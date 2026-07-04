Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных - 04.07.2026 Украина.ру
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Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных
Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных - 04.07.2026 Украина.ру
Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных
Берлин провёл срочные переговоры с китайским послом после публикаций о том, что Пекин якобы обучал российских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters
2026-07-04T07:41
2026-07-04T07:41
новости
китай
германия
пекин
мария захарова
reuters
мид
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"Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих", — говорится в публикации.Поводом стали сообщения Spiegel и Reuters о том, что в 2025 году Китай тайно готовил российские войска с личного одобрения министра обороны РФ. В немецком МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несёт угрозу безопасности Германии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала ложью слова главы евродипломатии Каи Каллас о подготовке Китаем российских военных.О других событиях – в материале Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается"
китай
германия
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, германия, пекин, мария захарова, reuters, мид
Новости, Китай, Германия, Пекин, Мария Захарова, Reuters, МИД

Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных

07:41 04.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВыборы в Бундестаг
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Берлин провёл срочные переговоры с китайским послом после публикаций о том, что Пекин якобы обучал российских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters
"Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих", — говорится в публикации.
Поводом стали сообщения Spiegel и Reuters о том, что в 2025 году Китай тайно готовил российские войска с личного одобрения министра обороны РФ. В немецком МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несёт угрозу безопасности Германии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала ложью слова главы евродипломатии Каи Каллас о подготовке Китаем российских военных.
О других событиях – в материале Политолог про сигналы Западу: "Белоруссия в игры не играет и на запугивания не поддается"
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