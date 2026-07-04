Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС - 04.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260704/budapesht-uskoril-vstuplenie-ukrainy-v-es-1081038509.html
Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС
Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС - 04.07.2026 Украина.ру
Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС
Будапешт дал согласие на открытие шестой главы переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом 4 июля заявил депутат парламента Венгрии, экс-министр по делам ЕС Янош Бока
2026-07-04T11:16
2026-07-04T11:16
новости
украина
будапешт
венгрия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
украина.ру
сергей лавров
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077743026_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_7546b444fe20a30fe9c8e309601cb9a4.jpg
"На основании единогласного решения стран-членов ЕС откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля — всего через месяц после открытия предыдущего. Таким образом, общее количество открытых кластеров составит два из шести. Украина практически догнала Сербию и уже обогнала Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово", — написал Бока.Экс-министр с иронией напомнил слова премьера Петера Мадьяра о том, что Венгрия выступает против ускоренного приёма Украины в ЕС и придерживается "подхода, основанного на заслугах". Ранее Будапешт блокировал переговорный процесс, требуя восстановления прав закарпатских венгров.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня уже сообщила о согласовании первого кластера. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.Статус кандидатов Украина и Молдавия получили ещё в июне 2022 года — как признавали в самом Евросоюзе, решение было во многом символическим. Однако теперь процесс ускоряется, несмотря на все обещания Будапешта. Об этом – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕСВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
будапешт
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077743026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f433ce8b088da9eb13f05df66b3392b9.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, будапешт, венгрия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, украина.ру, сергей лавров, ес
Новости, Украина, Будапешт, Венгрия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Украина.ру, Сергей Лавров, ЕС

Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС

11:16 04.07.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Будапешт дал согласие на открытие шестой главы переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Об этом 4 июля заявил депутат парламента Венгрии, экс-министр по делам ЕС Янош Бока
"На основании единогласного решения стран-членов ЕС откроет новый кластер переговоров с Украиной 14 июля — всего через месяц после открытия предыдущего. Таким образом, общее количество открытых кластеров составит два из шести. Украина практически догнала Сербию и уже обогнала Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Косово", — написал Бока.
Экс-министр с иронией напомнил слова премьера Петера Мадьяра о том, что Венгрия выступает против ускоренного приёма Украины в ЕС и придерживается "подхода, основанного на заслугах". Ранее Будапешт блокировал переговорный процесс, требуя восстановления прав закарпатских венгров.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 12 июня уже сообщила о согласовании первого кластера. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отметил, что ЕС развалится, если Украина будет принята в сообщество.
Статус кандидатов Украина и Молдавия получили ещё в июне 2022 года — как признавали в самом Евросоюзе, решение было во многом символическим. Однако теперь процесс ускоряется, несмотря на все обещания Будапешта. Об этом – в материале Польша, Венгрия и Словакия не готовы к членству Украины в ЕС
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаБудапештВенгрияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияУкраина.руСергей ЛавровЕС
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:01Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях
12:00Мазепа и Ленин: круговорот памятников на Бессарабке
11:38В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат
11:16Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС
11:09В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости
10:56Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге
10:38Наступление продолжается: что ВС РФ освободили за пять дней — от Харьковского до Запорожского направления
10:33Экран как поле битвы: почему спор об импортном кино становится вопросом госполитики. События культуры
10:20Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
10:14ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
09:50Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине
09:37389 дронов сбито над регионами РФ, Германия лезет в долги, НАТО грозит раскол: новости к этому часу
09:33Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости
09:13Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:56"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов
08:43Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс
08:30МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России
08:02"Разделит альянс на две или три части": президент Литвы предрёк раскол НАТО
08:00"Самая длинная фамилия": за что Хрущев возненавидел Шепилова?
07:41Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных
Лента новостейМолния