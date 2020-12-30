История некогда грозной и популярной партии Олега Тягнибока «Свобода», похоже, клонится к финалу — политическая сила теряет электорат и на Западной, и на Восточной Украине. Пока что на плаву «Свободу» держат только консерватизм избирателей и успешная хозяйственная деятельность однопартийцев, ранее ставших мэрами крупных западноукраинских городов

Конечно, для «Свободы» выборы являются уже привычным процессом, она имеет разветвленную сеть отделений, большое количество депутатов и мэров, название и символика политической силы хорошо узнаваемы, ее финансирует крупный бизнес. Не случайно наличествует и высокая проходимость ее представителей — в депутаты прошли 866 из 1014 (85,40%) кандидатов, выдвинутых от партии.

Шанс для страны: пророссийские силы лидируют в украинском соцопросе © platform.org.ua Андрей Садовый с «Самопомощью», потом Украинская галицкая партия (по сути это не националисты, а «автономисты», требующие большей управленческой и финансовой самостоятельности региона от Киева), затем «Голос» и «Европейская солидарность».

В итоге на выборах в этом регионе «свободовцы» с 2014—2015 годов сплошь и рядом оказываются на четвертых-пятых местах. Сейчас тут обходят «Свободу» даже такие недавно возникшие локальные политические силы, как партия «Варта» (Всеукраинский альянс региональных и территориальных активистов).

Например, на выборах во Львовскую областную раду «Свобода» заняла лишь шестое место с 46.721 голосов (6,05%), тогда как пять лет назад у нее было третье место с 135.344 голосов (12,87%). Аналогично на выборах во Львовскую городскую раду — пятое место с 15.097 голосов (6,86%), а пять лет назад было третье с 27.225 голосов (9,88%). И такая же ситуация и по районным, и по городским радам и так далее.

Справедливости ради надо отметить, депутатов «Свобода» в большинстве из них на Львовщине все же провела.

Стоит заметить, что в этом регионе «Свободе» пришлось столкнуться с сильной конкуренцией со стороны Народного Руха Украины (НРУ), но об этом немного дальше. Опять же, немало голосов отняла у партии Тягнибока «Европейская солидарность», но не следует забывать, что 5 лет назад в регионе первые места вообще занимала «Самопомощь» Андрея Садового, ныне сильно растерявшая голоса. Так, на выборах во Львовскую городскую раду 25 октября 2015 года «Самопомощь» была первой с 87.346 голосов (31,69%), а спустя пять лет назад — уже второй с 42.787 (19,44%).

Как мэры «вытягивают» рейтинги партии

В этой связи интересны хорошие результаты, полученные 25 октября 2020 года на местных выборах «Свободой» в соседней Ивано-Франковской области. Там хорошо видно, что хотя партия взяла первое место на каждом из трех упомянутых далее выборов, но максимум у «Свободы» именно в областном центре, а по мере удаления от него результат ощутимо снижается: в Ивано-Франковской городской раде — 54,10% голосов, в Ивано-Франковской районной раде — 36,30%, в Ивано-Франковской областной раде — 19,37%.

Очевидно, рейтинг партии в регионе является проекцией популярности правящего с 2015 года Ивано-Франковском Руслана Марцинкива, оказавшегося, кстати, очень эффективным и поэтому любимым избирателями мэром, этаким местным Садовым образца 2014 года, еще до мусорных и прочих скандалов.

Если пять лет назад Марцинкив получил 23,69% голосов в первом туре и 54,82% во втором, то на этих выборах взял в первом же туре 84,78%, с сокрушительным отрывом от ближайшего конкурента из «Европейской солидарности» с 7,05%. Причем в абсолютных цифрах Марцинкив получил 25 октября в полтора раза больше голосов (67.050), чем «Свобода» в Ивано-Франковскую городскую раду (40.067), то есть это именно партия, давним членом которой он является, тут «светит его отраженным светом», а не наоборот.

Хотя по мере удаления от Ивано-Франковска популярность «Свободы» в регионе снижается, ей удалось провести своих депутатов практически во все городские и районные рады.

На выборах в Тернопольскую областную раду «Свобода» заняла второе место c 55.016 голосов (16,46%) — после «Европейской солидарности» с 75.386 (22,55%). Стоит отметить, что пять лет назад итоги были немного другие — 19,81% и 28,02% соответственно. Потеряла голоса, кстати, и партия Порошенко, причем, судя по всему, за счет вышедшего в этом году на третье место «За майбутне» с 15,00% голосов.

