Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных
Берлин провёл срочные переговоры с китайским послом после публикаций о том, что Пекин якобы обучал российских военнослужащих. Об этом сообщает Reuters
"Германия обратилась с просьбой о проведении срочных переговоров с послом КНР в связи с сообщениями о том, что Китай проводит обучение российских военнослужащих", — говорится в публикации.
Поводом стали сообщения Spiegel и Reuters о том, что в 2025 году Китай тайно готовил российские войска с личного одобрения министра обороны РФ. В немецком МИД заявили, что любая помощь Москве со стороны Пекина в украинском конфликте несёт угрозу безопасности Германии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала ложью слова главы евродипломатии Каи Каллас о подготовке Китаем российских военных.
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