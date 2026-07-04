https://ukraina.ru/20260704/nastuplenie-prodolzhaetsya-chto-vs-rf-osvobodili-za-pyat-dney--ot-kharkovskogo-do-zaporozhskogo-1081038020.html
Наступление продолжается: что ВС РФ освободили за пять дней — от Харьковского до Запорожского направления
Наступление продолжается: что ВС РФ освободили за пять дней — от Харьковского до Запорожского направления - 04.07.2026 Украина.ру
Наступление продолжается: что ВС РФ освободили за пять дней — от Харьковского до Запорожского направления
Российские войска продолжают планомерное наступление, освобождая новые населённые пункты и территории. О том, сколько и каких территорий освобождено с 29 июня по 3 июля, пишет издание "Украина.ру
2026-07-04T10:38
2026-07-04T10:38
2026-07-04T10:38
россия
константиновка
запорожское направление
дмитрий песков
владимир путин
александр коц
украина.ру
вооруженные силы украины
bloomberg
спецоперация
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Также 3 июля Вооружённые силы России полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом официально объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передав слова Владимира Путина, который назвал это событие "первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ".Константиновка — не просто очередной населённый пункт в списке освобождённых территорий. Город, который западные СМИ, включая Bloomberg, называли "городом-крепостью", являлся краеугольным камнем всей оборонительной системы украинских войск на Донбассе.Всего за июнь 2026 года российские подразделения взяли под контроль 260 квадратных километров территории. Наступление продолжается по всей линии фронта.Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за КонстантиновкуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, константиновка, запорожское направление, дмитрий песков, владимир путин, александр коц, украина.ру, вооруженные силы украины, bloomberg, спецоперация
Россия, Константиновка, Запорожское направление, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Александр Коц, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, bloomberg, Спецоперация
Наступление продолжается: что ВС РФ освободили за пять дней — от Харьковского до Запорожского направления
Российские войска продолжают планомерное наступление, освобождая новые населённые пункты и территории. О том, сколько и каких территорий освобождено с 29 июня по 3 июля, пишет издание "Украина.ру
Также 3 июля Вооружённые силы России полностью освободили Константиновку в Донецкой Народной Республике. Об этом официально объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передав слова Владимира Путина, который назвал это событие "первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ".
Константиновка — не просто очередной населённый пункт в списке освобождённых территорий. Город, который западные СМИ, включая Bloomberg, называли "городом-крепостью", являлся краеугольным камнем всей оборонительной системы украинских войск на Донбассе.
Всего за июнь 2026 года российские подразделения взяли под контроль 260 квадратных километров территории. Наступление продолжается по всей линии фронта.
Об освобождении Константиновки, а также о том, почему это важнейший узел в Славянско-Краматорской агломерации, — в материале "Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.