https://ukraina.ru/20260704/budapesht-uskoril-vstuplenie-ukrainy-v-es-1081038509.html
Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС
Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС - 04.07.2026 Украина.ру
Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС
Будапешт дал согласие на открытие шестой главы переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом 4 июля заявил депутат парламента Венгрии, экс-министр по делам ЕС Янош Бока
2026-07-04T11:16
2026-07-04T11:16
2026-07-04T11:16
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"На основании единогласного решения стран-членов ЕС откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля — всего через месяц после открытия предыдущего. Таким образом, общее количество открытых кластеров составит два из шести. Украина практически догнала Сербию и уже обогнала Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово", — написал Бока.Экс-министр с иронией напомнил слова премьера Петера Мадьяра о том, что Венгрия выступает против ускоренного приёма Украины в ЕС и придерживается "подхода, основанного на заслугах". Ранее Будапешт блокировал переговорный процесс, требуя восстановления прав закарпатских венгров.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня уже сообщила о согласовании первого кластера. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.Статус кандидатов Украина и Молдавия получили ещё в июне 2022 года — как признавали в самом Евросоюзе, решение было во многом символическим. Однако теперь процесс ускоряется, несмотря на все обещания Будапешта. Об этом – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, будапешт, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, украина.ру, сергей лавров, ес
Новости, Украина, Будапешт, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Украина.ру, Сергей Лавров, ЕС
Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС
Будапешт дал согласие на открытие шестой главы переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом 4 июля заявил депутат парламента Венгрии, экс-министр по делам ЕС Янош Бока
"На основании единогласного решения стран-членов ЕС откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля — всего через месяц после открытия предыдущего. Таким образом, общее количество открытых кластеров составит два из шести. Украина практически догнала Сербию и уже обогнала Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово", — написал Бока.
Экс-министр с иронией напомнил слова премьера Петера Мадьяра о том, что Венгрия выступает против ускоренного приёма Украины в ЕС и придерживается "подхода, основанного на заслугах". Ранее Будапешт блокировал переговорный процесс, требуя восстановления прав закарпатских венгров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня уже сообщила о согласовании первого кластера. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
Статус кандидатов Украина и Молдавия получили ещё в июне 2022 года — как признавали в самом Евросоюзе, решение было во многом символическим. Однако теперь процесс ускоряется, несмотря на все обещания Будапешта. Об этом – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕС
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