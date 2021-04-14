На днях сотрудники СБУ задержала бывшего командира батальона "Донбасс" и координатора экономической блокады региона Анатолия Виногродского по делу о создании незаконного вооруженного формирования и нелегальных поставках запчастей для военной техники из РФ. Таким образом, в громком деле "бывшего нардепа Семенченко" появился новый фигурант

«Солдаты удачи» из бывшего добробата «Донбасс»

Еще в конце марта нынешнего года СБУ заявила о разоблачении и прекращении деятельности военизированного вооружённого формирования, организованного экс-командиром батальона «Донбасс» Семеном Семенченко (настоящее имя — Константин Гришин) и агентом НАБУ Евгением Шевченко.

По заверениям спецслужбы, данное формирование включало 150 человек и фактически его собирались использовать как частную военную компанию (ЧВК). При этом деятельность группировки была направлена на подготовку тяжких преступлений, в том числе и против основ национальной безопасности. После обысков был изъят огромный арсенал оружия: почти 5500 патронов различного калибра, 7 реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 4 подствольных гранатомёта, ручной пулемёт Калашникова, 2 автоматические винтовки, 3 пистолета и 3 автомата Калашникова АКС и АКС-74, 7 помповых ружей, 38 гранатомётных выстрелов ВОГ-25, 21 гранату (в частности, Ф-1 и РГД-5), 16 запалов УЗРГМ и 6 тротиловых шашек, пластид, устройство для обеспечения конфиденциальных переговоров и тому подобное. ЧВК имени Семенченко. Зачем Зеленскому покрывать Порошенко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Изначально Семенченко и Шевченко отправили в СИЗО. Первого — без альтернативы, второго — с альтернативой выхода под залог в 5 млн гривен, чем агент НАБУ и воспользовался 30 марта. Правда, они являются не единственными подозреваемыми в деле: под домашний арест был отправлен второй командир «Донбасса» Анатолий Виногородский, а также бывшие бойцы добробата Александр Новиков, Игорь Орленко и Сергей Акимович. Всем им инкриминировали создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований (часть 2 статьи 28, часть 2 и часть 3 статьи 260 УК Украины). Шевченко также объявили подозрение в контрабанде российских военных запчастей и перепродаже их в Украине по завышенной цене госпредприятиям оборонной сферы (часть 2 статьи 333 УК).

Дело в отношении Семенченко и Ко зародилось летом прошлого года после разоблачения СБУ в Киевской области нескольких групп граждан, которые под видом детективных агентств вели незаконное видеонаблюдение и слежку, торговали конфиденциальной информацией из баз данных правоохранителей и оружием. Маскировалась деятельность группировки под видом охранного бизнеса и общественных организаций. В июле 2018 года в США в штате Делавер зарегистрировали «Donbass Battalion Corporation», которую возглавил начальник штаба «Донбасса» Акимович. Параллельно в Украине появилась охранная фирма «Донкорп Украина», записанная на Акимовича и Орленко.

Группировка действовала по образцу Вооруженных сил Украины, ее участникам присваивали звания и давали подписку о неразглашении, в руководящий совет входили 15 человек. Роли в руководстве формирования были расписаны следующим образом: руководитель — Семенченко; первый замруководителя и главный инструктор по военной подготовке — Виногродский; замруководителя и начальник штаба — Акимович; сооснователь, инвестор и доверенное лицо руководителя, ответственный за материальное и финансовое обеспечение, поставки военного оборудования и оружия — Шевченко; замруководителя начальника внутренней службы — Новиков. Семенченко признался в создании ЧВК для военных действий в Сирии © Facebook, НикВести

Структура имела собственный тренировочный лагерь под Киевом, где боевики проходили военно-тактическую подготовку. Некоторые из участников ЧВК тренировались в аналогичных лагерях и за границей. Инвестором выступил днепропетровский бизнесмен с казахским гражданством Сергей Борисенко: он предоставил Семенченко около 1 миллиона долларов наличными, а затем еще перевел Шевченко на его счет в «Приватбанке» еще 95 тыс. долларов. «Донбассовцы» убедили бизнесмена в выгодности проекта, рассказав о своих намерениях получить контракты на охрану объектов в Сирии, Ираке, Афганистане, Алжире и других странах. И, действительно, Семенченко и Шевченко от имени «Donbass Battalion Corporation» проводили переговоры, как с правительственными, так и с частными структурами.

Почему СБУ знала и покровительствовала вооруженной группировке

Правда во всей этой истории возникла одна большая загвоздка — деятельность структур, созданных бывшими атошниками, нарушает Конституцию и законы Украины об обороне, общественных объединениях и охранной деятельности. Такого понятия как частные военные компании в стране официально нет (хотя неофициально частные армии существуют и в кулуарах Рады ведутся разговоры об их легализации). Но поскольку пока легально действовать могут только ВСУ, военные формирования СБУ и Нацгвардия, участников формирований, подобных Семенченко, можно задержать и привлечь к уголовной ответственности.

Такое положение в целом выгодно властям, которые в зависимости от ситуации могут использовать группировки в своих целях, и при этом держать радикалов, что называется «на крючке». О том, что все праворадикалы, особенно возглавлявшие добровольческие батальоны, так или иначе, имели связи с СБУ известно уже давно. Но данную информацию, в том числе о Семенченко, подтвердил во время эфира одного из украинских телеканалов бывший генерал СБУ, возглавлявший ее Главное следственное управление, Василий Вовк.