В Тернопольской районной раде результат партии оказался немного лучше — второе место с 34.467 (18,91%) после «ЕС» с 39.049 (21,43%), но в двух прочих районах «Свобода» скатилась даже ниже второго места: третье место с 4929 голосов (11,74%) на выборах в Кременецкую районную раду и шестое с 11.216 (10,33%) на выборах в Чортковскую районную раду.

На выборах в Тернопольскую городскую раду «свободовцы» смогли все же занять первое место с 25.929 (38,27%) и оттеснить «ЕС» на второе с 11.509 (16,99%). Партия также провела своих кандидатов практически во все городские, поселковые и сельские советы области, хотя такого триумфального успеха, как в областном центре, повторить не удалось.

Опять же, напомню, что «свободовец» Сергей Надал успешно переизбрался 25 октября на пост мэра Тернополя, набрав уже в первом туре 52.876 голосов (74,59%). Как и в Ивано-Франковске, рейтинг мэра «подтягивает» партию. Пять лет назад на выборах в Тернопольскую городскую раду «Свобода» получила хоть и первое место, но результат ниже — 20.690 (25,85%).

В Хмельницкой области «Свобода» не выдвигалась в областную раду, на выборах уровнем ниже — районных — прошла только в Каменец-Подольском районе, заняв шестое место с 8140 голосов (9,76%). Зато на выборах в Каменец-Подольскую городскую раду «Свобода» заняла уже первое место с 5340 голосами (22,41%) и получила 11 из 38 депутатских мандатов.

Синхронно на выборах мэра Каменец-Подольского успешно переизбрался «свободовец» Михаил Поситко, в первом туре занявший второе место с 8803 голосами (35,46%), а во втором туре 15 ноября победивший с 58,33% голосов.

По другим городским радам Хмельницкой области результат «Свободы» был ощутимо хуже, буквально на грани прохождения: в Полонской городской раде шестое место с 737 голосов (8,26%), в Шепетовской городской раде восьмое место с 662 (6,63%). Кроме этого партия провела депутатов в несколько поселковых и сельских рад, но и там ее результат был невысок — в основном в районе пятого места.

Как видим, «проекция» на партию рейтингов успешных мэров заметна сразу в трех регионах Западной Украины, что уже говорит о своеобразной тенденции — не «Свобода» за счет своей популярности проводит мэров, а мэры «подтягивают» партию за собой.

Почему тягнибоковцы теряют избирателей

Поговорив про успехи «Свободы», перейдем к ее очевидным провалам, причем в том числе и на Западной Украине — уже там, где ей не мешал ни Народный Рух Украины, ни в общем-то сосредоточенная на Галичине «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

На выборах в Волынскую областную раду «свободовцы» заняли шестое место с 27.164 голосов (9,31%), тогда как пять лет назад у них было там четвертое с 35.825 (8,70%). В процентах в этом году за счет низкой явки «свободовцам» удалось даже немного подняться и сохранить прежнее число мандатов (7), но в целом некоторое «провисание» рейтингов заметно.

Партия Тягнибока также прошла в Волынской области и во все четыре районные рады, получив пятое место с 5874 голосов (12,09%) во Владимиро-Волынской, такое же место с 9060 (11,42%) в Ковельской, такое же место с в Луцкой с 13.652 (11,28%) и седьмое место с 2285 (5,65%) в Камень-Каширской, где «Свободу» потеснила Украинская народная партия (об этом далее).

На выборах в городские рады партии также пришлось довольствоваться в среднем пятым-шестым местами, исключая успех на выборах в Нововолынской городской общине, где «Свобода» заняла третье место с 1590 голосов (12,24%) и получила 5 из 34 мандатов, и Берестечковской городской общине, где «Свобода» заняла второе место (5 из 22 депутатов, в этом небольшом городке действует мажоритарная, а не пропорциональная система выборов). А вот в поселковые и сельские советы ни один выдвинутый партией кандидат не прошел.

На выборах в Ровенскую областную раду «Свобода» заняла седьмое место с 22.602 голосов (7,41%), пропустив вперед даже слабо выступавшие по всей стране «Силу и честь» Игоря Смешко (31.035, или 10,26%) и Радикальную партию Олега Ляшко (24.057, или 7,88%). Пять лет назад у «Свободы» было четвертое место с 39.974 голосов (9,50%). На одно лишь падение явки такое «проседание» результата партии не спишешь.

