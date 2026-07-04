https://ukraina.ru/20260704/shturmoviki-zavershayut-zachistku-konstantinovki-i-krasnogo-limana-glavnoe-za-noch--1081035241.html

Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь

Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь - 04.07.2026 Украина.ру

Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь

Российские подразделения завершают уничтожение противника в Константиновке и Красном Лимане, минувшей ночью ПВО отражала атаки на Ростовскую область. Об этом 4 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"

2026-07-04T07:16

2026-07-04T07:16

2026-07-04T07:16

новости

спецоперация

константиновка

красный лиман

ростовская область

александр коц

росавиация

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О других событиях минувшей ночи: 🟥 В аэропорту Пулково введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. 🟥 В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничения сняты — Росавиация. 🟥 В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск судов. 🟥 Минувшей ночью в Ростовской области уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Пострадавших и разрушений нет — губернатор Юрий Слюсарь. О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку

константиновка

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новости, спецоперация, константиновка, красный лиман, ростовская область, александр коц, росавиация