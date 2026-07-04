https://ukraina.ru/20260704/v-ssha-iz-za-anomalnoy-zhary-otmenili-parady-i-feyerverki-na-den-nezavisimosti-1081038386.html

В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости

В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости - 04.07.2026 Украина.ру

В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости

Аномальная жара, накрывшая центральные и восточные штаты США, сорвала празднование Дня независимости. Об этом 4 июля сообщает Reuters

2026-07-04T11:09

2026-07-04T11:09

2026-07-04T11:09

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сша

вашингтон

нью-йорк

reuters

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В Вашингтоне температура поднялась до 38 градусов. Власти столицы и десятков других городов отменили или перенесли парады, концерты и фейерверки. Временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее — главное событие юбилейных торжеств. В Филадельфии полностью отказались от парада, в Бостоне празднования перенесли на вечер.Причиной стал "тепловой купол" — область высокого давления, удерживающая раскалённый воздух. Предупреждения об опасной жаре объявлены для более чем 185 миллионов человек. Крупнейший оператор электросетей PJM призвал экономить электроэнергию из-за риска масштабных отключений. В Нью-Йорке около 17 тысяч потребителей остались без света, а на Манхэттене начал плавиться асфальт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля

сша

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нью-йорк

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новости, сша, вашингтон, нью-йорк, reuters