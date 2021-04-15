В последние дни украинские телеграм-каналы бомбардируют подписчиков новостями о том, что их источники сообщают о якобы предложении главы Офиса президента Андрея Ермака разместить корабли ВМФ США в двух портах Украины: Одессе и Очакове.

Понятно, что это в немалой степени пропаганда, рассчитанная на внутреннего потребителя, дескать, показать, какие Зеленский и Ермак крутые патриоты. Но, несомненно, что у украинского руководства есть такие желания, которые должны высказываться на переговорах, ведь, давая такие сигналы Западу, они очищают себя от распространенных там подозрений в тайной пророссийскости. Рудяков сравнил Украину с любовницей НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

Обычно, когда всплывает тема иностранных баз на украинской территории возникает аргумент, дескать, это запрещено Конституцией.

Действительно, в ее статье 17 записано: «На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз».

Однако когда Конституция в 1996 году принималась, в ее переходных положениях был пункт 14, который звучал: «Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины».

Принято думать, что данная норма появилась, чтобы создать возможность для решения с Россией вопроса о Черноморском флоте (и соответствующий документ был подписан через год). Однако надо обратить внимание, что в нем речь шла:

во-первых, не о ЧФ, не о российских воинских формированиях, а об иностранных формированиях вообще;

во-вторых, не о создании иностранных баз, а об использовании иностранными формированиями существующих баз на территории страны, без оговорки о том, что эти формирования могут использовать лишь те базы, где их войска находились и до принятия Конституции. Конституция: самый экстремистский документ в Украине © Facebook/Олександр Турчинов

Таким образом, объективно создавалась лазейка для того, чтобы предоставить любым иностранным войскам уже существующие базы на территории Украины, то есть любые военные объекты, ведь законодательно никогда не определялось, что такое «военная база».

Однако в феврале 2019 года по инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко были приняты изменения к Конституцию о евроатлантической интеграции, с которыми эта норма переходных положений исчезла.

Это показывает, что тогдашняя власть не видела в ней лазейки для размещения НАТОвских баз. Заодно с этими изменениями возникла интересная ситуация. Харьковские соглашения продолжают действовать, и нынешний МИД Украины считает, что их не нужно денонсировать (хотя СНБО видит в них госизмену), однако уже стали противоречащими Конституции.

Но вернемся к потенциальным американским и НАТОвским базам. Получается, для их размещения единственная возможность — это менять Конституцию? Следует полагать, что собрать 300 голосов под такие поправки вполне реально, если не будет критической массы депутатов, уверенных в том, что катастрофические последствия для Украины наступят еще до такого голосования.

Но вопреки распространенному мнению заполучить фактические военные базы на Украине можно и без конституционных изменений. Это показывает опыт Болгарии и Румынии, где такие объекты появились в 2005-2006 годах.

Так, 28 апреля 2006 года в Софии было подписано американо-болгарское соглашение о военном сотрудничестве, рассчитанное на 10 лет, но в 2016-м продленное на неопределенный срок. Оно предполагает существование в стране четырех военных объектов совместного использования: авиабаз «Безмер» и «Граф Игнатьево», полигона для сухопутных войск «Ново Село» и военных складов в Айтосе.

Но оговорено, что по требованию американской стороны Минобороны Болгарии обеспечивает временный доступ войск США «для тренировок и маневров» на земли, находящиеся за пределами этих объектов, независимо от формы их собственности. Украина закупила у Болгарии старые и опасные советские боеприпасы © Facebook, Міністерство оборони України

Соглашение определяет, что численность американских войск в Болгарии не превышает 2500 человек, но в течение 90 дней в году она может быть вдвое больше (это, как правило, происходит в периоды ротации контингента). Впрочем, при согласии болгарских властей указанные количественные и временные пределы можно увеличить насколько угодно.

Как подчеркивается в сообщении американского посольства в Софии, «в Болгарии нет американских военных баз. Там есть и будут болгарские военные базы под болгарским флагом и под болгарским командованием.

Болгарские военные объекты совместно используются американскими войсками в тренировочных целях».

Однако такой статус оказывается удобным прежде всего американцам. Ведь раз базы болгарские, то США ничего не платят за их использование. Правда, в будущем болгары должны получить все построенные американцами сооружения, но только после того, как те станут им не нужны.

В настоящем же американцы платят «разумные средства» за логистическую поддержку, но эта плата не может быть больше, чем за соответствующие услуги для болгарской армии.

С другой стороны, на объектах, которые американцы официально считают своими базами, их военнослужащие в случае совершения преступлений подлежат юрисдикции американских судов. Главное же, что американцы имеют право использовать эти номинально болгарские объекты для миссий в третьих странах без санкции Софии. Болгары об украинизации: Русские долго терпят, но больно бьют © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правда, если на признанных базах, например, в Германии и Японии, служат одни и те же американские солдаты, то в Болгарии, как говорилось в том же разъяснении посольства, «абсолютное большинство военнослужащих пребывает временно, на период, исчисляемый месяцами, а не годами». То есть прилетели, потренировались и освободили место для нового контингента.

Однако именно такой характер американских баз в Болгарии показывает отсутствие принципиальной разницы между такими базами и постоянно действующими военными учениями войск стран НАТО и Украины, которые имеют место начиная с 2015 года.

Еще в начале 2016 года стало ясно, что под маской военных учений на Яворовском полигоне имеет место перманентное иностранное военное присутствие, равнозначное размещению военной базы.

С того времени ежегодно Верховная Рада принимала законы «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в… году для участия в многонациональных учениях».

В них менялся только год, а в соответствующих указах президента неизменно фигурировали круглогодичные многонациональные военные учения, не имеющие названия. Менялась лишь численность участвующих там войск.

Например, в 2020 году предполагалось до 15 000 украинских военных и до трех вертолетов, а с американской стороны до 1500 военных и до трех самолетов и вертолетов, со стороны же других стран НАТО такое же количество как военных, так и авиатехники, как с американской. Александр Рар: Вхождение Украины в НАТО на данный момент исключено © РИА Новости, Михаил Климентьев

На этот год запланировано со стороны ВСУ столько же военных, но уже до семи самолетов (годом ранее их не было) и вертолетов. А вот с американской стороны число военных увеличивается на 500, а самолетов и вертолетов до пяти. Аналогично увеличивается и контингент других стран НАТО.

Стоит отметить, что это все же не рекорд. Так, план учений на 2016 год предполагал в сумме до 5000 иностранных военных и до 12 самолетов и вертолетов.

Что изменилось больше всего, так это место проведения маневров. В 2015 году их местом назывался лишь «Международный центр миротворчества и безопасности (с. Старичи, Яворовский р-н, Львовская обл.)», то есть Яворовский полигон.

С 2016 года к этому месту добавлялись «воинские части и полигоны Вооруженных Сил Украины» без каких-либо уточнений. А вот в нынешнем году после Яворовского полигона идет длинный список: «235 межвидовой центр подготовки подразделений (с. Михайловка, Николаевская обл.), 241 общевойсковой полигон (г. Алешки, Херсонская обл.), 233 общевойсковой полигон (с. Малая Любаша, Ровенская обл.), 242 общевойсковой полигон (пгт Гончаровское, Черниговская обл.), другие воинские части и полигоны Вооруженных Сил Украины, акватория Черного моря, о. Змеиный».

Этот перечень ясно показывает, что американское военное присутствие при Зеленском вышло далеко за пределы Яворовского полигона. Остается, правда, одно препятствие — размещение на постоянной основе НАТОвских военных кораблей в Черном море, о котором говорят телеграм-каналы, противоречит конвенции Монтрё.

Но это уже несколько иная история.