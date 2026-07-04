В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости
Аномальная жара, накрывшая центральные и восточные штаты США, сорвала празднование Дня независимости. Об этом 4 июля сообщает Reuters
В Вашингтоне температура поднялась до 38 градусов. Власти столицы и десятков других городов отменили или перенесли парады, концерты и фейерверки. Временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее — главное событие юбилейных торжеств. В Филадельфии полностью отказались от парада, в Бостоне празднования перенесли на вечер.
Причиной стал "тепловой купол" — область высокого давления, удерживающая раскалённый воздух. Предупреждения об опасной жаре объявлены для более чем 185 миллионов человек. Крупнейший оператор электросетей PJM призвал экономить электроэнергию из-за риска масштабных отключений.
В Нью-Йорке около 17 тысяч потребителей остались без света, а на Манхэттене начал плавиться асфальт.
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