https://ukraina.ru/20260704/germaniya-vyzvala-posla-kitaya-iz-za-soobscheniy-o-podgotovke-rossiyskikh-voennykh-1081035431.html

Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных

Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных - 04.07.2026 Украина.ру

Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных

Берлин провёл срочные переговоры с китайским послом после публикаций о том, что Пекин якобы обучал российских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters

2026-07-04T07:41

2026-07-04T07:41

2026-07-04T07:41

новости

китай

германия

пекин

мария захарова

reuters

мид

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"Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих", — говорится в публикации.Поводом стали сообщения Spiegel и Reuters о том, что в 2025 году Китай тайно готовил российские войска с личного одобрения министра обороны РФ. В немецком МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несёт угрозу безопасности Германии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала ложью слова главы евродипломатии Каи Каллас о подготовке Китаем российских военных.О других событиях – в материале Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается"

китай

германия

пекин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, германия, пекин, мария захарова, reuters, мид