.д. Не знаем как в Ивано-Франковске, но в Киеве, Одессе и других городах «варта» вооружена газовыми баллончиками и травматическими пистолетами, которые доступны к покупке гражданами. В некоторых случаях упоминались спецсредства в виде резиновых дубинок, но они доступны для покупки, в том числе сотрудниками частных охранных компаний. Боевого же оружия у «варты» не имеется, и в этом их принципиальное отличие от полиции.

На инициативу Марцинкива — точнее, на мощный всплеск вокруг нее в соцсетях и массмедиа — быстро последовал окрик из Министерства обороны. В самом деле, что будет, если каждый мэр начнет на базе своей «варты» собирать отряды добровольцев?

«Прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не разжигать панические настроения в обществе, — говорилось в «Обращении Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака», опубликованном 16 апреля на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. — Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использована российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине».

Вместо эпилога

Как видно из фото и документов, которые мы привели, при всей идеологической накачке, которую ведут националисты и так называемые "патриоты", в Украине их пока нсчитывается от нескольких десятков до нескольких сотен, слабо или совсем никак не вооруженных молодых людей с "тщательно промытыми мозгами". В этом смысле г-н Хомчак может спать спокойно, никакая российская пропаганда, а уж тем более реальные представители ВС России не увидят для себя угрозу в этих юных последователях белецких и коротких.

Но вопрос-то все равно возникает — где те от двух до пяти миллионов стволов, которые даже по заявлениям официальных лиц Украины имеются у граждан? Они и есть, только припрятаны в надежных местах обычных крестьян, фермеров, в рабочих окраинах городов. Припрятаны не для участия в войне, а для защиты от тех представителей националистических организаций, а так же добробатов (типа "Торнадо"), которые в свое время прославились грабежами и пытками гражданского населения на Донбассе.