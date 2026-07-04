Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:22 – Покушение на Вадима Ермолаева в Монако;
10:41 – Будут ли выборы на Украине?
18:30 – Новая террористическая атака на автобус из Белоруссии;
24:17 – Заявление Польши об отношении к Украине.
*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признанная экстремистской и запрещённая в России
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:22 – Покушение на Вадима Ермолаева в Монако;
10:41 – Будут ли выборы на Украине?
18:30 – Новая террористическая атака на автобус из Белоруссии;
24:17 – Заявление Польши об отношении к Украине.
*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признанная экстремистской и запрещённая в России
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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