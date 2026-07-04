https://ukraina.ru/20260704/mogily-nevostrebovannogo-prakha-gasparyan-o-mesti-polyakov-i-natsizme-na-ukraine-1081036872.html

Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине

Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине - 04.07.2026 Украина.ру

Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Покушение Украина.ру, 04.07.2026

2026-07-04T09:50

2026-07-04T09:50

2026-07-04T09:50

видео

украина

монако

армен гаспарян

вадим ермолаев

игорь коломойский

общественная палата

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/04/1081036742_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5d57c7c958d6cfb577421061f9ba0387.png

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Покушение на Вадима Ермолаева в Монако;10:41 – Будут ли выборы на Украине?18:30 – Новая террористическая атака на автобус из Белоруссии;24:17 – Заявление Польши об отношении к Украине.*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признанная экстремистской и запрещённая в России Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

украина

монако

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, монако, армен гаспарян, вадим ермолаев, игорь коломойский, общественная палата, видео