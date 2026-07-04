В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат - 04.07.2026 Украина.ру
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В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат
В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат - 04.07.2026 Украина.ру
В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат
В Словакии открылись участки для голосования на референдуме, который может лишить премьер-министра Роберта Фицо пожизненной ренты. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба МВД республики
2026-07-04T11:38
2026-07-04T11:38
новости
словакия
роберт фицо
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Гражданам предлагается ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?" и "Согласны ли вы с восстановлением специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью?".Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. С июля 2024 года в Словакии действуют поправки, по которым экс-премьеры, занимавшие пост не менее двух сроков, получают ежемесячную выплату в размере депутатской зарплаты — более четырёх тысяч евро. В республике под эти критерии подпадает только Фицо, возглавляющий правительство в третий раз.Для признания референдума состоявшимся явка должна превысить 50%. Из девяти словацких референдумов успешным был лишь один — о вступлении в ЕС в 2003 году. Правом голоса обладают более 4,3 миллиона человек, открыты 5545 участков.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, словакия, роберт фицо, мвд, ес
Новости, Словакия, Роберт Фицо, МВД, ЕС

В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат

11:38 04.07.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . POOL
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В Словакии открылись участки для голосования на референдуме, который может лишить премьер-министра Роберта Фицо пожизненной ренты. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба МВД республики
Гражданам предлагается ответить на два вопроса: "Согласны ли вы с отменой пожизненной ренты, например, для Роберта Фицо?" и "Согласны ли вы с восстановлением специальной прокуратуры и национального агентства по борьбе с преступностью?".
Референдум инициировала внепарламентская партия Demokrati. С июля 2024 года в Словакии действуют поправки, по которым экс-премьеры, занимавшие пост не менее двух сроков, получают ежемесячную выплату в размере депутатской зарплаты — более четырёх тысяч евро. В республике под эти критерии подпадает только Фицо, возглавляющий правительство в третий раз.
Для признания референдума состоявшимся явка должна превысить 50%. Из девяти словацких референдумов успешным был лишь один — о вступлении в ЕС в 2003 году. Правом голоса обладают более 4,3 миллиона человек, открыты 5545 участков.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
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