«Речь шла о том, что он (Семенченко — ред.) — близкий к Службе безопасности Украины, он близко общался с руководством, но не только он. Многие лидеры добровольческих батальонов, участвовавших в так называемой "антитеррористической операции" находились под контролем СБУ, они бывали каждую неделю в Службе безопасности, в том или ином подразделении и встречались с тем или иным руководителем, отрабатывали какие-то задания… Как в предыдущие годы, так и сегодня, эти радикальные движения, они невозможны без какого-то кураторства, будь то со стороны одной силовой структуры или другой, или какой-то политической организации, администрации, соответствующих органов и учреждений», — рассказал Вовк.

В целом, получается, что обнаружение «военных коммерсантов», существовавших под носом у СБУ, было не такой уж непосильной задачей. Еще более любопытным арест делает тот факт, что Семенченко во время президентства Владимира Зеленского не занимался активной политической деятельностью. Он всячески публично избегал критики нынешнего главы государства, продолжая на Facebook обличать Петра Порошенко, к которому у экс-комбата возникла личная неприязнь еще в 2017 г., когда он поддержал протесты в столице под руководством Михаила Саакашвили (так называемый «МихоМайдан»). Семенченко приветствовал санкции СНБО против Виктора Медведчука и его телеканалов, а вот освобождения одесского убийцы Стерненко не требовал и в акциях протеста на Банковой его люди замечены не были. Выходит, с Зе-командой «патриот» поддерживал нейтралитет и, казалось бы, сажать его нет смысла. Семенченко рассказал, как россиян будут лишать украинского гражданства © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Контрабанда оружия из РФ

Но здесь вступает в дело второй фактор — обвинения в контрабандной торговле военными запчастями из России. Ведь бывший боец «Донбасса» Евгений Шевченко является фигурантом нашумевшего дела Свинарчуков-Гладковских, всколыхнувшего Украину в конце февраля — начале марта 2019 года, благодаря которому Порошенко окончательно проиграл выборы. Он оправдывался, что участвовал в этой афере лишь для того, чтобы после самостоятельно вывести на чистую воду инициаторов схемы. Очень вероятно, что главной целью следствия как раз является агент НАБУ, который в курсе очень многих незаконных делишек как прошлой, так и нынешней власти. Именно у него «Bellingcat» брало интервью в рамках подготовки расследования по «Вагнергейту».

Оказывается, Шевченко и Андрей Рогоза — еще один фигурант дела о коррупции в «Укроборонпроме», закупили в России две линейки клистронов (запчасти к системам противовоздушной обороны ЗРК С-300).

Их ввезли в Украину через Беларусь контрабандой под видом запчастей к технике. 4 марта 2021 года Шевченко встретился с руководителем одного из оборонных предприятий госкорпорации «Укроборонпром» и предложил купить эти клистроны. На следующий день Шевченко в телеграме выслал директору госкомпании коммерческое предложение от общества с ограниченной ответственностью «Торгпром.юа» с ценой 6 млн 700 тысяч гривен. Он также похвастался своими контактами с российскими генералами, утверждая, что встречался с их представителями в Украине. А это уже самая настоящая «зрада» ввиду отношения официального Киева к РФ, в адрес которой представители администрации Зеленского в последнее время выдвигают обвинения в подготовке военного вторжения в «незалежную».

Против Шевченко дали показания трое свидетелей, в том числе вышеупомянутый Борисенко. В материалах дела также присутствует интервью Шевченко программе «Бигус Инфо», где он сообщает, что принимает участие в создании военизированного формирования и переписка агента НАБУ с Семенченко, полученная в ходе слежки за ними. Во время судебных заседаний по мере пресечения бывший командир «Донбасса» утверждал, что СБУ в курсе деятельности охранных фирм, а инспирированное против него и его соратников дело назвал «провокацией российских спецслужб». Шевченко также отрицал свою вину, сообщив, что не имеет отношения ни к «Donbass Battalion Corporation», ни к охранной компании, ни к контрабанде военных запчастей и их продаже по завышенным ценам. Хотя он признал подлинность части переписок, обнародованных следствием как доказательную базу, правда, отметил, что они не полные. Суд вынес решение по апелляции на меру пресечения Семенченко © РИА Новости, Алексей Вовк | Перейти в фотобанк

Основные версии по скандальному делу

В связи со скандальным делом против бывших бойцов батальона «Донбасс», можно выделить несколько наиболее популярных версий, высказывающихся экспертами:

1. Попытка Офиса президента продемонстрировать видимость наведения порядка в вопросе с праворадикальными группировками. Мол, государство якобы прекращает националистическую «вольницу», что по мысли Офиса президента должно поспособствовать росту рейтинга Зеленского, апеллировавшего в ходе своей предвыборной кампании к тезису «закон един для всех». Однако в итоге правосудие получается все равно каким-то избирательным, потому что многие из праворадикалов прододлжают открыто действовать в стране и не испытывают каких-либо неудобств, действуя под крышами СБУ и МВД..

2. Шевченко и Семенченко перешли дорогу неким влиятельным лицам, стоящим за контрабандными поставками оружия в Украину. История с контрабандой из России может быть либо провокацией СБУ, либо отведением подозрения от реальных бенефициаров теневых схем.

3. Зе-команда таким способом пытается отвести от себя угрозу «Вагнергейта», дискредитировав Шевченко как преступника, а Семенченко пошел с ним в качестве «прицепа», так как реальной опасности для власти он не представлял.

4. Возможно, "дело Семенченко" является этаким многоцелевым комплексом, позволяющим одним ударом решить все вышеперечисленные задачи.