Не особо лучше партия выступила в городах, например, в Ровно заняв пятое место с 4309 голосов (7,27%), в прочих «свободовцы» депутатов получали, но выше шестого места не поднимались. В целом аналогичная ситуация была и в сельской местности. И опять же повсюду в этом регионе успешно выступают партии Смешко и Ляшко, давно уж списанные со счетов в масштабе страны.

В Винницкой области у «Свободы» на этот раз не оказалось шансов, весь регион разом забрала под себя «Украинская стратегия Гройсмана», городского главы Винницы в 2006 — 2014 годах, а позже в 2016 — 2019 годах достаточно успешного премьера, при котором область уверенно лидировала в получении финансовых субвенций из бюджета страны.

Таким же скромным оказались результаты «Свободы» в Закарпатской области, в виде прохождения — буквально «чиркая дном» о 5%-ный барьер — в Раховскую городскую раду с 409 голосами (5,72%).

Черновицкая область — историческая Буковина — также не принесла «Свободе» особых результатов. На выборах в областную раду партия заняла четырнадцатое место с 5214 голосов (2,51%), из трех районных рад прошла в одной — в Вижницкой, где заняла седьмое место с 1450 (5,50%).

Юго-Восток — прохождение «на грани»

Что касается территории исторической Гетманщины (Киев с Левобережьем), «Свобода» там не была особо успешной, но ее результаты все же изучить стоит.

На выборах в Киевскую городскую раду «свободовцы» 25 октября набрали 21.754 голосов (3,15%). Это втрое ниже, чем пять лет назад, когда «Свобода» получила 66.797 голосов (7,73%) и 14 депутатских мандатов, сформировав свою фракцию в столичной раде.

Участвовавший в выборах мэра Киева наиболее популярный в столице представитель «Свободы» Андрей Ильенко, дважды избиравшийся здесь в Верховную Раду, набрал 25 октября 14.519 голосов (2,0%). Но стоит отметить, что в отличие от выборов в городскую раду в победу «свободовца» на выборах мэра верил мало кто, Кличко своим рейтингом под 50% изначально «забивал» всех.

В Киевскую областную раду «Свобода» не прошла, набрав лишь 22.537 голосов (4,49%) и немного не дотянув до 5%, тем более конкуренция была велика.

В Черниговской области партия не участвовала в выборах в областную раду, а из 16 районных рад пыталась избираться лишь в две, и оба раза неудачно.

На выборах в Полтавскую областную раду «свободовцы» получили 12.617 голосов (3,26%), в Полтавскую районную раду — 8502 (5,36%) и 4 мандата, в Полтавскую городскую раду — 3467 (5,20%) и 3 мандата.

На выборах в Сумскую областную раду (в городскую «свободовцы» не выдвигались) партия Олега Тягнибока получила 7536 голосов (2,73%), при этом успешно пройдя на выборах ниже уровнем: 3918 (7,38%) и 4 депутатских мандата на выборах в Конотопскую районную раду и первое место с 4085 голосов (22,37%) и 11 из 38 депутатских мандатов на выборах в Конотопскую городскую раду.

Тут нельзя не вспомнить, что с ноября 2015 года (с некоторым перерывом с 28 августа 2018-го, когда его отстранили от власти депутаты городской рады, до 5 июля 2019 года, когда это решение отменил Сумской окружной административный суд) мэром Конотопа является «свободовец» Артем Семенихин. Однако Семенихин — не Марцинкив, это скандальный праворадикал, почему он и был отстранен от власти депутатами, а 25 октября этого года проиграл шедшему самовыдвиженцем Александру Луговому, в 2010 — 2014 годах возглавлявшему Конотопскую районную государственную администрацию, — 6258 голосов (31,87%) против 7332 (37,34%). И при Семенихине партия в городе не только не набрала голосов, а даже утратила в абсолютных цифрах (хотя в процентах сейчас из-за низкой явки удалось и прибавить): 25 октября 2015 года она получила в Конотопе первое место с 4384 голосов (17,86%).

Наконец, на выборах в Харьковскую городскую раду (в областную «свободовцы» отказались выдвигаться) партия Олега Тягнибока взяла 2380 голосов (0,77%). Пятью годами ранее, 25 октября, результат у «свободовцев» в Харькове был выше — 9512 голосов (1,99%).

