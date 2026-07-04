https://ukraina.ru/20260704/razdelit-alyans-na-dve-ili-tri-chasti-prezident-litvy-predrk-raskol-nato-1081035702.html
"Разделит альянс на две или три части": президент Литвы предрёк раскол НАТО
"Разделит альянс на две или три части": президент Литвы предрёк раскол НАТО - 04.07.2026 Украина.ру
"Разделит альянс на две или три части": президент Литвы предрёк раскол НАТО
Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что альянс может развалиться, если страны-участницы не достигнут целевых показателей по военным расходам. Об этом пишет Politico
2026-07-04T08:02
2026-07-04T08:02
2026-07-04T08:02
новости
литва
гитанас науседа
дональд трамп
нато
politico
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"Было бы крайне спорно, если бы одни страны достигли цели в ближайшие годы, а другие колебались на уровне двух или двух с половиной процентов. Это естественно разделит альянс на две или три части", — заявил Науседа.Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников повысить расходы до пяти процентов ВВП. Однако генсек НАТО Марк Рютте уже признал, что страны альянса приблизились к пределу возможностей — дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами.О разногласиях в альянсе – в материале В НАТО раскол: Британия и Франция отказались платить Украине обязательные 0,25% ВВПВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, литва, гитанас науседа, дональд трамп, нато, politico
Новости, Литва, Гитанас Науседа, Дональд Трамп, НАТО, Politico
"Разделит альянс на две или три части": президент Литвы предрёк раскол НАТО
Литовский лидер Гитанас Науседа заявил, что альянс может развалиться, если страны-участницы не достигнут целевых показателей по военным расходам. Об этом пишет Politico
"Было бы крайне спорно, если бы одни страны достигли цели в ближайшие годы, а другие колебались на уровне двух или двух с половиной процентов. Это естественно разделит альянс на две или три части", — заявил Науседа.
Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников повысить расходы до пяти процентов ВВП.
Однако генсек НАТО Марк Рютте уже признал, что страны альянса приблизились к пределу возможностей — дальнейший рост ограничивается производственными мощностями и кадровыми ресурсами.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.