Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине - 04.07.2026 Украина.ру
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Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине
Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине - 04.07.2026 Украина.ру
Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Покушение Украина.ру, 04.07.2026
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украина
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:22 – Покушение на Вадима Ермолаева в Монако;10:41 – Будут ли выборы на Украине?18:30 – Новая террористическая атака на автобус из Белоруссии;24:17 – Заявление Польши об отношении к Украине.*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признанная экстремистской и запрещённая в России Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина, монако, армен гаспарян, вадим ермолаев, игорь коломойский, общественная палата, видео
Видео, Украина, Монако, Армен Гаспарян, Вадим Ермолаев, Игорь Коломойский, общественная палата

Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине

09:50 04.07.2026
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Российской Федерации Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:22 – Покушение на Вадима Ермолаева в Монако;
10:41 – Будут ли выборы на Украине?
18:30 – Новая террористическая атака на автобус из Белоруссии;
24:17 – Заявление Польши об отношении к Украине.

*В интервью упоминаются Кирилл Буданов, Пётр Порошенко и Игорь Коломойский, внесённые Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, а также Организация украинских националистов (ОУН), признанная экстремистской и запрещённая в России

Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

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ВидеоУкраинаМонакоАрмен ГаспарянВадим ЕрмолаевИгорь Коломойскийобщественная палата
 
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