Что касается других регионов, обычно относимых к Юго-Востоку и иногда конкретно выделяемый в субрегион Днепра или Надднипрянщины, в Днепропетровской области, где в областном центре и расположенном рядом районе «Нацкорпус» собрал 11.351 голос, «Свобода» на этих выборах не выдвигалась. Зато в отличие от «Нацкорпуса» «Свобода» пошла на выборы в Днепровскую областную раду и собрала там схожее число голосов (скорее всего, тех, кто голосовал на выборах в Днепровскую районную и Днепровскую городскую рады за «Нацкорпус», и наоборот) — 12.377 голосов, правда, получив последнее, одиннадцатое место с 1,60%.

Провести своих депутатов в Днепропетровской области «свободовцам» удалось на выборах в рады двух небольших городов — Апостоловскую, где партия взяла восьмое место с 322 голосами (5,67%) и получила 2 мандата, и Верхнеднепровскую, где у партии седьмое место с 574 (5,93%) и тоже 2 мандата.

Куда более скромными были достижения «свободовцев» в соседней Запорожской области, где они прошли лишь в Веселовской поселковой раде, набрав 247 голосов (6,70%) и получив 2 депутатских мандата.

В Кировоградской области «Свобода» выдвигалась очень локально — миновав уровни областной и районных рад, только в 6 из 12 городских, причем лишь в одной, Помичнянской, ей удалось получить 1 мандат из 22 (выборы в городе с населением менее 10 тыс. человек проходят не по пропорциональной, а по мажоритарной системе).

Как видим, возможности для прохождения — пусть и уровнем ниже областных и районных рад, и на грани 5% барьера — у «Свободы» сохранились даже в регионах Юго-Востока.

Выводы и прогнозы по «Свободе»

В целом нельзя не отметить, что «Свобода» с 2014 года переживает эрозию электората, связанную с потерей прежнего удачного позиционирования. В период правления Виктора Януковича было понятно, зачем голосовать за партию Тягнибока.

Во-первых, «Свобода» сумела добиться статуса главных «защитников украинцев», потеснив прочие правые партии, при этом имела достаточно понятную рядовому обывателю программу и была вписана как одно из звеньев в объединенную оппозицию. Во-вторых, при этом партия имела имидж брутальных ребят, которые всегда первыми пойдут и на любой митинг, и подерутся с «титушками», привлеченными застройщиком, и на власть «наедут».

С 2014 года партию потеснили новые политические проекты и на политическом поле (сначала «Народный фронт» с Александром Турчиновым, Арсеном Аваковым и комбатами в списке, а затем и «Европейская солидарность» Петра Порошенко), и на улице (статус главных драчунов перехватил «Правый сектор»*, а затем «Нацкорпус»).

Сложно вспомнить хотя бы одну заметную инициативу, которую бы проводила или в которой участвовала партия Олега Тягнибока после масштабной кампании по бойкоту российских товаров, проводимой в 2014—2016 годах.

Ощущение, что за последние годы партия «окуклилась» и теряет диалог с обществом — раз в год устраивает ритуальный марш 14 октября в годовщину создания УПА*, а прочие акции проводит только «для себя» во всех смыслах этого слова (от тем до участников), вследствие чего они малозаметны.

Спасает партию лишь наличие сложившегося за десятилетия актива, представленного в большей части регионов, и сложившегося электората (те самые 2—3% по стране), существование которого поддерживается неблагоприятной экономической ситуацией — электорат «Свободы» отличается, к примеру, от электората «ЕС» крайне негативной оценкой происходящего в стране.

К тому же, зачастую это пожилой актив и электорат, которому сложно менять идеологические ориентиры. Так что партия может «гнить», оставаясь на существующем сейчас уровне, еще очень долго.

Кстати, создается впечатление, что чисто идеологические партии на Украине утрачивают свою популярность, а на смену им — как и на Западе — приходят популистские проекты, завязанные на конкретного человека.

Если на Западе республиканцев оживил за счет своей популярности и эксцентричности Дональд Трамп, а британских консерваторов — Борис Джонсон, то на Украине после феномена Владимира Зеленского и его «Слуги народа» (уже сходящих на нет), «Свободу» на местных выборах очевидно «вытягивают» за счет своих хозяйственных достижений популярные мэры — Марцинкив, Надал и другие.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.