Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь - 04.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260704/shturmoviki-zavershayut-zachistku-konstantinovki-i-krasnogo-limana-glavnoe-za-noch--1081035241.html
Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь
Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь - 04.07.2026 Украина.ру
Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь
Российские подразделения завершают уничтожение противника в Константиновке и Красном Лимане, минувшей ночью ПВО отражала атаки на Ростовскую область. Об этом 4 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
2026-07-04T07:16
2026-07-04T07:16
новости
спецоперация
константиновка
красный лиман
ростовская область
александр коц
росавиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080243169_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_655825b85a09d9d559511625d985bb27.jpg
О других событиях минувшей ночи: 🟥 В аэропорту Пулково введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. 🟥 В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничения сняты — Росавиация. 🟥 В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск судов. 🟥 Минувшей ночью в Ростовской области уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Пострадавших и разрушений нет — губернатор Юрий Слюсарь. О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
константиновка
красный лиман
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/0f/1080243169_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_85b7363a9937db5cb8a53353a729ef48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, константиновка, красный лиман, ростовская область, александр коц, росавиация
Новости, Спецоперация, Константиновка, Красный Лиман, Ростовская область, Александр Коц, Росавиация

Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь

07:16 04.07.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Боевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские подразделения завершают уничтожение противника в Константиновке и Красном Лимане, минувшей ночью ПВО отражала атаки на Ростовскую область. Об этом 4 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
О других событиях минувшей ночи:
🟥 В аэропорту Пулково введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
🟥 В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничения сняты — Росавиация.
🟥 В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск судов.
🟥 Минувшей ночью в Ростовской области уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Пострадавших и разрушений нет — губернатор Юрий Слюсарь.
О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСпецоперацияКонстантиновкаКрасный ЛиманРостовская областьАлександр КоцРосавиация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:16Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь
06:00"Дорогая игрушка для США": Скориков раскрыл, почему Трампу выгодно терпеть Зеленского
05:45Алехин: ВС РФ взяли под контроль Богодаровку, а ВСУ провалили "психический наступ" на реке Волчья
05:30Зеленский противен Трампу, но Украина — слишком дорогой актив: Скориков про цели России и США
05:15"Вертикальные" заправки и независимые АЗС: эксперт о том, что происходит с ценами на бензин
05:00"Отсюда прямой путь на Покровское": Алехин о наступлении в Днепропетровской области
04:45"С дизелем все более-менее нормально": эксперт рассказал про ситуацию с топливом в России
04:30Скориков: Чтобы остановить дроновый террор Украины, России нужно договариваться с Китаем
04:15"Это взаимовыгодно": Юшков объяснил, какие меры помогут России выйти из кризиса с бензином
00:07"Город наш!" — военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
23:45Освобождена Константиновка — ключевая "фортеця" Вооружённых сил Украины в Донбассе
23:40Валерий Герасимов сообщил, что в июне освобождены 29 населённых пунктов
23:36Владимир Путин заявил, что с начала года ВС РФ освободили 133 населённых пункта
22:54ВС РФ полностью освободили Константиновку
22:51Президент России поручил расширять зону безопасности в ответ на удары ВСУ по инфраструктуре
22:47Британские депутаты призвали запретить мультсериал "Маша и Медведь" из-за советской символики
22:24Украинские правоохранители хотят подключиться к расследованию покушения на Ермолаева в Монако
22:22В США парашютист с флагом страны рухнул при приземлении. Главные новости к этому часу
21:58Киев накрыло сильными ливнями, в Чернобыльской зоне отчуждения бушуют пожары
21:56Зеленский поручил увеличить число дальнобойных ударов по территории России
Лента новостейМолния