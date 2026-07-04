Штурмовики завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана: главное за ночь
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка танкистов 25 армии группировки войск "Запад"
Российские подразделения завершают уничтожение противника в Константиновке и Красном Лимане, минувшей ночью ПВО отражала атаки на Ростовскую область. Об этом 4 июля сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
О других событиях минувшей ночи:
🟥 В аэропорту Пулково введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
🟥 В аэропортах Домодедово и Жуковский ограничения сняты — Росавиация.
🟥 В аэропорту Нижнего Новгорода введены временные ограничения на приём и выпуск судов.
🟥 Минувшей ночью в Ростовской области уничтожены ракеты и БПЛА в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также в акватории Таганрогского залива. Пострадавших и разрушений нет — губернатор Юрий Слюсарь.
О стратегической значимости Константиновки — в материале военкор Александр Коц рассказал о 260 днях боёв за Константиновку
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