В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости - 04.07.2026 Украина.ру
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В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости
В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости - 04.07.2026 Украина.ру
В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости
Аномальная жара, накрывшая центральные и восточные штаты США, сорвала празднование Дня независимости. Об этом 4 июля сообщает Reuters
2026-07-04T11:09
2026-07-04T11:09
новости
сша
вашингтон
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reuters
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В Вашингтоне температура поднялась до 38 градусов. Власти столицы и десятков других городов отменили или перенесли парады, концерты и фейерверки. Временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее — главное событие юбилейных торжеств. В Филадельфии полностью отказались от парада, в Бостоне празднования перенесли на вечер.Причиной стал "тепловой купол" — область высокого давления, удерживающая раскалённый воздух. Предупреждения об опасной жаре объявлены для более чем 185 миллионов человек. Крупнейший оператор электросетей PJM призвал экономить электроэнергию из-за риска масштабных отключений. В Нью-Йорке около 17 тысяч потребителей остались без света, а на Манхэттене начал плавиться асфальт.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
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новости, сша, вашингтон, нью-йорк, reuters
Новости, США, Вашингтон, Нью-Йорк, Reuters

В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости

11:09 04.07.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон перед инаугурацией Д.Трампа
Вашингтон перед инаугурацией Д.Трампа - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Аномальная жара, накрывшая центральные и восточные штаты США, сорвала празднование Дня независимости. Об этом 4 июля сообщает Reuters
В Вашингтоне температура поднялась до 38 градусов. Власти столицы и десятков других городов отменили или перенесли парады, концерты и фейерверки. Временно закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее — главное событие юбилейных торжеств. В Филадельфии полностью отказались от парада, в Бостоне празднования перенесли на вечер.
Причиной стал "тепловой купол" — область высокого давления, удерживающая раскалённый воздух. Предупреждения об опасной жаре объявлены для более чем 185 миллионов человек. Крупнейший оператор электросетей PJM призвал экономить электроэнергию из-за риска масштабных отключений.
В Нью-Йорке около 17 тысяч потребителей остались без света, а на Манхэттене начал плавиться асфальт.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
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