https://ukraina.ru/20260704/v-slovakii-otkrylsya-referendum-o-lishenii-fitso-pozhiznennykh-vyplat-1081038653.html

В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат

В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат - 04.07.2026 Украина.ру

В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат

В Словакии открылись участки для голосования на референдуме, который может лишить премьер-министра Роберта Фицо пожизненной ренты. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба МВД республики

2026-07-04T11:38

2026-07-04T11:38

2026-07-04T11:38

новости

словакия

роберт фицо

мвд

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0c/1078835043_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_3847b474ee17427aee5a83dedc200fe5.jpg

Гражданам предлагается ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?" и "Согласны ли вы с восстановлением специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью?".Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. С июля 2024 года в Словакии действуют поправки, по которым экс-премьеры, занимавшие пост не менее двух сроков, получают ежемесячную выплату в размере депутатской зарплаты — более четырёх тысяч евро. В республике под эти критерии подпадает только Фицо, возглавляющий правительство в третий раз.Для признания референдума состоявшимся явка должна превысить 50%. Из девяти словацких референдумов успешным был лишь один — о вступлении в ЕС в 2003 году. Правом голоса обладают более 4,3 миллиона человек, открыты 5545 участков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

словакия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, роберт фицо, мвд, ес