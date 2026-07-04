Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости - 04.07.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости
Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости - 04.07.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости
Сегодня Америка отмечает День независимости. Украина.ру, 04.07.2026
2026-07-04T09:33
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америка
сша
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Сегодня Америка отмечает День независимости. И где-то в Киеве чиновники задумчиво смотрят на Белый дом и вспоминают старую истину: "Америка поможет. Америка поддержит. Америка всё решит".Но что делать, если Америка вдруг решила заняться своими проблемами? Что происходит внутри самих США? И почему вопрос "В чём сила, брат?" сегодня звучит актуальнее, чем когда-либо? В этом разбиралась Дарина Боровик.Смотрим, смеемся и немного грустим вместе в новом выпуске "Зрады Экспресс"
америка
сша
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америка, сша, киев, видео, видео
Америка, США, Киев, Видео

Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости

09:33 04.07.2026
 
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Сегодня Америка отмечает День независимости.
И где-то в Киеве чиновники задумчиво смотрят на Белый дом и вспоминают старую истину: "Америка поможет. Америка поддержит. Америка всё решит".
Но что делать, если Америка вдруг решила заняться своими проблемами? Что происходит внутри самих США? И почему вопрос "В чём сила, брат?" сегодня звучит актуальнее, чем когда-либо? В этом разбиралась Дарина Боровик.
Смотрим, смеемся и немного грустим вместе в новом выпуске "Зрады Экспресс"
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