https://ukraina.ru/20260704/zrada-ekspress-ne-v-dengakh-sila-ssha-otmechayut-den-nezavisimosti-nesmotrya-na-zavisimosti-1081031538.html

Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости

Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости - 04.07.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости

Сегодня Америка отмечает День независимости. Украина.ру, 04.07.2026

2026-07-04T09:33

2026-07-04T09:33

2026-07-04T09:33

америка

сша

киев

видео

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Сегодня Америка отмечает День независимости. И где-то в Киеве чиновники задумчиво смотрят на Белый дом и вспоминают старую истину: "Америка поможет. Америка поддержит. Америка всё решит".Но что делать, если Америка вдруг решила заняться своими проблемами? Что происходит внутри самих США? И почему вопрос "В чём сила, брат?" сегодня звучит актуальнее, чем когда-либо? В этом разбиралась Дарина Боровик.Смотрим, смеемся и немного грустим вместе в новом выпуске "Зрады Экспресс"

америка

сша

киев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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